Jarní úklid: Kompletní průvodce, jak ho zvládnout rychle a na nic nezapomenout!

Čas jarního úklidu přichází jen jednou za rok. A když už přijde, je dobré mít plán. Vyhraďte si v kalendáři den, kdy chcete jarní uklízení provést a pak si pouze hlídejte, abyste vše stihli. Také si můžete sepsat kontrolní seznam úkolů a po jejich splnění je odškrtávat. Uvidíte, jak rychle budete mít tuto neoblíbenou činnost za sebou, ale váš dům bude za odměnu zářit čistotou!

Proč byste měli provést jarní úklid svého domova?

Jarní úklid se může zdát přeceňovaný. Koneckonců, pokud pravidelně udržujete svůj domov v perfektním stavu, opravdu ho musíte každé jaro hloubkově čistit? Pravdou je, že pravidelné hloubkové čištění vašeho domova je dobrý nápad. A jaro – se svými jasnějšími dny, pučícími stromy a příjemným teplem – k tomu může být motivující dobou.

Jaro je také obdobím nových začátků, kdy lidé se chtějí zbavit zimního blues. Někteří lidé mají v zimním období méně motivace k důkladnému úklidu svých domovů, takže jarní období může být vhodnou dobou k osvěžení jejich prostoru. Nebojte se hloubkově vyčistit svůj domov v jakémkoli ročním období. Pokud však máte rádi, když můžete po vydrhnutí každého centimetru vany, umyvadla nebo sporáku otevřít okna a vdechnout čerstvý vzduch, může být jaro právě pro vás tím správným obdobím.

Věci, které budete potřebovat:

Prostředek na mytí nádobí



Jedlou sodu



Prací prášek



Vysavač



Ocet



Mýdlo na nádobí



Prachovka



Čistící hadřík



Nové vzduchové filtry (volitelně)



Houba



Čistič povrchů



Čistič skla



Gumové rukavice



Čistič toaletní mísy



Čistič koupelen



Kartáč na toalety



Čistící sprej na bázi bělidla



Odmašťovací sprej



Víceúčelový čisticí prostředek



Smeták



Mop

Jak na jarní úklid domácnosti

Krok 1: Umyjte nádobí

Když je třeba uklidit celou domácnost, je těžké vědět, kde začít. Doporučuje se začít něčím jednoduchým, například mytím nádobí. Protože jde o tak základní úkol, je snadné ho zvládnout – a vy tak můžete začít s vítězstvím. Umyjte všechny zbytky nádobí, abyste se nastartovali. Je to úkol, který je třeba dělat pravidelně. Takže když s tím začnete, pomůže vám to přejít k dalším úkolům, které se zdají být náročné. Křehké nádobí myjte ručně. Zbytek dejte do myčky. A spusťte rychlý mycí cyklus.

Krok 2: Svlékněte a vyperte ložní prádlo

Vyčištění lůžkovin je nutností a je tak pravděpodobné, že bude chvíli trvat. Svlékněte lůžka. Vyperte všechny lůžkoviny – včetně povlečení, polštářů a přikrývek. A pokud si všimnete nějakých skvrn, ošetřete je jedlou sodou ještě předtím, než hodíte lůžkoviny do pračky. Možná budete muset spustit několik cyklů, abyste to zvládli, takže se k tomuto kroku vraťte, až budete pracovat na svém kontrolním seznamu pro jarní úklid. Udělejte si přestávky v ostatních úklidových úkonech, abyste mohli věci přenést do pračky a sušičky, a jakmile je vše připraveno, znovu ustelte.

Krok 3: Vyčistěte a otočte matraci

Jakmile je matrace holá, věnujte chvíli jejímu vyčištění. Toto bývá úkolem, který příliš mnoho lidí přehlíží. Překvapivě se nejvíce přehlížený úkol týká části domácnosti, kterou používáme nejčastěji: ložnice. Lidé často vynechávají čištění matrací a hlavně zapomínají na jejich obracení. Začněte vysátím matrace, abyste se zbavili nahromaděného prachu a nečistot. Poté skvrny na místě ošetřete octem a prostředkem. Pokud máte takovou matraci, kterou můžete obrátit, pusťte se do toho a matraci obraťte. Na závěr posypte matraci vrstvou jedlé sody, abyste ji vyčistili a zbavili nežádoucích odérů.

