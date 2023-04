Kočičí chování: Proč vás vaše kočička všude pronásleduje?

Kočky mají pověst rezervovanějších a introvertnějších tvorečků než jsou psi. To však neznamená, že nemohou být či nejsou láskyplné, zejména ke svým milovaným páníčkům. Ve skutečnosti jsou majitelé koček, kteří by vám mohli říct, že jsou na nich jejich kočky skoro až závislé, vzhledem k tomu, jak s nimi neustále chodí všude po domě. Poznáváte se v tomto kočičím chování i vy? Pak si možná pokládáte otázku, proč vlastně kočky pronásledují svého páníčka všude, kam se jen hne? Kočka vás může pronásledovat hned z několika různých důvodů, některé z nejběžnějších jsou uvedeny níže.

Ukazují náklonnost

Většina lidí, kteří mají psa, dokáže dobře porozumět chování a řeči jejich těla. Je pro ně tedy snadné poznat, kdy je pes rád, že je vidí. Teprve v posledních letech se ale začali vědci zabývat chováním a řečí těla u kočiček. Kočky totiž projevují náklonnost vůči svým majitelům zcela jinak než psi. To bohužel vede, spolu s obecným nedostatkem porozumění chování koček a řeči těla, k populární mylné představě, že kočky nepatří mezi láskyplné tvory. Nicméně i divoká kočka, která se může na první pohled zdát zcela nesocializovaná, dokáže projevovat náklonnost svému pečovateli svým vlastním rafinovaným způsobem, který nemusíte na první pohled rozpoznat.

Kočky projevují specifické chování, při kterém si třou obličej a někdy i tělo nejen o předměty ve svém domově/území, ale také o někoho, koho rádi vidí a jsou kolem něj. To je často důvod, proč vám kočky vběhnou mezi nohy a budou se vám mezi nimi proplétat, ležet atd. Pokud se vám tedy stane, že zrovna půjdete ze schodů dolů a najednou vám pod nohy vběhne kočka, nemějte jí to za zlé (nesnaží se vás shodit ze schodů, tím, že o ní zakopnete). Pokud se vám toto stane je to pouze proto, že je ráda, že vás vidí!

Koťata, o která se starají lidé ve věku od dvou týdnů do věku sedm a půl týdne, bývají k lidem obecně přátelštější a důvěřivější. To bývá přesným opakem vůči koťatům, která nejsou v tomto věkovém rozmezí zdaleka tolik vystavena lidské interakci. Nicméně i ty kočky, které jsou méně socializované na lidskou interakci, jsou schopné náklonnosti.

Vyhledává pozornost

Kočky si hrají stejně rády jako psi. Jediný rozdíl je v tom, že mají rády trochu jiný druh her. Zatímco psi se většinou spokojí s kousáním své oblíbené pískací hračky, trháním hračky z lana nebo žvýkáním kosti, kočky si mnohem raději užívají interaktivní a dravé hry.

Hračky s hůlkou/peříčkem a laserová ukazovátka patří mezi klasické interaktivní hračky, díky kterým mohou kočky využít své dravé chování a také mezi hračky se kterými si většina koček ráda hraje, jelikož to také vyžaduje zapojení majitele. Je tedy možné, že důvod, proč kočka sleduje svého majitele všude po domě je proto, že vnitřně chce a doufá, že si s ní bude hrát.

Pokud se rozhodnete pro závěsnou hračku, se kterou si kočička vystačí sama, aniž byste se museli do hraní zapojit, pak buďte opatrní. Když zrovna nebudete poblíž a tudíž se nebudete moci dívat, jak si kočka hraje, měli byste hračku raději sundat nebo vytáhnout nahoru, aby se kočka nemohla neúmyslně zamotat do provázku.

Snaží se vás vyzvat, abyste ji nakrmili

Kočky jsou stvoření, které mají své vlastní zvyky. Pokud jde o věci jako je krmení, žijí podle svého vlastního rozvrhu, který zkrátka dodržují. To je taky důvod, proč vás kočky nenechají spát, i když máte zrovna volno, a to také může být důvod, proč vás kočka sleduje a je vám neustále v patách. Kočky hlavně nejsou hloupé. Používají stejné projevy, jako například trénovaní psi. Pokud tedy své kočce dáte pamlsky nebo více jídla, jakmile začne mňoukat či používat jinou vokalizaci, posílí to příští prosebné chování (mňoukání) o jídlo.

To je, mimo jiné, důvod, proč se doporučuje krmit kočku podle stanoveného plánu, místo toho, abyste ji krmili průběžně po celý den. Pokud vaše kočka očekává jídlo pouze v určitou denní dobu, nebude pak žebrat o jídlo po celý den. Automatická krmítka jsou také vhodnou volbou, jelikož si vás kočka nebude spojovat se žebráním o jídlo a vy nebudete muset myslet na pravidelnost krmení, jelikož se o to dávkovač postará za vás. Nevýhodou je samozřejmě menší pouto s vaší kočkou, protože u vás nebude hledat zdroj potravy.

Chtějí být blízko vás

Ačkoli jsou kočky na rozdíl od psů popisovány jako samotářské, není to tak docela pravda. Kočky rozhodně nejsou nějací poustevníci v lesích, kteří nepotřebují lidskou interakci. Kočky se velmi rády kontaktují se svými majiteli a dokonce i s jinými kočkami v domácnosti. Vždyť dokonce i kolonie divokých koček se nazývají kolonie proto, že blízko sebe žije několik koček. Vaše kočka vás tedy může sledovat proto, protože se jí zkrátka líbí, když jste poblíž, a je ráda ve vaší blízkosti.

Závěrečné myšlenky

Jak je psáno, kočky sledují své majitele z různých důvodů. Většina z nich vychází z pouta, které s vámi kočka má. Takže pokud je kočka neustále s vámi, utěšujte se tím, že je s vámi duševně spjata.

