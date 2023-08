Letíte na dovolenou? Máme pro vás tipy, které vám pomohu sbalit vše potřebné a zároveň ušetřit prostor v kufru!

Plánování a balení na dovolenou může být někdy dosti stresující, zejména pokud se chystáte letět a musíte se vyrovnat s omezenou váhou a velikostí zavazadel. Rozhodně si nechcete zničit radost z cestování zbytečným balením a obtížným manipulováním s přeplněným kufrem. Proto jsme pro vás připravili několik užitečných tipů, jak se efektivně sbalit na cestu letadlem a zároveň ušetřit prostor.

Udělejte si seznam věcí

Než začnete balit, vytvořte si seznam všeho, co budete potřebovat. Buďte realističtí a zaměřte se pouze na nezbytné věci. Zahrňte oblečení, obuv, toaletní potřeby, elektroniku a další důležité položky. Tímto způsobem si zajistíte přehled a minimalizujete riziko, že zapomenete něco důležitého.

Zvolte vhodný kufr

Před samotným balením vyberte správný kufr. Sáhněte po lehčím a odolném kufru, který splňuje předpisy aerolinií ohledně velikosti a váhy zavazadla. Mějte na paměti, že menší kufr může být výhodnější, protože vás to nutí být selektivnější při výběru věcí.

Minimalizujte toaletní potřeby

Toaletní potřeby zabírají mnoho místa. Zkuste minimalizovat jejich velikost a množství. Investujte do menších lahví a obalů, do kterých přelijete potřebné množství šamponu, kondicionéru, sprchového gelu a dalších produktů. Mějte na paměti, že často bývají k dispozici i malá balení oblíbených značek, která jsou vhodná pro cestování.

Oblečení neskládejte, ale rolujte!

Vyzkoušejte techniky, jako je „rolování“ oblečení, což zmenší objem a minimalizuje vrásky na oblečení. Využijte také metodu skládání oblečení do čtverce, která umožňuje optimální využití prostoru. Můžete také zvážit použití vakuových sáčků, do kterých vložíte oblečení a vysajete přebytečný vzduch, čímž je zmenšíte na minimální velikost.

Kombinujte a vrstvěte oblečení

Vyberte oblečení, které lze snadno kombinovat a vrstvit. To vám umožní vytvořit různé outfity z menšího množství kusů oblečení. Místo těžkých a objemných svetrů zvažte vrstvení lehčích a tenkých vrstev, které vás udrží v teple. Zvolte neutrální barvy, které se snadno kombinují, a přidejte několik doplňků, které dodají vašemu oblečení styl.

Vyberte si tkaniny vhodné na cesty

Na cestách je vždy doporučováno volit úplety a pružné látky. I když se tyto látky pomačkají, záhyby se po zavěšení opět vyrovnají. Tkané látky (jako je len nebo bavlněný kepr) jsou mnohem náchylnější ke zmačkání.

Na vrch si dejte to oblečení, které si chcete vzít po příletu na sebe

Pokud víte, že vystoupíte z letadla a půjdete rovnou na večeři nebo důležitou schůzku, připravte si oblečení, které si chcete obléct a dejte si ho do kufru jako poslední. Tak se po příjezdu nebudete muset přehrabovat ve všem ostatním, abyste ho našli (navíc bude menší pravděpodobnost, že se pomačká). Tato strategie je skvělá pro to, abyste si předem promysleli, co si vezmete na sebe, a nedopustili se tak jedné z největších chyb při balení: čekání s balením až na poslední chvíli.

Těžké předměty umístěte na základnu

Těžší věci, jako jsou boty a knihy, ukládejte na dno kufru na kolečkách. Toto umístění pomáhá kufru zůstat stabilní ve vzpřímené poloze a zabraňuje rozmačkání ostatních předmětů.

Využijte mezery

Vždy hledejte způsoby, jak využít prázdný prostor v kufru. Menší předměty, jako jsou ponožky nebo pásky, vložte do bot, abyste ušetřili místo. Využijte také mezery mezi oblečením a dalšími věcmi k umístění menších položek, jako jsou plavky nebo drobnosti.

Před cestou zkuste váhu kufru

Před tím, než se vypravíte na letiště, zkontrolujte váhu svého kufru, abyste se vyhnuli překročení přípustné váhy. Můžete použít speciální váhu pro to určenou nebo jednoduše zvážit kufr na koupelnové váze. Pokud je váha nad limit, zvažte přesunutí některých věcí do příručního zavazadla nebo se zbavte něčeho zbytečného.

Další tipy navíc

Noste opakovaně použitelnou láhev s vodou

Dokud je prázdná, je v pořádku přenést láhev s vodou přes letištní bezpečnost. Jakmile jste uvnitř terminálu, naplňte jej na vodní stanici či toaletách. Zůstanete hydratovaní a je to ekologičtější, než když si budete muset kupovat předražené plastové láhve na vodu přímo na letišti.

Vezměte si do příručního zavazadla do letadla šátek

Bez ohledu na roční období je v letadle často chladno. Vezměte si s sebou pěkný teplý šátek, do kterého se můžete zahalit, pokud vám teplota nebude příjemná. Bonus: můžete ho také složit a použít jako polštář.

Zdroj