Jakým způsobem pomoci zvířatům v ZOO v době koronaviru?

Proticovidová opatření jsou fatální nejen pro lidi, ale také pro zvířata v zoologických zahradách. Kvůli jejich uzavření nemají majitelé ZOO peníze ze vstupenek a docházejí jim finanční zdroje. Jenže to zvířata nepochopí, potřebují každodenní přísun jídla, veterinární péči a samozřejmě čisté prostředí.

Naštěstí existuje hned několik způsobů, jak zvířatům pomoci. Kromě klasických peněžních darů či sponzoringu lze sledovat online přenosy zvířat, zakoupit si budoucí lístky, dárkové poukazy a permanentky, adoptovat zvířecí mazlíčky na dálku, pozvat třeba zebru na manikúru a pedikúru! ZOO se nebrání ani naturální pomoci – lidé vozí banány, jablka, mrkev i žaludy a vlašské ořechy. Minizoo a záchranné stanice ale nepohrdnou ani staršími jablky, mrkví, granulemi pro hlodavce a směsí pro ptáčky, ale dokonce ani suchým pečivem.

Virtuální prohlídky děti potěší

Díky virtuálním prohlídkám nebo sledování online krmení zkrátíte chvíle nudy dětem a také pomůžete zvířátkům. Virtuální procházka po areálu vás přenese mezi slony, lvy, tygry i medvědy. Například pražská ZOO má na Youtube vlastní kanál, kde je možné přenosy sledovat.

Kupte si lístky dopředu!

Nyní se do ZOO kvůli koronaviru nesmí, ale to vám nebrání v zakoupení budoucích lístků. Klidně si objednejte permanentku anebo darujte vstupenky svým blízkým. Přispějete tak na krmivo pro zvířata i provozní náklady.

Adopce na dálku

Každá zoologická zahrada má zřízený bankovní účet, na který můžete posílat peníze pro zvířata jen tak, a dokonce si můžete i nějakého mazlíčka adoptovat na dálku. Jakmile se ZOO opět otevřou, pojedete se za svým svěřencem podívat. Už při uzavření ZOO na jaře přibylo adopcí na dálku, což svědčí o dobrotě lidí. Pakliže vám není osud bezbranných zvířat lhostejný, jedno z nich si adoptujte!

Stravenky pro zvířata

Další formou pomoci jsou stravenky pro zvířata. Vyberte si jedno nebo více oblíbených zvířat a dotujte jejich krmení. Koupí stravenky podpoříte velké množství druhů, které pojídají maso, zeleninu, květy i speciální kaše a bez speciální stravy se neobejdou.

Stromky jako hračka i krmivo

Jestliže nevíte, co s vánočním stromečkem a je vám líto vyhazovat ho k popelnici, darujte ho zvířatům do ZOO. Nejenže si na něm některé druhy pochutnají, ale zároveň jim poslouží jako hračky! Jen pozor na pozůstatky vánočních ozdob!

Český lev Marjan

ZOO samozřejmě nesupluje pouze zahradu, kde děti uvidí zvířátka, ale specializuje se i na jejich množení a pokud možno návrat do volné přírody nebo mláďata umisťuje do dalších zahrad. Věděli jste, že v roce 1978 byl kábulské ZOO darován tehdy dvouletý český lev Marjan, který přežil komunistický převrat, válečné boje s Talibanem i kmenovými vůdci. Marjan to neměl lehké, často trpěl hladem a žil přímo v srdci nepokojů. Avšak po boji s džihádistou, který ohrožoval lvici Chuca, si zpečetil svůj osud. Džihádistu roztrhal na kusy.

Marjan byl hrdina, který chránil své území i milovanou lvici. Druhý den do ZOO přišel bratr roztrhaného džihádisty a vhodil Marjanovi do klece granát. Jakmile ho snědl, granát vybuchl. Lev ohluchl a byl vážně poraněný. Následně byl džihádista umlácen lidmi k smrti.

V roce 2000 zemřela za nejasných okolností lvice Chuca. Marjan skonal v roce 2002, veřejného obřadu se zúčastnily stovky lidí.