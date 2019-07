Kalina je nádherný listnatý keř, který si své obdivovatele získává zejména pro své elegantní květy. V době květu velmi nápadně voní příjemnou sladkou vůní.

Rod kalin čítá okolo 150-200 druhů a kultivarů, rozličných barev květů a listů, různých tvarů a velikostí keřů. My se však dnes zaměříme na jediný kultivar – a to kalinu bodnanskou.

Zachráněné semenáčky

Kalina bodnanská (Viburnum x bodnatense) je kultivar, který vznikl křížením dvou druhů kalin – kalina vonná (Viburnum farreri) a kalina velkokvětá (Viburnum grandiflorum). Zasadil se o ni britský botanik Charles Lamont, působící počátkem minulého století v Edinburských zahradách. Z nějakého důvodu nebyl spokojený s výsledky své práce a semenáčky chtěl vyhodit. Ujal se jich jiný pěstitel, Bodnant Gardens z Walesu, který je pozoroval a později i množil. Dal vzniknout čtyřem pojmenovaným odrůdám – Aberconway, Charles Lamont (po svém původním šlechtiteli), Dawn a Deben, příčemž zřejmě největší komerční úspěch má růžová odrůda Dawn.

Nádherné květy na sněhu

Kalina bodnanská je opadavý keř, který roste poměrně rychle a dorůstá do výšky 2-3 metrů. Řadí se do skupiny kalin, které oživují zahradu svými krásnými květy už v zimě. Do svého růžového květu nasadí za teplejší zimy nezřídka již koncem prosince či začátkem ledna. Délka zimního kvetení závisí na povaze zimy. Její vejčitě eliptické listy raší bronzově zbarvené, s přicházejícím horkým počasím se zbarvují do svěží zelené a na podzim změní na barvu vínovou.

Zmiňovaná nejoblíbenější odrůda Dawn má velké květy úzce trubkovitého tvaru sytě růžové barvy. Dorůstá výšky až 2,5 m.

Odrůda Charles Lamont dorůstá menší výšky a její červená poupata se později rozvíjejí v tmavorůžové květy.

Impozantní keř chce být viděn

Kalina není nijak náročná na kvalitu půdy či stanoviště, ale nesnáší půdu vysychající či hluboký stín. Navíc tento nádherný keř by bylo škoda nechat někde v koutě zahrady. Bude se mu dařit na plném slunci či mírném polostínu ve středně živné půdě, dobře odvodněné, ale vlhčí. Na kyselosti půdy nezáleží. Řez není potřeba, avšak pokud chceme kalinu udržovat menší, použijeme zmlazovací řez na jaře po odkvětu.

Kalinu lehce rozmnožíme hřížením. Nízko rostoucí mladší větev stačí na jaře přitáhnout, připevnit k zemi a lehce zahrnout zeminou. Po vytvoření kořenů výhon odstřihneme. Na podzim se poté vyjme i s kořenovým balem a zasadí.