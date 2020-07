Kamínková mánie: Čím pomalovat oblázky, aby barva dokonale držela?

Na každém výletě sbíráte kamínky podél cest. Do kapsy, pro štěstí, protože vám budou připomínat krásné zážitky. Dotyk kamene znamená kontakt s přírodou, souznění s ní. Když doma hladíte kamínek, máte chuť si naladit vzpomínky i nějakou malbou. Také jste podlehli kamínkománii? Toužíte zdobit ty krásné hladké předměty něčím, co vychází přímo z vás? Ať už jde o připomenutí výletu nebo prostě volnou výtvarnou tvorbu.

Základní příprava: Umýt a usušit

Malování na kamínky je skvělým odreagováním, na které nepotřebujete výtvarný talent. Stačí chuť tvořit, ztělesnit do kamínku svůj prožitek, náladu nebo cokoliv jiného. Nejlepší je plochý nebo lehce zakulacený kamínek, s těmi se nejlépe pracuje. Měl by být zároveň dostatečně velký, aby se na něj dal ztvárnit nějaký motiv. Když kamínek přinesete domů, měli byste ho lehce vydrhnout kartáčkem v mýdlové vodě a následně dobře osušit. Tolik základní příprava k malování. Jenže tím to zdaleka nekončí.

U temper použijte podkladovou barvu

Možná jste zkoušeli malovat temperami, vodovkami a po čase zjistili, že barva se nepříjemně roztéká, nedrží, rozmazává se. Rozhodně to není ono. Zákonitě si proto kladete otázku: Jak a čím malovat, aby váš motiv vydržel? Není to tak jednoduché. Poradíme vám alespoň malý základ, jak postupovat, aby vám vaše malba vydržela. Prvním krokem je čím malovat. Použijete-li například tempery, nejprve kámen natřete bílou podkladovou barvu. Motiv potom nejenom více vynikne, ale zároveň bude mít i vyšší trvanlivost.

Akryl jako nejlepší varianta

Když se ale zabýváme volbou barev, pokud chcete malovat na kameny ve větším množství a nejde jenom o nárazovou zábavu, pořiďte si akrylové barvy. S nimi nepotřebujete podkladovou barvu, můžete malovat rovnou. Jejich další výhodou je rychlé schnutí. Velmi dobře také odolávají vodě. Pro práci jsou vhodné jak štětce, tak i pěnové houbičky, se kterými se dají vytvářet zajímavé abstraktní efekty.

Kvalitní lak všechno jistí

Můžete malovat i temperami nebo anilinovými barvami, ale obecně nejvíce doporučujeme právě akrylové barvy vzhledem k trvanlivosti. Motiv potom opravdu drží. Pokud malovánky po dokonalém zaschnutí přestříkáte ještě navíc akrylovým lakem, výsledek bude dokonalý. Ale pozor. Stříkejte lak z větší vzdálenosti, aby se nehromadil v jednom místě, nestékal apod. Chcete-li silnější lak, stříkejte postupně více vrstev, nejprve nechte první zaschnout a následujte s druhou. Podobně, i když ne tak dokonale jako akrylový lak vám poslouží i lak na vlasy. S ním bude postup úplně stejný, navíc ho určitě máte v koupelně. S akrylovými barvami se kamarádí a neměl by vzniknout žádný problém. Ať vám vaše omalované kamínky dobře slouží!