Napadli vaše potraviny moli? Zbavte se jich účinnou metodou!

Potravinoví moli jsou problémem, který v současnosti trápí mnoho domácností. Také se Vám v koření dělají pavučinky, v mouce jsou larvy a večer vám nad hlavou létají otravní motýlci? Nesmutněte. Poradíme vám, jak se s tímto otravným problémem vypořádat.

Zbavte se suchých potravin

Může to znít prapodivně, ale pokud jste v sáčku s rýží našli larvy molů, můžete si být jisti, že jsou například i v cereáliích, sušenkách, ovesných vločkách, koření a jinde. Moli jsou schopni napadnout seno, čaje, krmivo pro vaše domácí mazlíčky, ale mohou se kuklit také do toaletního papírů, obálek a téměř na kteroukoliv krabičku či obal. Proto každý obal zkontrolujte. Má-li v sobě dírky, je napadený. Pakliže jsou obaly neporušeny, uložte je na 4 dny do mrazáku, aby vajíčka zemřela.

Pakliže moly, pavučinky či larvy někde najdete, zboží nekompromisně vyhoďte a odpadkový koš rovnou vyneste. Jinak riskujete, že se moli z odpadků dostanou a rozšíří se dál.

Proveďte hloubkový úklid

Nepodceňujte tento krok. Potravinoví moli číhají i v těch nejmenších škvírkách, štěrbinách, konzervách, a tak je potřeba uklízet opravdu důkladně. Všechny plechovky a sklenice otřete mýdlem a vodou. Spíž pečlivě vysajte a vytřete, věnujte zvláštní pozornost rohům a prasklinkám. Možná budete muset použít párátko, pro lepší přístup, abyste zjistili, zda tam nejsou nakladeny vajíčka. Až budete hotoví, vyměňte vakuový sáček a kýbl vylijte venku. Všechny police otřete mýdlovou vodou.

Vytáhněte past na moly

Molů se můžete zbavit i za pomocí pesticidů, avšak ty bychom vám příliš nedoporučovali. Přece jen se jedná o jídlo a můžete se jím i přiotrávit nebo napáchat více škody než užitku. Vytáhněte proto jinou zbraň. Zakupte si lepkavé pasti, které lákají můry na feromony. Jakmile se k pasti přiblíží, přilepí se a zemřou. Tím zajistíte úbytek samců a nebude docházet k páření.

Předcházejte invazi prevencí

Výskyt molů začíná vždy tím, že si z obchodu přinesete napadené potraviny. Některé produkty můžete zkontrolovat již v obchodě, u jiných musíte být obezřetní. Doma proto nakoupené suché zboží, které nemíníte hned použít, uložte do mrazáku, kde jej ponechte několik dní. Všechno suché zboží následně přemístěte do neprodyšných dóz. Nejlépe skleněných či plastových. Takto se ubráníte případné invazi.

Bobkový list jako repelent

Bobkový list má poměrně štiplavou vůni, a tak je velice účinným odpuzovačem otravných potravinových motýlků. Jednoduše vložte několik sušených nebo čerstvých listů na různá místa ve spíži, nebo si z nich uvažte snítečky a nechte vůni volně kolem šířit. Moli by se tak měli těmto potravinám vyhnout obloukem.

Mějte na paměti, že vymýcení molů je běh na dlouhou trať, avšak nevzdávejte jej. Pakliže se do něj pustíte, za čas určitě budete úspěšní.