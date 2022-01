Na co byste si měli dávat pozor, když vybíráte saunu?

Sauna má blahodárné účinky na naše zdraví i mysl. Nejen, že detoxikuje a otužuje náš organismus, ale navíc si v ní báječně odpočineme. Z těchto důvodů je skvělé mít saunu na zahradě.

Zkontrolujte si předpisy

Před instalací své vysněné sauny si zjistěte, zda jste splnili všechny státní a místní předpisy. Mnoho lidí si myslí, že když vlastní okolní pozemky, může si postavit kde chce, co chce, ale mohou být opravdu na omylu. Ve skutečnosti existuje celá řada organizací, které mohou a často i stanovují pravidla týkající se toho, co, jak a kde se může stavět. Budete určitě potřebovat stavební povolení, protože sauna je považována za trvalou stavbu. Ovšem také místní či státní předpisy mohou ve vašem rozhodování hrát roli. Je proto dobré si vše zjistit dříve, než začnete stavět.

Zvolte dobře dostupné místo

V první řadě záleží na tom, pro kolik osob saunu chcete mít. Volit můžete mezi menšími, pro 2-4 osoby, ze středních 4-8 osob a větších, které jsou určené pro 8 a více osob. Možná budete v pokušení pořídit si saunu pro co možná nejvíce lidí, ale to záleží také na vašem prostoru. Mějte na paměti, že pokud zastavíte příliš velkou plochu a následně třeba pozemek budete chtít prodat, potencionální kupce to může odradit. I na malém prostoru se dá postavit sauna pro více osob.

Zvažte používání sauny

Plánujete zvát na zahradní párty každou chvíli kamarády, kolegy nebo dělat velké rodinné dýchánky? Má sauna zvýšit hodnotu vašeho domova nebo plánujete si ji vzít s sebou, až se přestěhujete? Plánujete ji používat v chladném počasí? Podle toho volte, z jakého dřeva bude, její velikost, způsob prohřívání i její konstrukci. Pakliže si chystáte saunu vzít s sebou do svého příštího domova, nezapomeňte si zvolit přenosný model. Pro použití v chladnějším počasí můžete také k sauně připojit šatnu a možná i ji propojit se svým domovem. Záleží ale jen na vás a vaší náročnosti.

Porovnejte vytápění

Tradiční finské sauny jsou vytápěny žhavými kameny nebo dřevem. Ty jsou mezi lidmi velmi oblíbené a mnoho z nich se jich nechce za žádnou cenu vzdát. Spalování dřeva je však jen jeden z možných způsobů. Dnes jsou rozšířenější a modernější metody, které navíc ani tolik nezatěžují životní prostředí. Primární volnou bývá například elektrické vytápění. Je velmi výkonné a účinné, představuje také jednu z nejlevnějších možností. Kvůli přítomnosti elektřiny a vody mohou být vyžadována další opatření.

Další možnost je vytápění plynem, avšak to není nejlevnější možnost. Zcela moderní a velmi žádané je infračervené vytápění. Jedná se sice o dražší způsob, avšak velmi dobrý. Místo na ohřívání vzduchu se vlny zaměřují na prohřívání těl v místnosti. Zde ale neexistuje správná volba, záleží jen na vašich preferencích.

Zkontrolujte ovládací prvky

Ovládání sauny můžete mít vskutku propracované a dá se řídit třeba i na dálku. To trvá na časovači přibližně 30 minut. Pak vstoupíte do dokonale vytopené místnosti. Ovladačem lze regulovat teplotu, vlhkost, vstřikování páry, zkrátka vše. Velmi skvělou funkcí je nastavení automatického vypnutí. Hodí se pro případ, že by návštěvník v sauně například usnul.