Konec března a začátek dubna: Ideální doba na postřik v zahradě

Březen či začátek dubna je tím správným okamžikem, kdy se zahrada probouzí ze zimního spánku. Proto je nejvhodnější moment k jejímu ošetření. Ideální dobou k postřikování je rozhraní zimy a jara. Obvykle ve chvíli, kdy teploty jsou kolem 10 °C. Nižší teploty tlumí účinek postřiku, takže předčasně stříkat se rozhodně nevyplatí.

Stříkejte za suchého bezvětrného počasí

Když je dostatečně teplo, vydejte se do zahrady. Ovšem pozor. Sledujte předpověď počasí. Nevhodnější je vybrat den, kdy má být suché počasí. Nesmí být větrno, ani by nemělo hrozit, že se každou chvíli spustí déšť. Větrné počasí totiž znamená, že postřikem kontaminujete i okolí, sami sebe nevyjímaje, a to je nebezpečné z pohledu vašeho zdraví. Rozhodně vždy používejte během postřiku respirátor nebo roušku, ochranné brýle a plášť, aby se postřik nedostal do kontaktu s pokožkou nebo dokonce nepronikl třeba do očí. Pokud by během postřiku pro změnu pršelo, ztratila by celá akce smysl, protože by postřik spláchl déšť. Je nezbytně nutné, aby postřik na stromě uschl a vydržel tak alespoň dvě hodiny.

Jaký postřik vybrat?

Především jde o to, jakého škůdce potřebujete na své zahradě zlikvidovat. Ještě před tím, než vše začne rašit se můžete zbavit například mšice nebo mery jabloňové, puklice či vrtule švestkové, svilušky ovocné, píďalek či štítenek a také hálčivců a vlnovníkovců. Proti jakým chorobám a škůdcům dále fungují postřiky? Například proti strupovitosti jabloní a hrušní, proti rzivosti hrušní, moniliových chorobách na peckovinách, červené skvrnitosti listů na peckovinách, puchýřovitosti švestek nebo kadeřavosti broskvoní. Proto byste se při postřicích měli zaměřit hlavně na jabloně, hrušně, ale také broskvoně, meruňky a švestky. Vyplatí se nevynechat ani rybízy a angrešty.

Univerzální recept neexistuje

Nezbytně nutné je vybrat správný postřik, například ten, který je vhodný pro jabloně a hrušně už nebude vhodný pro třešně a naopak. Proto, i když jsou k dispozici i různé kombinované přípravky určené k hubení různých škůdců, rozhodně si nemyslete, že jedním postřikem zvládnete na zahradě zlikvidovat úplně všechno. Tak to v praxi v žádném případě nefunguje. Neméně důležitá je i technika provádění postřiků. Musíte ošetřit celý strom či keř, jinak postřik nemá smysl. To znamená stříkat i větve a kmen po celé délce. Podstatné je také odstraňovat pravidelně starou kůru, suché a nemocné větve – to vše je častým semeništěm škůdců a chorob. Jedině, když postřik provedete skutečně důkladně, případně ho i zopakujete, bude mít kýžený efekt.