Myjete nádobí ve studené vodě? 12 důvodů, proč byste měli hned přestat

Mnoho z nás myje nádobí ve studené vodě, ať už z důvodu nedostatku času nebo nízkých nákladů na ohřev vody. Avšak existují důvody, proč byste s tím měli ihned přestat. Studená voda není tak účinná při odstraňování bakterií a mastnoty z nádobí, což může vést k zdravotním problémům. Navíc, používání studené vody může být škodlivé pro životní prostředí, protože zvýší množství chemikálií a detergentů, které se vylučují do odpadních vod. Pokud tedy chcete být zdraví a udržet naši planetu čistou, myjte nádobí pouze v teplé vodě.

Horká voda odstraňuje mastnotu

Jedním z faktů, že horká voda čistí lépe než studená, jsou kuchyňské oleje a tuky. Vychladnutím tuky ztuhnou, což může ztížit jejich seškrabávání z nádobí. Což znamená, že jejich mytí ve studené vodě bude k ničemu. Mastné pánve a jiné nádobí proto nejprve nechte chvíli nasáknout v horké vodě (a nejlépe v prostředku na nádobí) a jen sledujte, jak se tuk pomalu rozpouští.

Teplo zkracuje dobu schnutí

Po odstranění všech nečistot samozřejmě můžete nádobí opláchnout buď v horké nebo studené vodě. Mějte však na paměti, že horká voda na nádobí obecně schne rychleji než teplá nebo studená. Díky tomu nebudete muset po umytí nádobí ručně sušit. Takže pokud potřebujete nádobí opět brzy použít, pak je horká voda tím pravým řešením.

Omezíte vodní skvrny

Vzhledem k tomu, že horká voda schne rychleji, nebudou se vám na nádobí a sklenicích tolik tvořit vodní skvrny a šmouhy. Tvrdá voda bývá často viníkem vodních skvrn, jelikož při vysychání zanechává minerální usazeniny. Čím méně času bude voda na misce nebo sklenici, tím menší pravděpodobnost usazení skvrn.

Teplo dokáže zabít bakterie

Horká voda dokáže zabít bakterie a další mikroorganismy. Bohužel je obvykle voda na mytí nádobí, která je nezbytná k zabití patogenů, příliš horká na to, aby ji naše ruce zvládly. Pokud je vaším cílem dezinfikovat teplem, pak je pro mytí nádobí údajně nejlepší teplota alespoň kolem 71 stupňů Celsia. Pokud tedy máte na myčce možnost nastavení horké dezinfekce, tak toho rozhodně využijte.

Prostředek na nádobí funguje lépe v horké vodě

Mnoho prostředků na nádobí funguje lépe v horké vodě než v té studené. To platí zejména pro práškové prací prostředky. Je to tím, že teplo pomáhá rozpouštět prostředek, což mu umožňuje efektivněji pokrýt vaše nádobí při čištění.

Spotřebujete méně prostředku

Vzhledem k tomu, že horká voda může učinit prostředek na nádobí účinnějším, znamená to, že ho nemusíte používat tolik. Namísto toho, abyste museli prostředek neustále nanášet, abyste si ho hezky napěnili, měli byste potřebovat jen pár kapek. Díky tomu ušetříte peníze nejen za produkty, ale také budete mít nádobí krásně čisté.

Vyhnete se zakaleným sklenicím a nádobí

Pokud použijete příliš velké množství prostředku na mytí nádobí, může to způsobit zakalení sklenic a nádobí. Hlavně, jak již bylo zmíněno, studená voda neumývá tak dobře, takže pravděpodobně zanechá více zbytků z prostředku než voda horká. Teplo prostředek rozloží, takže se snadněji smyje.

Horká voda pomáhá předcházet skvrnám od jídla

Pokud něčím potřísníte své oblečení, pak se ho určitě budete snažit vyprat co nejdříve v co nejteplejší vodě, kterou tkanina snese, jelikož horká voda může pomoci rozpustit skvrny. Totéž platí pro nádobí. Základem je dostat nádobí se skvrnami od jídla co nejdříve do horké vody. To může pomoci minimalizovat množství mýdla, které by mohlo ulpět na talíři a jeho následné drhnutí, které budete potřebovat.

Horká voda dokáže „zvednout“ lepkavé potraviny

Stejně jako v případě oleje a tuků, lepkavé potraviny, jako je želé a med, bývají tvrdší (a mnohem horší na odstranění), když jsou studené. Díky tomu mohou lépe přilnout k pokrmu. Pokud je však ohřejete horkou vodou na mytí nádobí, změkčí se a půjdou snáze odstranit.

Je menší pravděpodobnost, že poškodíte nádobí

Místo toho, abyste nádobí divoce drhnuli a násilně škrábali, abyste se zbavili odolných skvrn a přilepených potravin, raději použijte horkou vodu, která za vás část práce udělá. Díky tomu bude méně pravděpodobné, že nádobí poškrábete nebo jinak poškodíte. Dokonce vám to může pomoci před náhodným a nechtěným upuštěním nádobí; místo toho ho můžete jednoduše postavit do dřezu a nechat horkou vodu působit svým kouzlem.

Pravděpodobně ušetříte trochu vody

Protože horká voda dokáže účinně odstranit mastnotu a zbytky jídla – a dokáže také zlepšit funkci vašeho saponátu – pravděpodobně, nebudete muset nádobí mýt tak dlouho a budete mít hotovo mnohem rychleji. Navíc, ušetříte o trochu více vody ve srovnání s tím, kdy byste použili vodu studenou.

Vaše ruce nebudou mrznout

Horká voda není pro pokožku nikterak příjemná. Ale to ani ledová. Vyhněte se proto zbytečnému mrznutí rukou ve studené vodě a místo toho si při mytí užijte teplotu vody podobnou té, kterou používáte ve sprše. K mytí nádobí bude naprosto dostačující.

