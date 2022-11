Malá znamení, která značí, že má váš dům velký problém

Některé problémy s domem jsou zřejmé od samého počátku – například když se vám ve sklepě začnou hromadit nezpracované odpadní vody, víte, že máte problém. Jiné problémy však nejsou tak zjevné. Plíží se k vám a tiše pustoší váš dům, zatímco vy o tom nemáte ani tušení. Nejlepší čas na řešení jakéhokoli problému je, dokud je ještě malý, takže čím déle zůstává problém v domě skrytý, tím větší je pravděpodobnost, že skončíte s nákladnými účty za opravy. Dávejte si pozor na těchto několik snadno přehlédnutelných příznaků, které mohou signalizovat velké potíže, pokud nebudete rychle jednat.

Dveře nejdou zavřít

Pokud se dveře dříve zavíraly snadno, ale nyní se zasekávají nebo nejdou zavřít vůbec, je to známka toho, že se něco změnilo v konstrukci vašeho domu. Jednou z možných příčin může být expanzivní jílovitá půda, která při nasycení bobtná a vyvíjí tlak na základy, což způsobuje jejich posun. Nebo může jít o důsledek běžného sedání. Ať tak či onak, když se dveře přestanou zavírat, je na místě kontrola. Renomovaný dodavatel může problém přesně určit a poradit vám, jaké kroky můžete podniknout, abyste svůj dům ochránili.

Podlaha se svažuje

Pokud neupustíte kuličku a ta se neskutálí na jednu stranu podlahy nebo nevylijete sklenici vody a tekutina nestéká na stejné místo, můžete lehce přehlédnout mírný sklon podlahy. Pokud se u dříve rovné podlahy objeví sklon, může to být známkou toho, že jeden nebo více nosníků, které podlahu podpírají, shnily nebo se zlomily, což způsobilo, že se podlaha v daném místě usadila. Stavební inženýr by se měl podívat na nosný systém vašeho domu a určit způsob opravy, který by mohl zahrnovat výměnu jednoho nebo více konstrukčních prvků podlahy.

Drobné otvory v sádrokartonu nebo ve dřevě

Možná vypadají nevinně, ale tyto malé dírky signalizují, že vás čeká dlouhý boj. I když se jedná jen o seskupení malých teček na stěně, z nichž každá nemá v průměru více než 0,3 cm, jsou všechno, jen ne nevinné. Ve skutečnosti se pravděpodobně jedná o výstupní otvory létajících termitů, které mohou být známkou aktivního napadení. Létající termiti prokousávají výstupní otvory do sádrokartonových desek, aby umožnili mladým termitům uniknout, a další termiti pak otvory vyplňují látkou podobnou omítce, která je vyrobena z dřevěných vláken a jejich vlastních výkalů. Pokud naleznete výstupní otvory po termitech, zavolejte deratizátora – pronto.

Blikání světel

Pokud nepořádáte diskotéku, blikající světla nejsou nikdy dobrým znamením. Nejprve zkontrolujte žárovku ve svítidle, které bliká, pro případ, že je pouze uvolněná. Můžete ji také zkusit vyměnit za novou žárovku. Pokud blikání přetrvává nebo pokud bliká více než jedna žárovka, může to být znamení, že jsou někde v obvodu uvolněné vodiče nebo že elektroinstalace vašeho domu neodpovídá množství spotřebované elektřiny. Elektrikář může problém diagnostikovat, opravit uvolněné vodiče a případně přidat další obvody.

V okenním skle se objevila prasklina

Když objevíte novou prasklinu v některém z oken vašeho domu, je třeba trochu pátrat. Pokud jste vyloučili náraz (například pokud sousedovo dítě, které rádo hází kameny, odjelo na prázdniny), může být prasklina důsledkem posunu konstrukce, který vytvořil nepřiměřený tlak na sklo. Tlakové praskliny se často projevují jako jediná prasklina, která se táhne od jednoho okraje okna k druhému. Prozkoumejte vnitřní stěny a vnější cihlové nebo kamenné obklady, zda nejsou praskliny viditelné také v maltových spárách. Pokud najdete více prasklin, je na čase, aby se na ně podíval dodavatel nebo statik.

Objevíte hromádky skartovaného papíru

Objevení malých hromádek skartovaného papíru by mělo být varovným signálem. Tyto hromádky jsou známkou toho, že se do vašeho domu nastěhovali hlodavci. Myši a potkani si dělají hnízda ze skartovaného papíru, lepenky nebo dokonce látky. Nenechte se ukolébat myšlenkou, že jde jen o několik myší: Samice myši může během jediného roku porodit pět mláďat, takže z několika myší se rychle stanou desítky myší, které mohou ve vašem domě představovat zdravotní riziko. Můžete zkusit použít pasti bez možnosti usmrcení, abyste malé potvůrky chytili a bezpečně je přenesli za dveře, ale pokud budete i nadále nacházet hnízda hlodavců nebo jejich trus, měli byste zavolat deratizátora.

Silný bílý povlak na cihlovém komíně

Říká se mu eflorescence a projevuje se jako bílý povlak na cihlách. Je způsobena vlhkostí, která vytahuje minerální soli ze středu cihel na povrch. Zbytky samy o sobě nejsou škodlivé a běžně se vyskytují v malém množství na mnoha typech cihel. Ale těžké, husté, pevné bílé výkvěty jsou známkou toho, že vlhkost kondenzuje na vnitřní straně komína a prosakuje ven. Může to být způsobeno prasklou komínovou vložkou, což zvyšuje riziko vniknutí toxických výparů do vašeho domu, nebo to může být důsledek netěsnosti vnitřního vodovodu, ale ať už je příčina jakákoli, nechte komín zkontrolovat profesionálním kominíkem.

Pomalé odtékání vody kolem domu

Pomalý odtok vody z umyvadla nebo sprchy není příliš velkým důvodem k obavám, koneckonců je to jen typický problém údržby domu. Pokud však tento problém zaznamenáte v celém domě, máte na krku větší problém. Když pomalu odtékají všechny trubky, může to být znamení, že máte ucpané hlavní kanalizační potrubí. Jedná se o havarijní stav v oblasti instalatérství a měli byste co nejdříve zavolat profesionálního instalatéra, aby jej vyřešil.

Odlupující se nebo puchýřový nátěr

Než začnete opravovat odlupující se, praskající nebo puchýřovitý nátěr, je důležité zjistit, co je příčinou vady. Může se jednat o důsledek nedbalé práce s barvou, ale je také možné, že za problémem stojí únik vody. Prozkoumejte oblast stěny, a pokud zjistíte vlhkost nebo vodu, zavolejte instalatéra, aby ji opravil, než se chopíte malířského válečku.

Zaseknutá okna

Okna, která se dříve snadno otevírala a zavírala, ale nyní vám najednou dělají potíže, mohou být známkou problémů se základy vašeho domu. Pokud si všimnete tohoto problému spolu s dalšími, jako jsou dveře, které nejdou zavřít, nebo šikmá podlaha, měli byste si pozvat odborníka, který vše zkontroluje.

Chrčení záchodu

Když uslyšíte z toalety bublavý zvuk, nepřehlížejte ho; upozorňuje vás, že něco není v pořádku. Nepříjemný zvuk znamená, že v odtokovém potrubí vzniká podtlak vzduchu, který vytváří vzduchový uzávěr, který je způsoben ucpáním. Postupujte podle klasických kroků a opravte bublající toaletu nebo zavolejte instalatéra.