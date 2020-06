Když čmelíka ořech mrská, tak ten strachy prská

Hezké rčení, které těm, kteří se dali na chov slepic, případně s ním nikdy nepřestali, přesně napoví, o co jde. Čmelík je parazit našich chovů, který nejenže snižuje snášku drůbeže, ale může způsobit i úhyn slepice, či dokonce celého chovu.

Klecový průmyslový chov nám je nesympatický. Rovněž nemáme důvěru v kvalitu průmyslově vyráběných potravin, a to ani ve vajíčka. Velikost vajíčka M je sice normovaná, ale zdá se nám příliš malá. To vše jsou důvody, proč se opět vracíme k domácímu chovu slepic. A proč ne! Vždyť v médiích dokonce čteme o manažerkách, které se „vykašlaly“ na slibnou kariéru v reklamkách a vrhly se na chov slepic a stavbu designových kurníků. Proč bychom tedy nezvládli slepičky na vlastní domácí vajíčka chovat i sami? Jeden zádrhel tady je – je jím čmelík.

Čmelík kuří – neviditelný roztoč, který páchá viditelné škody

Čmelík kuří (lat. Dermanyssus gallinae) je nepříjemný roztoč parazitující na ptácích a drůbeži. V domácích chovech napadá především slepice. Zatímco přes den je čmelík ukrytý v různých škvírách kurníku, v noci se krmí na drůbeži tím, že jí saje krev. Čmelík žije na roztoče poměrně dlouho – až jeden rok. K tomu se i velice rychle množí. Zhruba po hodinovém až dvouhodinovém krmení se v úkrytu spáří a již během třech dnů klade vajíčka. Množící cyklus čmelíka trvá zhruba týden. Tato rychlost množení dokáže velice rychle způsobit jeho přemnožení. Napadnout může i člověka, i když spíše výjimečně. Projevem pak jsou tradiční alergické reakce na roztoče.

Jak poznáme, že nám v kurníku řádí čmelík?

Pokud jste si mysleli, že v kurníku umí škody napáchat jenom liška, spletli jste se. Přemnožení čmelíci snižují snůšku vajec. Slepice chřadnou, a dokonce velice často uhynou. Nízká snůška vajec v chovu bývá prvním příznakem, že máme v kurníku čmelíka. Projevit se může též úhyn kuřat. Drůbež je viditelně neklidná a ve stresu. Slepicím často vyblednou hřebínky a na vejcích se objevují skvrny od krve. Čmelík též může slepice nakazit ptačí cholerou.

Nejlepší bojovník proti čmelíkovi je prevence

To nejdůležitější, co můžeme proti čmelíkovi udělat, je vůbec si jej nepustit do kurníku. Kuřice by měly být vždy ze zdravých a prověřených chovů, kde se čmelík nevyskytuje. Jeho přemnožení napomáhá i nevhodný domácí chov. Slepice potřebují výběh – volný ev. oplocený. Kurník by měl být dostatečně velký, vzdušný a větratelný. Pravidelné větrání kurníku zcela zásadně eliminuje výskyt čmelíka. Stejně tak jeho pečlivé čištění.

Co dělat, když se nám v chovu objeví čmelík?

Proti čmelíkovi existuje několik insekticidů. Dost často však jde o obecně působící insekticidy. Přímo na čmelíky byl vyvinut přípravek Rebel Čmelíkostop. Aplikovat by se měl optimálně vždy před tím, než si do kurníku pořídíme nové slepice. Případně se používá ve chvíli, kdy se nám čmelík v chovu objeví.

Čmelík umí doslova pokrýt stěny kurníku a zaplnit škvíry. Slepice je zapotřebí dát mimo kurník a znemožnit jim po dobu aplikace přístup. Přípravkem se během dne postříkají veškeré stěny, podlahy i strop kurníku. Insekticid účinkuje okamžitě. Je však třeba počkat, dokud přípravek dokonale na zdech zaschne, a až následně slepice do kurníku opět vpustit. Půl litru insekticidu Rebel Čmelíkostop vystačí zhruba na 3,5 až 5 m2 ošetřované plochy. Na běžný kurník tak vystačíme zhruba s litrem přípravku. Přípravek nikdy neaplikujeme na slepice. Během dne se na nich čmelík i tak nenachází.

A ještě pár babských rad, jak s čmelíkem zatočit

Naše babičky a dědové vždy radili, aby byly zdi kurníku hladké a bez spár. Vhodné jsou vyjímatelné hřady, které pak pravidelně měníme a čistíme. Stěny lze ošetřovat rovněž vápnem. No a nakonec, pomáhá i ořešák. Listy z vlašského ořechu se doporučuje přimíchat do podestýlky a rovněž do hnízda pro snášku. Čmelíky ořechové listí odpuzuje, a působí tak antiparazitický.