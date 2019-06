Letní nástrahy pro čtyřnohé mazlíčky

Léto je zde, a s ním přichází i větší radosti, ale zároveň i starosti pro všechny pejskaře. Teplé počasí s sebou totiž přináší pro naše čtyřnohé miláčky i mnoho nástrah.

Letní klasika – klíště

K velkým letním nástrahám u psů patří klíšťata. Pokud budete mít pejska nechráněného, tak si z takové letní procházky v parku může přinést i desítky přisátých nezvaných hostů, kteří mohou psa nakazit klíšťovou encefalitidou nebo lymskou boreliózou. Správná ochrana u psa by tedy měla být automatická. Praktické jsou antiparazitní obojky, protože vydrží celé léto. Novinkou jsou i antiparazitní tablety, které jsou účinné až 12 týdnů. I když je pes ochráněn, tak byste ho měli po každé procházce v přírodě důkladně prohlédnout. Především na místech, kde má zvíře slabší kůži, jako je oblast uší či břicha. Nejlépe ještě před příchodem do bytu či domu. Klíšťata totiž mohou ze srsti spadnout a přelézt na člověka.

Zkažené jídlo

Dalším rizikem je i žaludeční otrava ze zkaženého jídla. V létě si při venčení dávejte větší pozor, kde pejsek „šmejdí“. Ostražití buďte samozřejmě nejvíce u popelnic či laviček, může se zde „povalovat“ spousta odhozeného jídla. V létě se potraviny rychleji kazí a pokud pes „slupne“ pár dní starou klobásu, tak si může způsobit nepěkné střevní potíže. V krajním případě i otravu. „V letním období byste měli být také více obezřetní ohledně čerstvosti granulí a konzerv. Pokud kupujete velké množství krmiva na delší dobu a chcete, aby si udrželo co nejdéle svou čerstvost, nesmíte ho nechávat v otevřeném pytli v místnostech, kde je teplota vyšší než 25 stupňů. V příliš teplém počasí se granule rychle kazí, žluknou a mohou tak zvířatům přichystat zažívací potíže. Dáváte-li pejskovi konzervu a nesní ji celou, tak ji raději ukliďte do ledničky nebo chladné spíže,“ dodává odborník na výživu psů Martin Pučálka.

Správná hydratace

Stejně jako lidé, tak i pejsci v létě potřebují doplňovat více tekutin, aby nedošlo k dehydrataci organismu. Ta se může projevovat tak, že pes odmítá krmivo, je bez energie nebo má suché a lepkavé dásně. Dehydratace u psa se také pozná podle toho, když zvířeti jemně povytáhnete kůži za krkem mezi lopatkami – u správně zavodněného psa se kůže rychle vrátí na své původní místo. U dehydrovaného kůže není pružná a automaticky neslehne. „Ideálně by měl pes za den vypít 50 ml vody na každé kilo své váhy. Má-li pes suché granule, je dobré mu do nich v létě dát i trochu vody nebo vlažného vývaru, tím psovi dodáte více tekutin. V létě je také dobré kombinovat konzervy s granulemi. Dostanete tak do psa více vody,“ vysvětluje odborník na výživu psů Martin Pučálka.

Pozor na pití z kaluží či moře

Pokud chodíte na dlouhé procházky, tak si s sebou berte i cestovní mističku, aby pes vodu nemusel hledat v alternativách, jako jsou špinavé kaluže či rybníky se stojatou a nečistou vodou. Tyto vody obsahují různé patogeny, sinice a jiné parazity, které mohou zvíře velmi žaludečně potrápit. Pozor si dejte i na kaluže ve městě. Ty bývají kromě parazitů i plné chemikálií či pesticidů. Pokud jste s pejskem u moře, tak dohlídněte na to, aby nepil mořskou vodu – obsahuje spoustu soli, která má u zvířete projímavé účinky. Naopak se nebojte vody z řek, ta je díky proudění čistější.