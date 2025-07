Letní provoz lednice a mrazáku: Jak je nastavit, aby neplýtvaly energií

Letní dny jsou tady a s nimi přichází i zvýšená spotřeba energie našich chladniček a mrazáků. Jak vlastně udržet tyto spotřebiče v létě efektivní, aniž by nám zbytečně vytáhly peněženku z kapsy? My pro vás nasbírali několik praktických zkušeností, které pomáhají ušetřit na účtech za elektřinu, ale přitom budete mít v lednici stále pěkně chladno.

Nastavení správné teploty je základ

Mnozí z nás mají v lednici nastavenou zbytečně nízkou teplotu. Myslíme si, že čím chladněji, tím lépe pro potraviny. Pravda je ale jiná. Optimální teplota pro běžnou lednici je mezi 3 až 5 °C – při této teplotě zůstanou potraviny čerstvé a spotřebič nebude pracovat na plné obrátky.

U mrazáku stačí udržovat -18 °C. Nastavení nižší teploty zbytečně zvyšuje spotřebu elektřiny, aniž by přineslo výrazné výhody pro trvanlivost potravin. Při každém snížení teploty o jeden stupeň vzroste spotřeba elektřiny přibližně o 5 %.

A jak vlastně poznáte, jestli máte správně nastavenou teplotu? Pořiďte si obyčejný teploměr do lednice, který stojí pár korun, a položte ho doprostřed. Po 24 hodinách budete mít jasno a můžete upravit nastavení.

Umístění lednice může ušetřit stovky korun ročně

Nastěhovali jste se do nového bytu a postavili lednici vedle sporáku? To je chyba, kterou je třeba napravit. Lednice by měla stát co nejdál od zdrojů tepla – sporák, radiátor, přímé sluneční světlo z okna.

Ideální je, když má lednice kolem sebe prostor pro cirkulaci vzduchu. Mějte ji pět centimetrů od zdi a po stranách také trochu místa. Zadní mřížka – kondenzátor – potřebuje volně dýchat. Když je zaprášená, spotřebič pracuje mnohem víc. Proto dvakrát ročně odsajte prach ze zadní strany lednice.

Těsnění – nenápadný žrout energie

Všimli jste si, že lednice častěji zapíná kompresor? Jednoduchý test s listem papíru vám ukáže problém – strčte ho mezi těsnění a zavřete dveře. Jde list příliš snadno vytáhnout? Pak to znamená, že je gumové těsnění na několika místech popraskané.

Výměna těsnění je snadná a levná záležitost, kterou zvládne každý kutil. A náklady na nové těsnění? Ty se vám vrátí už během několika měsíců v podobě nižších účtů za elektřinu.

Plná lednice = úsporná lednice

Zjistili jsme zajímavou věc – poloprázdná lednice je energeticky náročnější než plná. Potraviny v lednici totiž fungují jako „chladové baterie“ a pomáhají udržet stabilní teplotu.

Když nemáte lednici plnou, dejte do ní lahve s vodou. Fungují jako akumulátor chladu a lednice pak nemusí tolik pracovat, když otevřete dveře a vpustíte dovnitř teplý vzduch. U mrazáku platí to samé – mějte ho vždy aspoň ze tří čtvrtin plný.

Odmrazování a organizace obsahu

Pravidelné odmrazování mrazáku dělejte dvakrát ročně. Námraza silnější než 5 mm funguje jako izolace a nutí spotřebič pracovat víc. Při údržbě tak mnohdy můžete najít místa, kde bude mít vrstva ledu skoro dva centimetry!

Největší úsporu vám ale přinese změna návyků. Předem promýšlejte, co z lednice potřebujete a pak ji otevírejte jen na nezbytně nutnou dobu. Mějte v ní zavedený systém – na horní poličce sýry a máslo, uprostřed mléčné výrobky, dole maso a ve dveřích nápoje. Díky tomu se nebudete muset v lednici dlouho hrabat.

Letní režim moderních lednic

Nové lednice mají speciální letní režim, který automaticky upravuje intervaly odmrazování a ventilátor pracuje na vyšší výkon. Pokud máte novější model, podívejte se do návodu, jestli i váš spotřebič nenabízí něco podobného.

Díky těmto jednoduchým krokům snížíte spotřebu své lednice a mrazáku o přibližně 20 %. Na první pohled to může znít jako málo, ale když si uvědomíme, že chladničky často tvoří až čtvrtinu domácí spotřeby elektřiny, jde o významnou částku.

Investice do kvalitního spotřebiče s dobrou energetickou třídou se dlouhodobě vyplatí, ale i se starším modelem můžeme díky správné péči a používání ušetřit.

A nezapomeňte – když odjíždíte na delší dovolenou, vyprázdněte lednici, vypněte ji a nechte dveře pootevřené. Pak už jen stačí užít si léto a nemyslet na účty za elektřinu.