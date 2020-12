Jednoduché, ale výborné nepečené cukroví

Vyrábíte cukroví poprvé a bojíte se, abyste ho nepřipálili? Nebo jste již zkušení profesionálové, ale letos jste nestihli napéct včas a nyní to potřebujete rychle dohnat? Ať je to jakkoli, tak vás zajisté potěší toto nepečené cukroví, které zvládnete během několika minut z pohodlí domova. Je výborné a navíc krásně provoní celý váš domov.

Perníkovotřešňové kuličky s čokoládou

Přísady :

40 ks malých perníčků

1 balíček měkkého tvarohu

1 ½ šálku polosladké nastrouhané čokolády

1 ¼ šálku mandlí nakrájených na plátky

2 polévkové lžíce nakrájené nebo nastrouhané kandované pomerančové kůry

1 čajová lžička mandlové příchutě (v malých lahvičkách esence )

60 třešní maraschino bez stopek

Postup : Do kuchyňského robota dáme perníčky, měkký tvaroh, ½ šálku polosladké nastrouhané čokolády, ½ šálku mandlí nakrájených na plátky, nakrájenou nebo nastrouhanou kandovanou pomerančovou kůru a jednu lžičku mandlové esence. Rozmixujeme. Dáme do ledničky a zchladíme do ztuhnutí, aby se daly tvořit koule. Mezitím osušíme maraschino třešně papírovým ubrouskem. Poté zabalíme každou třešni do rovné polévkové lžíce tvarohové chlazené hmoty do tvaru koule. Dáme na mrazák na 20 minut, nebo až ztuhnou.

Nakrájíme zbývající plátky mandlí, které dáme prozatím na stranu. V horké vodní lázni rozpustíme zbývající nastrouhanou čokoládu. Každou třešňovou kouli namočíme do rozpuštěné čokolády a necháme okapat. Pak obalíme v nasekaných nebo nastrouhaných mandlích. Položíme na pečící papír Necháme v lednici na 1 hodinu zchladit. Dobrou chuť.

Správné Vánoce se rozhodně neobejdou bez vaječného koňaku

Existuje mnoho receptů, mnoho způsobů příprav. Každý ho má rád jinak. Jsou složité recepty i jednoduché. Dnes bych se s vámi ráda podělila o recept na vaječný koňak, který je velmi jednoduchý, dobrý a ihned k použití.

Přísady :

3 – 6 kondenzovaných sladkých mlék v plechovce

½ – 1 litr rumu nejlépe Božkov

1 litr 1,5 % mléka

Postup : Otevřeme 3-6 kondenzovaných sladkých mlék, nalijeme je do větší mísy. Do mísy ke kondenzovanému mléku přilijeme ½ – 1 litr rumu Božkov metličkou pořádně rozmícháme a nalijeme do předem v horké vodě vymytých láhví od rumu, nebo vína, nebo i jiných láhví, které máme k dispozici. V případě, že by vaječný koňak v lahvích po delší době zhoustl, zředíme ho 1,5 % mlékem. Tento recept je velmi jednoduchý a je bez vajec.

Recept na jednoduchý a chutný svařák

Přísady :

1-2 litry červeného vína

cukr krystal ( podle chuti )

4-5 hřebíčků

Postup : Červené víno pomalu ohříváme v hrnci na vyšší teplotu ( nevařit ) , přidáme 4-5 hřebíčků, a doslazujeme cukrem podle chuti. Je velmi chutný, jednoduchý a nepotřebuje jiné přísady. Podáváme horký. V zimě krásně zahřeje.

Nepečené cukroví – Máslový květ

Přísady :

1 šálek rozemletých máslových sušenek

½ šálku kukuřičného sirupu

3 šálky burizonů

32 kusů čokoládových kávových zrn

Postup : Do velkého hrnce dáme rozemleté máslové sušenky a kukuřičný sirup. Vaříme a mícháme na mírném ohni, dokud se hmota nespojí. Odstraníme z tepla, vmícháme rýžové burizony dokud se neobalí. Po té polévkovou lžicí vytvarujeme hmotu do kuliček rozložíme na pečící papír. Hned doprostřed vtlačíme kávová zrna ( kdo chce, může kávová zrna nechat rozpustit a pak z nich tvořítkem vytvořit špičky ) Necháme stát.

Čokoládovorumové koule

Přísady :

1 čajová lžička instantní granulované kávy

¼ šálku tmavého rumu ( ohřátého )

1 měkký tvaroh

1 šálek cukrářského cukru ( nebo krystalového )

1 šálek mletých mandlí

10 dkg rozpuštěné, hořké čokolády

8 sušenek Oreo jemně rozdrcených

Postup : Granulovanou instantní kávu rozpustíme v teplém rumu. Tvaroh, cukr, mandle a rum s rozpuštěnou kávou, pořádně promícháme a vytvoříme jemnou hmotu. Do hmoty vmícháme rozpuštěnou čokoládu, a necháme asi 1 hodinu v lednici. Z vychlazené hmoty tvoříme kuličky o průměru cca. 3-4 cm., které obalíme v rozmačkaných Oreo sušenkách. Skladujeme v lednici.