Krok 4: Odstranění nepořádku

Nepořádek vám bude při úklidu jen překážet. Proto si rychle projděte svůj domov a vyčistěte vše, co můžete. Začněte s očividnými věcmi: Vyhoďte špinavé oblečení do koše na prádlo, odpadky vyhoďte do koše a věci, které nejsou na svém místě, vraťte tam, kam patří. Pak si určete místo, kam budete ukládat předměty, které se vám budou hodit, a během úklidu je na tuto hromadu přidávejte. Pokaždé, když najdete něco, co už nechcete nebo nepotřebujete, dejte to na hromádku na rozdávání. A jakmile dokončíte hloubkový úklid, odneste věci, které nechcete do koše, prodejte je či darujte.

Krok 5: Utřete prach a otřete všechny povrchy

Postupem času se v každé domácnosti nahromadí prach a proto je jarní úklid ideální příležitostí, jak se ho zbavit. Projděte svůj domov s prachovkou v ruce a otřete každý povrch, který vypadá špinavě. Nezapomeňte zkontrolovat prašná místa, jako např.:



rámy dveří



okenní parapety a žaluzie



podlahové lišty, obložení a korunní lišty.



svítidla a ventilátory



police a skříňky



stoly, židle a nábytek



schody a zábradlí

Při utírání prachu dávejte pozor na další druhy nepořádku. Pomocí prachovky odstraňte všechny pavučiny, které uvidíte. A vlhkým čisticím hadříkem otřete povrchy, které vypadají spíše špinavě než zaprášeně.

Rychlý tip: Při utírání prachu postupujte shora dolů. Proč? Při úklidu může část prachu spadnout z prachovky a znečistit povrch pod ní. Pokud jste tento povrch právě vyčistili, budete ho muset znovu projít a celkově více vyčistit.

Krok 6: Vyčistěte větrací otvory, filtry a chladiče

Vaše povinnosti při utírání prachu ještě neskončily. Prach se rád usazuje podél větracích otvorů, ve vzduchových filtrech a na radiátorech. Věnujte proto chvilku také jejich vyčištění. Ventilační otvory a radiátory se čistí poměrně snadno: můžete je otřít prachovkou. Vzduchové filtry však mohou vyžadovat trochu více práce. Začněte tím, že vyjmete vzduchové filtry. Pak máte dvě možnosti. Vzduchové filtry můžete vysát, abyste odstranili nahromaděný prach a nečistoty. Nebo je můžete vyměnit za zcela novou sadu. (Vzhledem k tomu, že vzduchové filtry je třeba měnit každé 3 měsíce, pravděpodobně se rozhodnete pro druhou možnost.)

Krok 7: Hloubkové čištění oken a dveří

Dveře a okna se mohou zašpinit stejně jako zbytek vašeho domu. Proto je při hloubkovém čištění nezanedbávejte. Začněte tím, že dveře a okna oprášíte. Poté je otevřete a vyčistěte sítě za nimi. Dveře a okenní síta můžete jemně vysát, abyste odstranili prach a nečistoty. Nebo je můžete otřít vlhkou houbou. Jakmile jsou dveře a okna zbaveny prachu, vyčistěte nečistoty, oděrky a smítka pomocí čisticího hadříku a čisticího spreje. Na dveře se obvykle skvěle hodí čistič povrchů a na okna je ideální čistič skel.

Nezapomeňte vyčistit obě strany dveří a oken. U dveří by to mělo být celkem snadné. Pokud jsou však některá vaše okna zvenčí těžko přístupná, nemáte smůlu. Stačí okna otevřít, sundat jejich sítě a dosáhnout skrz ně na jejich vnější stranu, abyste je vyčistili.

