Mandlové košíčky

Drobné pečivo se dělá nejen na Vánoce, ale také na jiné významné události. Hlavní výhoda dnešního receptu na košíčky je v tom, že si je můžete upéct předem a pak kdykoliv naplnit.

Na toto lahodné cukroví budete potřebovat:

200g hladké mouky + trochu na vysypání formiček

100g másla + trochu na vymazání formiček

60g mletých mandlí

50g moučkového cukru

2 žloutky

Na krém:

250ml mléka

2 lžíce hladké mouky

200g změklého másla

200g moučkového cukru

1 žloutek

2 lžíce likéru (nejlépe mandlového)

Na ozdobu:

tmavou čokoládovou polevu

sekané loupané mandle

Postup: Z ingrediencí vypracujeme na pomoučněném vále těsto, které poté zabalte do potravinářské folie a dáme ho odpočinout do lednice. Předtím, než začneme plnit formičky, předehřejeme troubu na 150°C, horkovzdušnou na 130°C. Vymastíme si formičky a poté začneme z těsta oddělovat kousky, které vložíme do formiček. Dávejte pozor ať je na všech místech stejné množství těsta. Až budete mít hotovo, dejte je na plech a pečte do zlatova. Po vyndání nesmíte čekat, až vychladnou, ale musíte je ihned a to ještě horké vyklopit ven z formiček.

Než vyklepnuté košíčky vychladnou, i můžete připravit krém. Na ten za stálého míchání svařte mléko s moukou. Poté, co tato směs zchladne, do ní vešlehejte žloutek. V misce utřeme máslo s cukrem a po lžičkách do něj přidáváme vychladlou mléčnou směs. Výsledný krém pak dochuťte likérem podle vašich chutí. Košíčky je nejlepší plnit až před podáváním a využijte k tomu cukrářský, nebo potravinářský sáček, u kterého odstřihnete malý roh. Poté už jen dozdobte čokoládou a mandlemi a je hotovo.