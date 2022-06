Náklady na stavbu rodinného domu v roce 2022

Současná turbulentní situace na stavebním trhu, ovlivněná ať už Covidem nebo válkou, vytvořila velkou nejistotu. Nutí všechny, kteří snili o přestěhování z bytu do vlastního domu, zvažovat, zda má vůbec smysl stavět v roce 2022 dům. Na čem se dají peníze ušetřit a kde se rozhodně šetřit nevyplatí?

Jak velkou roli hraje velikost domu?

Rozhodnutí padlo, chcete si postavit vlastní dům. Rodinný dům, který nebude ani příliš velký, ani příliš malý, zkrátka měl by být tak akorát. Co to ale vlastně znamená – tak akorát? Lidé, kteří se rozhodnou stavět rodinný dům, obvykle volí užitnou plochu o rozloze 140 m2, nebo 120 m2. Rozdíl v rozloze je zdánlivě malý, ale v ceně se rozhodně projeví. Na 20 metrech čtverečních můžete ušetřit i 1 milion korun.

Náklady na stavbu domu

Stavba domu začíná jeho návrhem. Můžete si vybrat z už hotových projektů, které budou levnější (přibližně kolem 30 000 Kč), nebo chtít projekt na míru, za který zaplatíte i více než 150 000 Kč. Pak vás čekají zemní práce, položení základů s odpovídající izolací a případně vybudování venkovního schodiště. Základová deska provedená firmou vás může vyjít až na 3 000 Kč za metr čtvereční, pokud počítáte s výstavbou svépomocí, můžete se dostat přibližně na polovinu. V další fázi následuje hrubá stavba a konstrukce celého domu. Postupně se rýsují zdi, stropy nebo vnitřní zděná schodiště, krov a střešní krytina, okenní rámy, dveře, příčky, podlahy a důležité je myslet i na správné zateplení. A samozřejmě dokončovací práce, jejichž cena závisí především na použitých materiálech. K samotné stavbě je potřeba připočítat i náklady na koupi pozemku, přípojku inženýrských sítí, úpravu zahrady nebo oplocení pozemku.

Na čem můžete ušetřit?

Za předpokladu, že postavíte dům o rozloze 140 m2 „ze střední cenové kategorie“, náklady na jeho dokončení bez vnitřního vybavení a pozemku představují v roce 2022 částku přibližně 5 600 – 6 500 tisíc Kč. U domu o rozloze 120 m2 je potřeba počítat s částkou 4 800 – 5 500 tisíc Kč.

Otázkou je, na čem lze ušetřit? Tak například na:

– výstavbě domu bez podsklepení – dům se suterénem je přibližně o 20 % dražší.

– integrované garáži – lepší nápad je samostatně stojící garáž, která ochrání auto podobným způsobem. Finanční úspora se přitom může rovnat nákladům na pořízení nového vozu.

– snížení počtu balkonů – věděli jste, že každý další balkon stojí navíc přibližně 30 000 Kč?

– dokončovacích pracích – zde vše závisí na tom, co se nám líbí, ale i zde se dá najít řada variant, jak ušetřit, aniž byste museli dělat přílišný kompromis.

A na čem se nevyplatí šetřit? Rozhodně na základech, zdech a dalších částech stavební konstrukce. Levnější řešení často znamená kratší trvanlivost, a tím i životnost budovy.

Vyplatí se v roce 2022 stavět dům?

Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď. Je těžké předvídat, co se ještě stane. Jedno je jisté – v blízké budoucnosti materiály ani pozemky nezlevní, spíše zdraží. Pokud tedy plánujete stavět dům, je lepší spíše dříve než později.

Podrobnější informace o cenách výstavby v roce 2022 najdete v následujícím článku: https://bydlenivevate.cz/materialy/naklady-na-stavbu-domu-v-roce-2022-kolik-zaplatime-za-stavbu-a-dokoncovaci-prace/