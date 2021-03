Koniklec – jedovatá nádhera ohlašující příchod jara

Koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis) je vytrvalá bylina. Pro svoji krásu je velmi oblíbenou skalničkou, podobně jako ostatní druhy koniklece. Vyskytuje se loukách a svazích střední a jihovýchodní Evropy. U nás pouze v panonské části jižní Moravy. Roste především na slunných a vápencových stráních, a tak se v teplých oblastech Moravy stal tím nejvyhledávanějším symbolem jara. Dorůstá výšky 5 – 30 cm. Rostlinka je chlupatá s bledě fialovými korunními lístky. Kvete od března do května, ale výjmečně se květy mohou objevovat až do září.

Český název je odvozen od slova poniklec (od slovesa poniknúti, neboli skloniti se k zemi), které popisuje sklánění poupat a zvonconitých květů k zemi. V minulosti ve využíval v léčitelství. A to k zahánění morové nákazy.

Stejně jako celá řada rostlin z čeledi pryskyřníkovitých (Ranunculaceae) je i koniklec rostlina jedovatá. Obsahuje toxickou látku ranunculin, vyvolávající zvracení a průjmy.

Koniklec velkokvětý je hodnocen jako silně ohrožený druh a je chráněn i zákonem. Pro jeho překrásné veliké květy je však tento koniklec nejvíce žádaný. Přesazování z volné přírody je nejen nezákonné, ale zpravidla i neúspěšné. Rostlinka má lehce zranitelný dlouhý kořen. Pěstování je tedy mnohem úspěšnější ze semen, která velmi dobře klíčí. Sít se mohou hned po dozrání a květů se dočkáme již ve třetím roce. Chráněna jsou všechna vývojová stádia koniklece, takže ani sběr semen není v přírodě povolen a musí tedy pocházet jen z kultury získané povoleným způsobem. Semena pro vyklíčení potřebují volný prostor. Nežádoucí je tedy bylinný podrost a nálety dřevin.

V zahradnických firmách najdeme řadu dalších druhů i hybridů, oblíbený je koniklec alpínský (P. alpina), koniklec albánský (P. albana) nebo koniklec horský (P. montana).

Koniklecová louka v přírodní rezervaci v Brně – dechberoucí podívaná

Tuto raritu najdete na brněnském sídlišti Kamenný vrch. Právě zde na jaře vykvétají desetitisíce konikleců velkokvětých. Počet trsů konikleců v této lokalitě přesahuje padesát tisíc, čímž jí náleží světové prvenství.

Pokud máte to stěstí a máte Kamenný vrch v blízkostí, tak neváhejte, právě začínají kvést. Ale pozor, kvůli choulostivým koniklecům je však do oblasti zakázán vstup se psy. Pokud letos tento kvetoucí zázrak propásnete, nezoufejte, v chladnějších lokalitách rozkvétá o něco později. Vyrazit za nimi můžete i do PP Ptáčkovský kopeček nebo PP Kobylinec u Trnavy.

Neváhejte, je to prostě nádhera.