Květina, která na zahradě udělá velkou parádu a navíc má také až neuvěřitelné léčivé účinky. Její velmi voňavé květy si můžete snadno splést s heřmánkem, je mu totiž opravdu hodně podobná. Z jejích květů se můžete těšit celé léto a tak vaší zahradě dodá ten pravý šmrnc. Kopretina řimbaba však není jen krásná, ale také užitečná.

Běžně může řimbaba dorůst až do půl metrové výšky. Jde však o velmi četně šlechtěný druh a tak můžete klidně vidět odrůdu, která se doroste až do výšky 80 centimetrů. Pokud chcete kopretinu řimbabu do svého záhonu, doporučujeme sáhnout spíše po odrůdě, která byla vyšlechtěna k nízkému vzrůstu – kolem 30 centimetrů.

Kde se kopretině řimbabě nejvíce daří?

Nejčastěji ji potkáte na místech, kde je středně těžká, výživná půda, která je obohacena o humus. Velmi ráda má slunce, takže jí bez problémů můžete vysadit na velmi slunné místo. Pokud si občas vzpomenete a kopretinu také mírně přihnojíte, bude vám velmi vděčná.

Proč kopretinu řimbabu pěstovat?

Již jsme zmínili její velkou okrasnou funkci, ale to rozhodně není jediný důvod, proč se do jejího pěstování pustit. Má totiž také blahodárné účinky na naše zdraví a také si dobře dokáže poradit s bolestí. Nálev připravený z kvetoucí natě je zaručený lék na bolesti hlavy. Navíc nejde o žádnou babskou radu! Je vědecky dokázáno, že látky obsažené v řimbabě dokáží potlačit bolest a také rozšířit cévy. Díky tomu se tato kopretina může stát opravdu skvělým pomocníkem při boji s migrénou. Při akutních potížích, kdy nemáte čas na to, připravit nálev si můžete rychle pomoci tím, že rozkoušete list kopretiny řimbaby. Nelekejte se, nejspíš vám chutnat nebude – je totiž výrazně hořký. Ovšem, že tato květina nám není nápomocná jen při bolestech hlavy, ale také i při jiných obtížích. A to například při bolestech kloubů, horečce nebo při střevní chřipce.

V těhotenství raději ne!

I když je kopretina řimbaba velkým pomocníkem i při jejím užívání je nutné dodržovat některá omezení. Rozhodně jí raději neužívejte v těhotenství. Jestliže máte od lékaře předepsané léky na ředění krve, které užíváte, řimbabě se opět raději vyhněte. Vyvarovat byste se také měli jejímu dlouhodobému užívaní.

Jak se kopretina řimbaba užívá?

Nejčastějším způsobem užívání této rostliny je tinktura. Ta se užívá 3x denně po 30 kapkách. Pro příklad si můžeme uvést nepříjemnou migrénu. Ve chvíli, kdy cítíte, že se o vás pokouší, dejte si 10 kapek. Následně užívejte každých 30 minut dalších 10 kapek až do celkového počtu 50 kapek. Další způsob užívání je ve formě nálevu, kterého můžete vypít maximálně půl litru denně. Řimbabu lze také užívat při bolestech ucha. V takovém případě namočte do tinktury vatový tampon a přibližně půl hodiny nechte působit. V akutním případě opět můžete použít čerstvý list kopretiny a do ucha jej opatrně zasunout.

Odpuzovač molů

Věříme, že se kopretina řimbaba jistě stane součástí vašeho záhonu i lékárničky. Na závěr pro vás máme ještě jeden typ. Čerstvá, ale i nasušená nať skvěle funguje jako odpuzovač molů. Teď už rozhodně neváhejte a utíkejte kopretinu řimbabu zasadit!