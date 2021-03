Mechový dort: Ideální velikonoční dezert

Řepové brownies vystřídá v kategorii zeleninových dezertů krásně zelený, svěží a nebývale dobrý mechový dort, do kterého patří poměrně hodně špenátu. Ten dá dortu krásně svěže zelenou barvu, ale na chuti to vůbec nepoznáte. Je dokonalý! Kombinace jemného krému a delikátního korpusu nenechá klidným ani ty, kteří mají rádi spíše tradičnější dezerty. Náš recept je na dortovou formu o průměru asi 22 cm.

Na korpus budete potřebovat:

2 hrnky (250 ml) hladké pšeničné mouky

1 hrnek cukru moučka

400 g špenátového protlaku (rozmrazený, zbavený přebytečné vody)

3 vejce velikosti M

½ hrnku slunečnicového oleje

šťávu z poloviny citronu

1 prášek do pečiva

¼ lžičky sušené kůry z pomeranče

špetku soli

Na krém budete potřebovat:

400 g smetany ke šlehání (min 31 % tuku)

250 g mascarpone

2 lžíce moučkového cukru (nebo podle chuti)

špetku mleté vanilky

Dále budete potřebovat:

ovoce na dozdobení dortu

Postup:

Všechny suroviny na korpus necháme o pokojové teplotě a troubu předehřejeme na 180 °C. Rozmrazený špenát vymačkáme a tím se zbavíme přebytečné vody.

Náš tip: Pokud máte čas a náladu, můžete místo špenátového protlaku použít čerstvé špenátové listy, které ve food procesoru rozmixujete s částí oleje na hladkou kaši.

Smícháme všechny sypké suroviny, přidáme vejce, olej a špenát. Ze surovin vyšleháme hladké, světle zelené těsto, které nalijeme do pečícím papírem vyložené formy. Pečeme asi 45 minut. Zda je těsto hotové zkusíme špejlí.

Korpus necháme chladnout na mřížce a mezi tím si nachystáme smetanový krém.

Do téměř vyšlehané šlehané šlehačky přidejte mascarpone, vanilku a cukr a vyšlehejte do tuha. Korpus vodorovně prokrojte, pokud se vám to povede nejlépe dvakrát. Pozor korpus je křehký, může se drolit. Jednotlivé pláty promažte krémem. Pokud chcete, část krému si nechte na pomazání dortu (my jsme nechali nahatý), případně můžete ozdobit vršek dortu. Dort nechte alespoň pár hodin rozležet, ideálně do druhého dne.

Náš tip: Vyběhl vám korpus během pečení do kopce? Nevadí, vrchní část seřízněte, rozdrobte a posypte vršek dortu. Tím dostanete jakoby další patro.