Krok 8: Vysávání podlah

V tuto chvíli byste měli být hotovi se všemi úkoly, které mohou šířit prach a nečistoty po celém domě. Dalším přirozeným krokem je tedy vysávání? Vysajte podlahy. Začněte vysáváním koberců. Čištění koberců je základním úkolem, který by měl být na kontrolním seznamu jarního úklidu každého z nás. V průběhu času se na kobercích hromadí špína, nečistoty a další suché částice. Poté přejděte k hladším povrchům – dlaždicím a tvrdému dřevu. Tyto povrchy zametete a vytřete později. Jejich vysátí vám však nyní poskytne užitečný náskok.

Rychlý tip: Vždy používejte nástavce vysavače. Štěrbinový nástroj je skvělý na čištění podlahových lišt a rohů. Prodlužovací tyč je užitečná pro přístup pod nábytek. A nástroj na čalounění je ideální pro vysávání žmolků, prachu a nečistot z koberců, předložek a čalounění.

Krok 9: Bodové čištění koberců

Pokud jsou vaše koberce špinavé i po vysávání, je čas na bodové čištění. Dávejte pozor na skvrny a vyčistěte je pomocí prostředku na nádobí nebo pracího prostředku. Při použití prostředku na nádobí nebo pracího prostředku na čištění skvrn je vždy opláchněte studenou vodou. Teplá voda způsobí zpěnění rozpouštědel. A to může ztížit oplachování prostředku.

Krok 10: Hloubkové čištění čalounění

Po hloubkovém čištění koberců se věnujte i zbytku čalounění. Začněte vysáváním pohovek, sedacích souprav a křesel. Budete chtít vysát prach a nečistoty z každého polštáře a také vyčistit drobky, které se pod nimi skrývají. Vysajte čalouněný nábytek – zejména těžko přístupná místa, jako jsou místa mezi polštáři, za a pod pohovkou. Poté vyčistěte všechny skvrny, které uvidíte, pomocí prostředku na nádobí nebo pracího prostředku.

Jakmile je nábytek v pořádku, přejděte k dalším čalouněným předmětům, jako jsou polštáře, přikrývky a závěsy. Pokud můžete, dejte záclony, polštáře a přikrývky do pračky. Pokud ne, vysajte je na místě. Nezapomeňte vyčistit všechny skvrny nebo rozlité tekutiny. A pokud do toho chcete jít opravdu pořádně, vyčistěte čalounění hloubkově parním čističem. Ten si můžete zakoupit na internetu. Nebo si můžete najmout profesionálního čističe, který se s těmito úkoly vypořádá.

Krok 11: Vyperte koupelnový a kuchyňský textil

Když je vaše pračka připravena na novou várku prádla, pokračujte v čištění textilií. Vydejte se do kuchyně a popadněte všechny špinavé kuchyňské utěrky. Poté seberte špinavé ručníky, koupelnové předložky a sprchové závěsy. Hoďte tyto základní věci do pračky a pokračujte ve zbytku hloubkového úklidu.

Krok 12: Hloubkové čištění koupelny

Je čas na nejméně oblíbenou část jarního úklidu: hloubkové čištění koupelny. Vezměte si tedy čisticí rukavice, otevřete okna pro větrání a pusťte se do práce. Začněte tím, že toaletu vyčistíte čističem na záchodové mísy. Následně vydrhněte umyvadla a desky čisticím prostředkem na koupelny a čisticím hadříkem. Stejným čističem na koupelny vyčistěte podlahy, stěny a zadní stěny. A čističem na sklo otřete zrcadla.

Jakmile bude mít čistič záchodové mísy šanci působit, vydrhněte toaletu záchodovou štětkou. Záchodové prkénko otřete bělidlem. Pokud si potřebujete odpočinout, je to skvělá příležitost. Posaďte se a relaxujte. Běžte se vykoupat. Jakmile koupel dokončíte, vezměte si čisticí prostředek na koupelny a otřete vnitřek vany. A pokud se neradi koupete, dejte si raději sprchu. Jakmile skončíte se sprchováním, otřete stěny a podlahu sprchy čisticím prostředkem na koupelny. Pak sprchu znovu zapněte a vše opláchněte.

