Mražené letní lahůdky pro vaše mazlíčky

Všichni se v těchto horkých, letních dnech snažíme pít hodně tekutin, abychom byli neustále hydratovaní. Pro naše domácí mazlíčky je dostatek vody v těle stejně důležitý, jako pro nás. Proto je velmi důležité, abychom nezapomínali ani na ně. Otázkou tedy zůstává, jak je můžeme povzbudit, ochladit, hydratovat a zároveň jim dopřát něco dobrého v tropickém počasí? Jednoduše! Díky zdravým, mraženým a především nenáročným lahůdkám, které si zkrátka zamilují.

Dostatek vody

V teplejším počasí je logické, že bude váš mazlíček pít více. Pomáhá mu to ochladit celé tělo a zároveň doplňovat vodu, kterou ztrácí právě zmíněným tělesným ochlazováním. Je proto nesmírně důležité, aby měl po celý den stálý přísun čerstvé a čisté vody.

Zde je několik způsobů, jak mu zajistit dostatek vody:

Čerstvé a čisté. Jednou denně vyčistěte misku na vodu. Díky tomu nehrozí riziko, že se ve vodě začnou množit bakterie či v nich bude plavat utonulý hmyz.

Zkuste změnu! Pokud se váš mazlíček zdráhá pít z misky, kterou má aktuálně k dispozici, vyzkoušejte ji vyměnit za jinou. Můžete také zkusit misku zvednout z podlahy a umístit ji například na krabici či menší stolek. Díky tomu se nebude muset mazlíček ohýbat, aby se mohl napít. Navíc je to obzvláště užitečné, pokud trpí zdravotními obtížemi – artritidou.

Zkuste fontánku. Někteří mazlíčci pijí raději tekoucí vodu, než stálou v misce. Doporučujeme tedy vyzkoušet fontánku pro domácí mazlíčky.

Voda v každé místnosti. Ujistěte se, že má váš mazlíček přístup ve vodě v každé místnosti ve vašem domě/bytě/zahradě. Díky tomu bude mít k osvěžení vždy blízko.

Jogurtové nanuky

Co budete potřebovat:

1 velký banán, zmražený

2 polévkové lžíce, arašídového másla, bez přídavku soli či cukru

2 polévkové lžíce medu

500g obyčejného, řeckého jogurtu (odtučněného)

plastovou psí hračku, která se dá žvýkat

Postup: Zmražený banán nakrájejte ostrým nožem na kousky a vložte do mixeru. Přidejte arašídové máslo a med. Míchejte na nejvyšší rychlost po dobu 3 minut nebo dokud není směs hladká. Přidejte jogurt a mixujte ještě 3 minuty nebo dokud není směs hustá a hladká jako mléčný koktejl. Nalijte směs do forem na led nebo do jednorázových plastových kelímků. Vložte do směsi žvýkací hračku (ve tvaru kosti, tyčinky), která bude fungovat jako držátko nanuku. Kelímky přeneste na plech a vložte asi na 2 hodiny do ledničky, dokud neztuhnou. Abyste uvolnili nanuky od kelímku, ponořte je na 2-4 sekundy do misky s horkou vodou. Otáčejte dny kelímků a zatažením uvolněte. Ihned podávejte. Zbytky skladujte zakryté v mrazáku.

Pochoutka z mraženého melounu

Co budete potřebovat:

¼ melounu (nejlepší je bezsemenný)

plechovka kokosového mléka

Postup: Z melounu odeberte ¼ a vložte do mixeru – pokud chcete tmavší růžovou, přidejte více melounu. Přilijte celou plechovku kokosového mléka a mixujte, dokud směs není hladká. Směs nalijte do zásobníku na led (nejlépe ve tvaru kosti) a nechte zatuhnout.

Jahodovo-banánové mražené smoothie

Co budete potřebovat:

2 šálky čerstvých, nakrájených jahod nebo 500g mražených jahod

1 ½ šálku obyčejného, řeckého jogurtu (nízkotučný)

1 banán nakrájený na kousky (pokud máte dva, použijte oba)

¼ šálku odstředěného mléka

3 polévkové lžíce medu

Postup: Vložte všechny ingredience do mixeru a ten zapněte na střední rychlost. Mixujte přibližně 2 minuty a poté směs nalijte do forem podle vašeho výběru. Nechte mrazit po dobu 4 hodin a déle. Poté už jen bude stačit mražené pochoutky z formy jemně vytlačit.

Mražená kuřecí mňamka

Co budete potřebovat:

1 šálek kuřecího vývaru

1 šálek arašídového másla

2 polévkové lžíce nasekané, čerstvé petrželky

Postup: V malé misce zkombinujte arašídové máslo a petržel, dejte stranou. Rovnoměrně rozdělte kuřecí vývar do formiček na led – naplňte do poloviny. Umístěte do mrazáku a nechte zatuhnout (asi 1 hodina). Vyndejte formičky z mrazáku a pomocí lžíce doplňte prázdnou půlku směsí arašídového másla s petrželkou. Znovu vložte do mrazáku a nechte mrazit, dokud nebude zcela tuhé, alespoň 4 hodiny.