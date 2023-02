Kočičí chování: Víte, co znamená, když kočka zírá na zeď?

Kočky mohou mít svérázné zvyky: mohou převracet či shazovat věci, podřimovat v těsných, zdánlivě nepohodlných polohách, někdy tupě zírají do zdi. A přesně poslední věcí se v dnešním článku budeme zabývat. Většinu lidí pohled na kočku zírající na stěnu poměrně děsí (hlavně, pokud to začne dělat v nočních hodinách). Protože – co tam vlastně může vidět? Co přesně vaši kočku na prázdné zdi tak fascinuje? Pojďme se na odpověď společně podívat.

Proč kočky zírají do zdi

Důvodů, proč se vaše kočka náhle zamilovala do vybrané barvy, může být celá řada. Někteří lidé mohou žertovat (nebo si dokonce vážně myslet), že jejich kočka pozoruje ducha nebo jinou nadpřirozenou bytost. Pravděpodobně však existuje logičtější, přirozenější důvod. Většina důvodů, proč vaše kočka může zírat na vaše stěny, souvisí s tím, že kočky jsou přirozeně zvědavé a že kočky jsou jak predátoři, tak kořist.

Něco vidí

Kočky mají vynikající zrak. I když nemají v očích tolik čípků jako my, což znamená, že nevidí tolik barev, mají mnohem více tyčinek a vidí neuvěřitelně dobře i při slabém osvětlení. Mají také širší zorné pole než my. Kočičí zorné pole může mít rozsah 200°, zatímco naše pouze 180° . To znamená, že vaše kočka má mnohem širší periferní vidění než člověk. Možná si myslíte, že vaše kočka zírá do prázdna, ale ve skutečnosti může sledovat brouka nebo stín na zdi.

Kočky mohou mít také epizodickou paměť. Jedná se o specifický typ dlouhodobé paměti, který kočkám umožňuje zapamatovat si určité události, situace a zážitky. To znamená, že si vaše kočka může pamatovat odrazy slunce tančícího na určité části konkrétní zdi v určitou denní dobu. Pokud se tedy vaše kočka dívá na stejnou zeď ve stejnou denní dobu, může právě čekat na svou oblíbenou hru.

Něco slyší

Kočky mají neuvěřitelný sluch. Ve skutečnosti slyší širší škálu frekvencí než mnoho jiných savců, včetně lidí a psů! Vaše kočka tedy může slyšet věci, které vy neslyšíte! Budovy se nejenom usazují, ale jsou v nich také věci jako potrubí a vzduchové kanály. Vaše kočka může slyšet vodu tekoucí potrubím nebo vzduch syčící potrubím. Naše domy samozřejmě nejsou nepropustné pro zvířata zvenčí. Pokud se do vašeho domova dostane myš nebo jiné zvíře, vaše kočka může zírat na zeď, protože slyší jejich pobíhání. Zvuk však nemusí vycházet zevnitř zdi. Pokud bydlíte v bytovém domě, může vaše kočka přes zeď slyšet sousedy, i když se vám zdají být poměrně klidní.

Kdy byste měli být znepokojeni

Za určitých okolností může sledování zdi vaší kočkou svědčit o zdravotním problému.

Kočičí kognitivní dysfunkce

U některých starších koček se může vyvinout něco, čemu se oficiálně říká kočičí kognitivní dysfunkce, ale častěji je známá jako kočičí demence. Ta se příliš neliší od demence a senility u lidí. Kočky s kognitivní dysfunkcí mohou v noci hlasitě řvát a zmateně zírat do prázdných stěn.

Syndrom kočičí hyperestezie

Pokud vaše kočka nejen zírá do prázdných zdí, ale také agresivně útočí na svůj vlastní ocas, z ničeho nic si začne zběsile upravovat bázi ocasu nebo se zdá, že je jen příliš citlivá na dotek, může mít něco, čemu se říká syndrom kočičí hyperestezie. Toto onemocnění bylo rozpoznáno a popsáno teprve nedávno. Nejedná se o běžnou diagnózu, ale není jasné, zda je to proto, že se nevyskytuje často, nebo zda je těžké ocenit normální chování kočky ve veterinárním prostředí.

Kočky se syndromem hyperestezie často přecházejí z manického stavu agresivního hýčkání a mávání ocasem do stavu téměř transu, kdy zírají kamsi do zdi. Pokud si některého z těchto příznaků všimnete, pokuste se pořídit video na telefon. Zachycení chování vaší kočky na video může být neuvěřitelnou pomocí pro vašeho veterináře při diagnostice případných zdravotních příčin podivného chování doma.

Kočky mohou zírat do zdi z mnoha důvodů. Většinou jen viděly nebo slyšely něco, co jsme my neviděli, a sledují to nebo se snaží přijít na to, co by to mohlo být.