Krok 13: Hloubkové čištění spotřebičů

Jakmile je koupelna dokonale čistá, přejděte rovnou do kuchyně a začněte se zabývat spotřebiči.

Vyčistěte mikrovlnnou troubu: V mikrovlnné troubě rozehřejte misku s bílým octem a vodou. Poté otřete vnitřek mikrovlnné trouby čisticím hadříkem.

Vyčistěte sporák: Otřete sporák prostředkem na nádobí a čisticím hadříkem. A na lepkavou, nahromaděnou mastnotu použijte odmašťovací sprej.

Vyčistěte troubu: Zapněte samočisticí funkci trouby a nechte jí několik hodin na dokončení samočisticího cyklu. Nebo troubu otřete pomocí octa, vody a čisticího hadříku.

Vyčistěte myčku nádobí: Vyjměte z myčky všechno nádobí. Poté spusťte standardní mycí cyklus, zatímco je prázdná, a na místo, kam obvykle dáváte mycí prostředek na nádobí, vložte ocet.

Vyčistěte dřez: Použijte víceúčelový čisticí prostředek a otřete vnitřek dřezu. Poté vyčistěte drtič odpadků (pokud jím domácnost disponuje) pomocí jedlé sody a octa (obojí nasypte do drtiče odpadků a nechte několik minut šumět, než spustíte drtič odpadků a opláchnete ho studenou vodou).

Vyčistěte ledničku: Vnitřek lednice otřete univerzálním čisticím prostředkem. Poté vyhoďte všechny staré nebo prošlé položky, které uvidíte.

Vyčistěte mrazák: Vyčistěte vnitřek mrazničky pomocí víceúčelového čisticího prostředku a čisticího hadříku. A vyhoďte vše, co se v ní zdržuje příliš dlouho.

Porozhlédněte se po místnosti, zda jste nezapomněli vyčistit nějaké spotřebiče. Dávejte pozor na kávovary a fritézy – i ty si zaslouží hloubkovou očistu. Pak se pusťte do vyklízení spíže a skříní a utřete prach z polic. Jakmile budete s kuchyní hotovi, zamiřte rovnou do prádelny (koupelny). Tam vyčistěte pračku bílým octem a houbičkou. A když už tam budete, rychle otřete sušičku univerzálním čisticím prostředkem.

Krok 14: Otřete pracovní desky

Vyčistěte kuchyňskou desku pomocí čisticího prostředku na povrchy a čisticího hadříku. A když už budete v práci, otřete i ostatní povrchy v kuchyni. Vyčistěte zadní desku, čela skříněk a vnější strany spotřebičů. A uklidněte se tím, že jste s hloubkovým úklidem téměř hotovi.

Krok 15: Zametání a vytírání podlah

Pamatujete si, jak jsme vám dříve říkali, že budete zametat a vytírat podlahy? Tak teď je ten správný čas to udělat. Vytáhněte koště a zametejte prach a nečistoty, které po sobě zanechal váš vysavač. Poté dokončete práci mopem. Doporučuje začít na místech s velkým provozem, jako je vstupní hala nebo chodba mezi kuchyní a obývacím pokojem. Proč? Tyto oblasti bývají nejšpinavější, takže jejich úklid je velkou výhrou.

Prvním krokem by měl být úklid vchodu. Vzhledem k tomu, že se na tomto místě během zimy nahromadí sníh, sůl, voda a bláto, mělo by být prioritou.

Krok 16: Vyperte zbytky prádla

Pokud se v koších skrývá nějaké špinavé prádlo, hoďte ho do pračky a spusťte poslední prací cyklus.

Krok 17: Vyneste odpadky

Hloubkový úklid zakončete vynesením odpadků. Je pravděpodobné, že jste během úklidu odhalili spoustu harampádí. Proto je jednou provždy vyneste z domu. A vše uzavřete tím, že vytřete odpadkové koše univerzálním čisticím prostředkem.