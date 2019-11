Miniseriál cukroví: Mozartovy koule

Jeden z nejvyhledávanějších receptů na nepečené cukroví. Sice jde o trochu složitější přípravu, ale ta rozhodně stojí za to. Náš recept je lety prověřený a je k nerozeznání od těch kupovaných, ne zrovna levných koulí. U nás z cukroví mizí asi nejrychleji.

Na toto velmi lahodné a neobvyklé cukroví budete potřebovat:

300g čokoládové polevy

400-800g zeleného marcipánu dle velikosti koulí

Na čokoládové drobky budete potřebovat:

80g čokolády na vaření

80g změklého másla + na formu

50g moučkového cukru

2 vejce

50g hladké mouky + hrubá mouka na formu

1 kypřící prášek

50g mletých mandlí

Na krém budete potřebovat:

100 g čokolády na vaření

100 ml smetany ke šlehání

100 g másla

50 ml rumu

Začneme tím, že nejdříve upečeme čokoládové drobky. Rozpustíme čokoládu, kterou smícháme spolu s máslem, cukrem a nakonec přidáme vejce. Smícháme mouku spolu s kypřícím práškem a mandlemi a tuto směs přidáme do čokoládové hmoty. Poté si vezmeme pekáček, který vymažeme a posypeme. Do něj poté rozetřeme těsto a pečeme při teplotě 180 °C přibližně čtvrt hodiny. Takto upečený korpus necháme vychladnout a následně ho rozdrobíme do mísy. Poté začneme připravovat krém. Na ten nejprve zahřejeme smetanu a v ní rozpustíme čokoládu, máslo a přidáme také rum. Tímto krémem pak zalijeme čokoládové drobky. Výsledkem by měla být poměrně hustá hmota, kterou dáme do lednice, aby ztuhla na takovou konzistenci, aby se z ní daly dobře tvarovat kuličky (což vlastně bude náplň Mozartových koulí).

Z dobře ztuhlé hmoty pak tedy tvarujeme kuličky o přibližné velikosti lískového oříšku. Až budeme mít hotovo, opět je vrátíme do lednice, aby ztuhly. Poté je budeme je postupně obalovat v marcipánu. Protože se hmota rychle zahřívá, berte jich z lednice jen pár a ihned poté co je obalíte v marcipánu, je opět vraťte do lednice. Takto připravené koule necháme v lednici oschnout a pak je začněte obalovat v rozpuštěné čokoládové polevě. Po obalení je nechte zatuhnout na mřížce. Takto polité koule už nedávejte do lednice, mohly by totiž zašednout a ztuhnout natolik, že byste je museli z podložky oddělovat násilím. Skladujte je na místě, kde se bude teplota pohybovat kolem 10 – 20 °C. Dejte je tedy do nějakého chladnějšího pokoje, do spíže nebo třeba i na balkon, či za okno.

Jak na domácí marcipán?

200 g loupaných jemně mletých mandlí

200g moučkového cukru

1 bílek

½ ampulky hořkomandlové esence

potravinářské barvivo

Začněte tím, že mandle zakapete esencí a přidáte většinu bílku a většinu cukru a důkladně prohněťte. A právě teď přichází ta správná chvíle na barvení marcipánu. Barvivo přidávejte pomalu, po kapičkách a vždycky mu dejte chvíli na to, aby se mohlo dobře spojit s hmotou. Poté začněte pomalu přidávat bílek a cukr, doté doby, než bude mít marcipán požadovanou konzistenci. Nemusíte vždy spotřebovat celé množství. U marcipánu je nejdůležitější jeho chuť a struktura mandlí. Takže lze říci, že čím více jich bude v poměru k ostatním surovinám, tím lépe. Vytvoření marcipán zabalte do potravinářské folie a poté ještě i do mikrotenového sáčku a nechte ho dobře rozležet v lednici.