Kvašené zelí je plné vitamínů: Vytvořte si ho i vy!

Kvašené zelí patří mezi tradiční potraviny, které jsou nejen chutné, ale také velmi zdravé. Tato oblíbená fermentovaná pochoutka má v sobě skryté bohatství vitamínů a prospěšných látek, které posilují imunitní systém a pomáhají trávení. Kvašené zelí si můžete snadno vyrobit doma, a navíc si ho přizpůsobit podle vlastních chutí. Pojďme se podívat, proč by nemělo chybět ve vašem jídelníčku a jak si ho připravit.

Proč je kvašené zelí zdravé?

Kvašené zelí je bohatým zdrojem vitamínů, především vitamínu C, který posiluje imunitu a pomáhá tělu bojovat proti infekcím. Během procesu kvašení dochází k přeměně cukrů v zelí na kyselinu mléčnou, což vytváří přírodní konzervant a zároveň zlepšuje trávení. Kvašené potraviny obecně obsahují probiotika, tedy zdraví prospěšné bakterie, které přispívají k rovnováze střevní mikroflóry.

Kromě vitamínu C najdeme v kvašeném zelí i další důležité vitamíny, jako je vitamín K, B6 a kyselina listová. Obsahuje také vlákninu, která podporuje zdravé trávení, a minerály jako je vápník, draslík a hořčík, které prospívají kostem, svalům a srdci.

Jaké jsou přínosy kvašeného zelí pro zdraví?

Podpora imunitního systému: Vysoký obsah vitamínu C a probiotik pomáhá tělu v boji proti nemocem, což je obzvlášť důležité v zimních měsících.

Zlepšení trávení: Probiotika a vláknina v zelí podporují zdraví střev a mohou pomoci při problémech s trávením, jako je zácpa nebo nadýmání.

Posílení kostí: Minerály, které kvašené zelí obsahuje, jsou klíčové pro zdraví kostí a zubů. Zejména vápník a vitamín K podporují pevnost kostí a snižují riziko osteoporózy.

Podpora srdce: Draslík a hořčík v zelí prospívají srdci, regulují krevní tlak a podporují zdravou funkci svalů.

Jak si připravit kvašené zelí doma?

Kvašené zelí je velmi jednoduché na přípravu a vyžaduje jen několik základních ingrediencí. Základem je čerstvé bílé zelí, sůl a koření podle vaší chuti.

Recept na klasické kvašené zelí

Ingredience:

1 velká hlávka bílého zelí (cca 2–3 kg)

30–40 g soli (nejlépe mořské nebo himálajské)

kmín (volitelně)

Postup: Zelí nakrájejte na tenké proužky a vložte do velké mísy. Přidejte sůl a promíchejte. Začněte zelí rukama mačkat, dokud nezačne uvolňovat šťávu. Tento krok je důležitý, aby se zelí správně zakvasilo. Přidejte kmín nebo jiné koření podle chuti. Zelí natlačte do čisté sklenice nebo kvašáku. Ujistěte se, že je zelí ponořené pod vlastní šťávou – pokud šťávy není dostatek, můžete přidat trochu vody. Sklenici zakryjte a nechte fermentovat při pokojové teplotě 5–10 dní. Každý den kontrolujte, zda je zelí stále pod hladinou šťávy, a pokud ne, přitlačte ho zpět. Po dosažení požadované chuti přesuňte zelí do chladnějšího místa (lednice nebo sklep), kde kvašení zpomalí.

Recept na zelí s mrkví a jablky

Tento recept přidává do klasického kvašeného zelí sladkost a trochu svěžího chuti.

Ingredience:

1 velká hlávka bílého zelí

2–3 mrkve

1–2 jablka

30 g soli

kmín nebo další koření

Postup: Zelí nakrájejte na tenké proužky, mrkev nastrouhejte na jemno a jablka nakrájejte na tenké plátky. Smíchejte všechny ingredience se solí a opět zelí pořádně promačkejte, aby uvolnilo šťávu. Směs natlačte do sklenice nebo kvašáku a postupujte stejně jako u klasického receptu.

Kvašené zelí – superpotravina pro každého

Kvašené zelí je skvělým způsobem, jak podpořit zdraví celé rodiny. Nejenže je plné vitamínů a minerálů, ale jeho příprava je jednoduchá a výsledný produkt je velmi chutný. Vyzkoušejte si doma svůj vlastní recept a obohaťte jídelníček o tuto tradiční a zdravou pochoutku!