Kdy nastává správný okamžik zasít osení? Deset dní před Velikonocemi

Velikonoce už jsou za dveřmi a bez krásného zeleného osení by určitě neměly tu správnou atmosféru. Na stole, na okenním parapetu, zkrátka kamkoli ho postavíte, tam bud tvořit nádhernou dekoraci. Na to, aby bylo přesně na Velikonoce krásné, svěže zelené je ovšem třeba ho včas osít. Měli byste si pospíšit, protože den D brzy nastane.

Potřebujete mělkou misku či květináč, zeminu a semínka

Kdy je nejvhodnější doba? Odborníci doporučují přibližně deset dní před Velikonocemi. Takže uznejte – opravdu je ten nejvyšší čas. Nestačí ale jenom vystihnout ten správný okamžik, je třeba o něm také pečovat. Co budete tedy k osevu potřebovat? Nachystejte si hrst pěkného ječmene nebo pšenice, trochu kvalitní zahradní zeminy, širší mělčí misku nebo keramický květináč. Už máte všechno pěkně při ruce? Pokud ano, nejspíše už se ptáte, co dál. Přichystejte si onu misku a vsypte do ní zeminu tak, aby sahala zhruba do dvou třetin. Na vrstvu zeminy nasypte osení a překryjte ho další vrstvou zeminy, která by ovšem neměla být silnější než cca 1-2 cm.

Se zálivkou buďte opatrní

Potom už zbývá jenom čekat. Samozřejmě průběžně zalévejte. Se zálivkou to ovšem nepřehánějte, nemuselo by se vám to vyplatit. Semínka by totiž mohla místo klíčení a krásného růstu začít plesnivět. Když ale množství vody přesně trefíte, můžete se do deseti dnů radovat z osení, které bude na svátky přesně akorát. Pokud byste seli předčasně, může být přerostlé, lámat se, padat přes okraj misky či květináče, což působí nehezky. Naopak, když správný okamžik promarníte, může být ještě příliš malé.

Tipy pro vás: Co dělat, když osení roste příliš rychle? Umístěte misku či květináč na chladnější místo, růst bude pomalejší. Když ale máte pocit, že jste s osevem letos otáleli, namočte semínka na jeden den, nebo alespoň na půl dne do teplé vody. Budou klíčit rychleji.

A šup s vejci do obilí

Brzy budete mít v misce či květináči krásně svěže zelené stonky. Vychutnejte si pohled na ně, zelená je symbolem jara, osení znázorňovalo na stolech předků rašení a odkaz na nadcházející úrodu už od pohanských dob. Když do obilíčka rozložíte krásně zbarvená vejce nebo třeba figurky kuřátek, bude to vypadat nádherně. A pozor, i na Velikonoční pondělí po skončení svátků můžete mít z osení užitek. Ostříhejte ho, omyjte a rozmixujte ho na zdravé detoxikační smoothie. Dostanete navíc ještě do těla vitamínovou bombu.