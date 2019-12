Když nechci svátky plné luxusu a konzumu: Jak si přichystat skutečné eko Vánoce?

Vánoce v současnosti nemají s jejich původním poselstvím příliš mnoho společného. Kdysi šlo hlavně o duchovní zastavení, usebrání se, vše bylo spojeno nejenom s náboženskou symbolikou, ale i se skromností, s láskou k životnímu prostředí. Tehdy to bylo samozřejmostí. Vánoce v 21. století ale vypadají o poznání jinak. Jde o svátky luxusu, nadbytku. Hru o to, kdo komu dá dražší a většinou i zbytečnější dárek. Proto se spousta lidí obrací zpátky ke kořenům. Chce si nachystat eko Vánoce. Svátky, které budou šetrné k životnímu prostředí a nebudou jenom bezbřehou honbou za tím trumfnout dárkem ty druhé. Jak to udělat?

Bez stromečku ani ránu – opravdu je to nutné?

Vánoční stromeček je u nás tradicí, bez které si většina rodin neumí svátky vůbec představit. Obvykle máte tři možnosti: Plastový, živý, nebo malý živý v květináči. Co je ekologičtější? Stoupenci plastů budou argumentovat tím, že ten svůj plastový používají už několikátým rokem. Jistě, pokud se k němu budete chovat opatrně, mohou si ho užívat třeba ještě vaše vnoučata. Ale jeho likvidace je pro prostředí velkou zátěží. Živý stromeček můžete pak rozřezat, spálit v kamnech nebo dát do kompostu. Ten v květináči se dá vrátit do hry, tedy pokud se něj budete dobře starat. Může vám růst na terase, u vchodu do domu několik let. Ale existují i jiné možnosti. Co si zajít do lesa a navěsit tam na stromeček třeba koule s oříšky pro ptáčky? Budete mít hezké Vánoce včetně ozdobeného stromečku a prospějete tím i jiným tvorům, nejenom sami sobě a své rodině. Dalším řešením je třeba koupit si jenom pár větví do vázy, a ty si ozdobit. Rozhodně tím ušetříte prostředí – mimochodem každým rokem se u nás prodá asi 1,2 milionu stromečků, právě a jenom na ty Vánoce. Umíte si představit ten les? Hezkým tipem je také slepit si malý stromeček ze šišek, mechu, originální vánoční dekoraci, kterou budete mít jenom vy a naši planetu nebude nijak devastovat. A o stromeček nepřijdete. Co vy na to?

Originál ruční balení ze zbytků je cennější

Další kapitolou jsou obaly. Spousta lidí má pocit, že čím krásněji je dárek zabalený, tím lépe. Je to ale opravdu tak? Ano, mnoho lidí nadchnou nové mašle, lesklé papíry. Jenže životní prostředí nám dvakrát nepoděkuje. Co takhle poohlédnout se po tom co máte sami doma a trochu si s balením pohrát? Skvělá vazba vánočního dárku se dá udělat i ze starých novin, kousku větvičky, šišky, usušeného ovoce, zkrátka materiálu, se kterým si naše planeta ví rady. Prima jsou i textilní pytlíky. S pomocí těchto dekorací se dají vykouzlit opravdu nádherné vazby dárků. Kromě toho, že přemýšlíte o tom, jak věc zabalit s nejmenším dopadem na životní prostředí, věnujete jí svůj čas, protože vážete ručně, s rozmyslem. A darovat svůj čas tomu druhému, to je obrovská věc!

Náš tip: My jsme letos zkusili obyčejné noviny a místo izolepy kolíček.

Kupujte dárky srdcem

Samotnou kapitolou jsou dárky. Opravdu se musíte vzájemně trumfovat a kupovat to nejdražší? Není možná i jiná cesta? Co takhle zamyslet se, co by tomu člověku skutečně udělalo radost? Mnohdy to může být maličkost, která není drahá, nemusí se balit do zlatého papíru a udělá mnohem více radosti, protože po ní dotyčný léta touží a nikdy ji nedostal. Vždycky dostal jenom samé zbytečnosti, ale nikdy to, co chtělo jeho srdce. I tohle je jedna z cest eko Vánoc. Pokud si nejste jisti, co darovat, nekupujte první nesmysl, který vás napadne, lepší je třeba domluvit se s dotyčným na nějakém společném zážitku – co jít společně do kina, když jste v něm nebyli už roky? Velmi vhodné jsou rodinné vstupenky do ZOO, voucher ke kadeřníkovi nebo třeba na masáž.

Vsaďte na tradiční a jednoduché jídlo

Další kapitolou je jídlo. Vážně toho potřebujete o Vánocích tolik sníst? Musíte kupovat tolik exotických lahůdek v lákavých barevných obalech, kterých potom budete spoustu vyhazovat a popelnice ve vašem okolí budou přeplněné? Co to zkusit úplně jinak? Vybrat si pár klasických, tradičních receptů a uvařit si z čerstvých surovin chutné a voňavé jídlo, které tolik nezatíží ani vaši peněženku ani planetu Zemi. Možná se vám něco nepovede tak, jak byste si představovali, ale i to je součást dobrodružství. A rodinu a přátele to stmelí tak, jak to nikdy kupované lahůdky nedokážou. Protože to je něco, co jste si připravili společně a mysleli i na druhé a na prostředí kolem sebe.