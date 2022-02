Metody, kterými se zbavíte lasic v domě

Máte prostor na půdě a děsí vás každý večer či v noci prapodivné zvuky ozývající se právě z podkroví? Nejspíše se vám tam usídlily lasičky. I když se jedná o roztomilé zvířátko, mohou napáchat mnoho škod, a tak je třeba se jich zbavit. Prozradíme vám šetrné způsoby, jak se s těmito tvorečky účinně vypořádat.

Lasička nemusí být ubytovaná jen na vaší půdě v domě. Vyhledávají si i jiné prostory, kupříkladu garáž, stodolu, dvůr či kurník, který se stává velmi nebezpečnou oblastí, neboť lasička vám může vyzabíjet všechny slepice. Většinou se uchylují tam, kde mají dostatek potravy a vody.

Proto je potřeba se tohoto malého zvířátka šetrně zbavit. Na to existují tři různé způsoby.

Zamezení vstupu

Pokud víte, že máte někde nějakou díru, zadělejte ji. Jestliže o žádném takovém prostoru nevíte, budete muset prohledat celý prostor. Všechny průzory buď zastříkejte izolační pěnou, nebo zadělejte tmelem. Místo také následně nezapomeňte zadělat síťkou nebo pletivem, abyste měli dvojitou bariéru. Svými ostrými zuby si ani s touto bariérou neporadí.

Odchyt

Odchyt je účinným způsobem, jak se lasiček zbavit. Navíc je skvělé se jich zbavit touto cestou, neboť lasičky jsou přenašečky nemocí. Pakliže se odchytem budete zabývat vy sami, rozhodně se vybavte koženými rukavicemi. Nezapomeňte být dostatečně rychlí, neboť lasičky jsou velmi. Jedním z nejlepších způsobů je použít past. Do ní buď umístěte jídlo nebo ji umístěte tam, kam si lasička pro jídlo či pití chodí. Umístit ji můžete ale také do stromu nebo do stodoly či drůbežárny.

Past nezapomeňte zamaskovat do přírodní barvy tak, aby splynula s okolím. Použijte hlínu, klacíky, trávu či seno. Nejlepší návnadou pro lasice je čerstvé maso, drůbež či vejce. Umístěte návnadu daleko dozadu do klece a dejte pozor, ať ji nedáte příliš blízko stěny. Lasička by tak mohla jednoduše na jídlo dosáhnout a vaše návnada by tak přišla vniveč. Klec musí stát na rovném povrchu.

Pokud se vám podařilo lasičku chytit, odvezte ji tak 10-20 kilometrů od domova. Kles neste v rovnoměrné poloze a v klidu, abyste zvíře nestresovali. Vypusťte lasičku v lese a postavte se za klec, aby měla možnost volného úniku.

Repelenty a jiné odpuzovače

Existuje několik druhů repelentů, které by si měly s lasičkami poradit. Na výběr máte z elektronického, který funguje na bázi postřikovače aktivovaného pohybem. Je velice šetrný jak ke zvířeti, tak k materiálům a přírodě, takže se nemusíte bát, že byste ublížili svému majetku či zvířátku. Lasičku tento postřikovač vyděsí a ona už se nevrátí.

Druhou možností je poté svítidlo aplikované pohybem. Jakmile se lasička dostane do blízkosti světla, tento odpuzovač se rozsvítí a přiměje ji, aby utekla.

Jiné odpuzovače

Na výběr máte i z jiných odpuzovačů, jakými jsou kupříkladu reflexní pásky, kterou přilepíte k zemi. Ona tak vydává zvuk a odráží světlo, což lasičku děsí, a navíc to rozptyluje její vidění, takže nemůže jíst. Rozhodne se tak opustit scénu.

Třebaže jsou lasičky roztomilými zvířátky, bohužel dovedou pěkně škodit, a tak je potřeba se jich zbavit. Existují ještě jiné šetrné způsoby, kupříkladu zavěsit do prostoru špinavé ponožky. Zda to funguje již můžete vyzkoušet sami.