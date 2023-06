Lomikámen : skalnička, kterou můžete pěstovat i v truhlíku

Lomikámen je nádherná, drobná skalnička, kterou můžete ale klidně pěstovat i v truhlíku na balkóně, nebo na parapetu za oknem. Lomikameny jsou jedněmi z nejvíce oblíbených skalniček a vůbec se není čemu divit. Jsou nízkého vzrůstu a kompaktního tvaru. Dle toho, jaký druh zvolíte vám budou kvést od jara až do podzimu. Lomikamenů je až na 300 různých druhů, takže vybírat je určitě z čeho.

Odolná a krásná trvalka

Lomikámen je jednou z nejméně náročných trvalek. Roste v kamenitém substrátu, ve kterém je o živiny poměrně docela velká nouze. V naprosté většině případů nemají žádný problém ani s příchodem chladnějšího počasí, existují dokonce i druhy, které rostou téměř v horách, kde mají jakékoli jiné rostliny problém přežít. Samozřejmě existují i takové, které rostou v nížinách. Dle druhu totiž přirozeně rostou na různých místech a dle toho poté mají dané v jakých podmínkách přežijí. Kromě toho se liší i dobou kvetení. Pokud tedy druhy správně zkombinujete, budete se moci ze záplavy květů těšit od časného jara až po konec léta.

Proč lomikámen?

Napadlo vás, proč se tato rostlina jmenuje tak, jak se jmenuje? Důvod je prostý. Nejčastěji se totiž vždy přirozeně vyskytovala v místech zlomů, kde pomyslně svými kořeny láme kámen. Druhý, a také mnohem méně známý důvod, jsou její léčivé vlastnosti, kdy má schopnost tělo zbavovat močových a ledvinových kamenů.

Jak lomikámen pěstovat?

V našich podmínkách se nejlépe daří druhům, které rostou v nížinách. Nejvíce se jim bude dařit na světlém místě. Je ovšem důležité, aby na takové místo slunce nesvítilo přímo v poledne. Tyto paprsky jsou příliš ostré a rostlině by mohly ublížit. Pokud je vysadíte do příliš velkého stínu, začnou se jim pravděpodobně deformovat listy. Rostlinu je nejlepší vysadit na drenážní vrstvu do zeminy, která bude mírně zadržovat vlhkost. V podstatě lze říct, že lomikámen je rostlinou, která roste tak trochu sama bez velkých zásahů z naší strany.

Sazenice vybírejte pečlivě

Co je ale velice důležité je dobrý výběr sazenice. V zahradnictvích vás pravděpodobně budou lákat bohatě rozkvetlé kousky, které jsou na pohled samozřejmě nádherné. Problém s těmito sazenicemi je ale v tom, že jsou vypěstované ve skleníkových podmínkách. Mimo to, jsou také přehnojené, aby rychleji a lépe vyrostly. Ve chvíli, kdy takovou sazenici zasadíte na vámi vybrané místo je velice pravděpodobné, že do dalšího roku vám již nevydrží. Nejlepší je kupovat malé sazeničky v menších zahradnictvích, či přímo od zkušenějších pěstitelů.