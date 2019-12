Miniseriál cukroví: Ořechy

Do Vánoc sice zbývá ještě docela dost času, ale na pečení cukroví není nikdy brzy. To platí dvojnásob u našeho nejoblíbenějšího cukroví-ořechů, které musíte nechat rozležet těsto a upečené cukroví pak před i po naplnění. Dokonalé ořechové těsto, se kterým se krásně pracuje, protože se nelepí a k tomu salkový krém, který je jednoduchý na přípravu, a navíc neuvěřitelně dobrý a k ořechům jako dělaný. Zkusili jsme bez nadsázky desítky receptů, ale tento je prostě bezkonkurenční.

Na těsto budete potřebovat:

500 g hladké mouky

230 g moučkového cukru

13 g kakaa holandského typu

350 g másla

150 g mletých vlašských ořechů

1 žloutek

½ lžičky prášku do pečiva

2 kapky citronového oleje

Na krém budete potřebovat:

1 plechovku Salka

250 g másla

Navíc (pokud nemáte silikonovou formu na ořechy):

máslo na vymazání forem

Postup:

Všechny suroviny na těsto by měly být o pokojové teplotě. Vložíme je do hnětací mísy a ručně nebo pomocí robota vypracujeme hladké těsto, které následně zabalíme do potravinářské folie a dáme uležet do lednice nejlépe přes noc.

Troubu předehřejeme na 150 °C. Z těsta odlamujeme malé kousky, které vymačkáváme do připravených forem (těsta stačí jen malé množství, protože nabude a nevešel by se krém). Pečeme asi 15 minut.

Upečené ořechy vyloupeme ještě za horka z formy a necháme vychladnout. Následně přendáme do krabice a necháme 3 dny odležet.

Den před plněním vaříme ve vodní lázni zavřenou plechovku slazeného kondenzovaného mléka-Salka. To bude trvat asi 5 hodin. Konzervu necháme zcela vychladnout a teprve poté otevíráme. Vychladlé Salko vyšleháme se změklým máslem v hladký krém, kterým plníme odleželé ořechy.

Náš tip: Na trhu seženete již zkaramelizované Salko. Krém z něho je ale poněkud tekutější a chuť o trochu jiná, než v případě doma vařené plechovky klasického Salka.