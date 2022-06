Jednoduché způsoby, jak vytvořit a udržet domov bez prachu

Bez ohledu na to, jak čistý je váš domov, tak v něm pravděpodobně stále najdete stopy prachu. Je to všudypřítomný problém se kterým se musíme takřka denně potýkat. Minimalizace množství prachu ve vaší domácnosti znamená obrovský rozdíl v kvalitě vzduchu a může pomoci prodloužit životnost nábytku, spotřebičů a domácí elektroniky. Aby byl váš domov co nejméně prašný vyžaduje ostražitost a důslednost. My vám nyní povíme, jak na to.

Investujte do rohožek

Pokaždé, když přijdou nějací návštěvníci zvenčí, vnáší spolu s tím nečistoty do vašeho domu – a malé částečky nečistot jsou hlavní složkou prachu. Používejte proto jak venkovní, tak i vnitřní rohožky – zejména ty se štětinovým vrškem – k zachycení nečistot a zabránění jejich šíření dále do vašeho domova. Rohože pravidelně omývejte nebo vysávejte, abyste zabránili jejich usazování.

Zlepšete péči o domácí mazlíčky

Odumřelé kožní buňky a vypadané chlupy jsou hlavním zdrojem prachu – a bohužel naši chlupatí přátelé produkují spoustu chlupů! Pravidelně pečujte o své domácí mazlíčky, abyste tomuto hromadění zabránili. Jako bonus navíc se budete lépe cítit jak vy, tak vaši zvířecí miláčci. Zakrytí kočičího záchodu také pomůže zadržet prach.

Vyčistěte si polštáře

I když perete povlečení a povlaky na polštáře každý týden, roztoči mohou uvnitř polštářů stejně i nadále přežívat. Pomocí jemného pracího prostředku je vyperte v ruce nebo v pračce, poté osušte a načechrejte. Případně je také můžete odnést do čistírny. Ať už vyberete kteroukoli cestu, před spaním a během něj se vám bude díky tomu mnohem lépe dýchat.

Zbavte se statické elektřiny

Statická elektřina, která se hromadí uvnitř vašeho domova, když jsou místnosti suché, ve skutečnosti přitahuje prach a nutí ho ulpívat na povrchu. Řešení? Nainstalujte zvlhčovač, buď model pro celý dům, nebo verzi pro velikost místnosti. V ideálním případě byste se měli zaměřit na úroveň vlhkosti 40-50% v celém domě, abyste mohli eliminovat statickou elektřinu a udržet tak prach mimo domov (nebo jeho výskyt alespoň výrazně omezit).

Nezapomeňte vyčistit žaluzie

Nemyslete si, že jste své dilema s prachem vyřešili jen proto, že jste vyměnili závěsy za žaluzie. Prach je přitahován k žaluziím jako můry ke světlu, takže byste je měli pravidelně čistit.

Nainstalujte čističku vzduchu

Čističky vzduchu se dodávají v různých tvarech a velikostech, od jednotek pro celý dům až po malé přenosné modely pro jednu místnost. Nejběžnější typy se skládají z ventilátoru, který cirkuluje vzduch a filtru, který zachycuje prach a další škodliviny.

Zabalte to

Zbloudilá bavlněná a polyesterová vlákna z oblečení, ložního prádla a polštářů mohou být hlavním zdrojem prachu. Řešením tohoto nepořádku je, že všechny tyto věci zabalíte do pytlů. Ve specializovaných obchodech je celá řada prostorově úsporných vakuově těsněných sáčků. Ale i některé staré sáčky na oděvy vám pomohu snížit výskyt, hromadění a roznášení prachu z oblečení a látek. Také můžete zvolit zakoupení textilní skříně, aby oblečení nepřišlo do kontaktu s volným prostorem a prach se na něj neusazoval.

Vyčistěte nepořádek

Pokud zůstanou nedotčeny, i ty nejatraktivnější předměty vystavené na policích a ve skříních se jen zapráší. Pokud můžete, udělejte nějaké úpravy a knihy, knihovny a další předměty často otírejte.

Zujte si boty

Na podrážkách vašich bot ulpívají nejrůznější nečistoty. Vnášením prachu a nečistot zvenčí se vyhnete díky tomu, že vy i vaší hosté zanecháte při vstupu do domu boty u dveří. Dobrý nápad je také to, že nabídnete svým hostům pantofle, aby se nemuseli kvůli zouvání cítit trapně či aby si nezašlapali ponožky. Ponechte si tedy u dveří domácí přezuvky pro sebe, rodinu, přátelé a návštěvy.

Vyčistěte své rostliny

Pokojové rostliny jsou hlavním a největším sběračem prachu. Nejen, že je to špatné pro naše zdraví, ale povlak prachu na rostlinách ztěžuje absorbování slunečního světla. Pomocí hadříku z mikrovlákna setřete prach a poté listy vyleštěte majonézou, aby se leskly.