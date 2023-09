Je vaše prádlo po vyjmutí z pračky cítit? Známe důvody

Otevíráte pračku po praní a místo vyndání čerstvého, voňavého oblečení vychází z pračky nechutný zápach? Důvodem tohoto stavu může být nevyčištěná pračka. Pokud je pračka špinavá, nemůžete z ní vyjímat čisté oblečení.

Důvody mohou být různé

Máchání prádla ve voňavém přípravku nepomůže, problém leží mnohem hlouběji.

Samozřejmě se také může stát, že důvodem zatuchlosti vycházející z pračky je jedna extrémně silně znečištěná věc. Zapáchající oblečení můžete po praní vyndat z bubnu i v případě, že máte čistou a dobře udržovanou pračku. Někdy jsou některé kousky oděvů trvale zpocené, jindy za zápach mohou barviva (nejčastěji se to vyskytuje v případě černého a tmavého oblečení), stává se také, že jste látku potřísnili něčím se silným zápachem (např. olejem), nebo se také v tkaninách vytvořily usazeniny pracího prostředku apod., které zadržují pachy, nebo jste prostě zapomněli pověsit mokré věci a ty teď mají nepříjemný zatuchlý zápach. Důvody tedy mohou být různé. Nejčastější příčinou pravidelně páchnoucího prádla je však samotná pračka. Proto je tak důležité ji vyčistit.

Použijte ocet nebo kyselinu citronovou

Aby byla vaše pračka čistá a běžela hladce, měli byste ji pravidelně čistit. Měli byste to dělat jednou měsíčně. Jedním z nejoblíbenějších způsobů je použít pro tento účel ocet. Široce se používá při čištění a je také vhodný pro vyčištění pračky. Je to odvápňovač a účinně odstraňuje bakterie. Chcete-li pračku umýt octem, musíte do prostoru pro prášek nalít sklenici octa a poté zvolit prázdný oplachovací program a nastavit teplotu na 90 °C. Dalším způsobem, jak vyčistit pračku, je použití kyseliny citronové. I ona, stejně jako ocet, se vyrovná s usazeninami vodního kamene. Nalijte do zásuvky určené pro prášek kyselinu citronovou v množství 120-150 gramů a zapněte prací program na teplotu 90 °C.

Čištění pračky a filtru? Nezapomeňte na něj!

Buben, ve kterém perete prádlo, a zásuvka na prací prostředek nejsou všechny prvky, které je třeba vyčistit. Musíte také pamatovat na filtr, který je v pračce zodpovědný za čištění vody v něm. Proto je důležité pravidelné čištění filtru jednou měsíčně. Tam se často usazují vlasy, chlupy, písek a prach. To vše také ovlivňuje vůni vycházející z pračky. Filtr v pračce je prvek, který z něj můžeme odstranit. V závislosti na modelu pračky otevřete nebo odstraňte kryt filtru a vytáhněte filtr. Vyčistěte ho pod tekoucí vodou, poté opláchněte vodou s octem a osušte. Vyčištěný ho namontujte zpátky. Na filtr v pračce se stojí za to podívat také z jiného důvodu – někdy v něm najdete jednu ztracenou ponožku nebo spodní prádlo.

Co ničí pračku? Prevence je nejdůležitější

Abyste zabránili častému znečištění pračky, je důležitá prevence. Než dáte věci do bubnu, stojí za to zbavit je vlasů, chlupů a písku. Stačí vyklepat jednotlivé kusy oblečení před vložením prádla do pračky. To by mělo minimalizovat problém ucpaného filtru. Kromě toho byste neměli dávat špinavé, zpocené oblečení do bubnu pračky. Pak takové věci páchnou ještě víc. Špinavé věci určené k praní lze uchovávat v koši na prádlo a dát je do pračky až těsně před jejím spuštěním, případně je prát častěji. Také stojí za to nepřetížit buben pračky a dodržovat nosnost, kterou uvedl výrobce.