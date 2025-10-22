Jakou podlahu na balkon? Otestovali jsme dřevo, WPC, trávu i koberec
Balkon je takové malé prodloužení bytu – někdy na něj člověk sotva vejde s hrníčkem kafe, jindy se tam vejde i lehátko nebo truhlíky s rajčaty. Ale ať už máte lodžii v paneláku, nebo menší terasu u bytu, podlaha udělá obrovský rozdíl. Nejen vizuálně, ale i pocitově – protože není nic příjemného na tom chodit po špinavém betonu nebo po rozpálené dlažbě.
Možností, čím balkon pokrýt, je spousta. V tomhle článku shrnu ty nejběžnější: dřevo, WPC, venkovní koberec a umělou trávu. Každý materiál má svoje pro a proti – a záleží hlavně na tom, co od svého balkonu vlastně čekáte.
Dřevo: přírodní vzhled a teplý dojem
Dřevěná podlaha na balkoně vypadá krásně – působí útulně, přirozeně a dodá prostoru nádech skandinávského stylu. Nejčastěji se používají tzv. terasová prkna z borovice, modřínu nebo tropických dřevin jako je teak či bangkirai.
Výhody:
- příjemná na dotek i na bosé nohy
- krásný vzhled
- dobré izolační vlastnosti
Nevýhody:
- vyžaduje údržbu – ideálně 1× ročně naolejovat
- může časem šednout nebo praskat
- u levnějších prken hrozí deformace
Tip: Používejte dřevěné dlaždice s klipovým systémem – dobře se pokládají a dají se vyměnit jednotlivě, když se něco stane.
WPC: dřevo bez starostí?
WPC (Wood Plastic Composite) je směs dřeva a plastu, která se tváří jako dřevo, ale nevyžaduje tolik péče. V posledních letech je to čím dál populárnější varianta, zejména pokud chcete něco odolného, ale nechce se vám každý rok brousit a olejovat.
Výhody:
- nízká údržba – stačí opláchnout
- odolnost vůči počasí, plísním i hmyzu
- dlouhá životnost
Nevýhody:
- vyšší pořizovací cena
- nepůsobí tak přirozeně jako pravé dřevo
- v horku se může více zahřívat
Tip: WPC se dodává i jako klipové dlaždice, které můžete položit bez kotvení – skvělé pro nájemní bydlení.
Venkovní koberec: měkký a levný kompromis
Chcete balkon, po kterém se bude dobře chodit, ale nechcete investovat tisíce? Venkovní koberec je dobrá volba. Vyrábí se ze syntetických vláken, která zvládnou vlhko i UV záření, a dá se sehnat v mnoha barvách.
Výhody:
- nízká cena
- měkký a pohodlný na chůzi
- jednoduše se pokládá (stačí přilepit oboustrannou páskou)
Nevýhody:
- nasákavost – pokud balkon nemá střechu, může dlouho schnout
- časem se může vyšisovat nebo potrhat
- nehodí se na velmi frekventovaná místa
Tip: Pokud si nejste jistí, kupte si menší kus a vyzkoušejte ho. Když vás omrzí, snadno ho vyměníte.
Umělá tráva: zelená iluze přírody
Když chcete mít na balkoně kousek zahrady, ale bez sekání a hnojení, umělá tráva je ideální řešení. Dá se koupit v různých délkách vlákna i odstínech, od „zahradního“ po výrazně sytě zelený.
Výhody:
- vypadá hravě a útulně
- není třeba se o ni starat
- příjemná na bosé nohy i pro domácí mazlíčky
Nevýhody:
- v létě se může hodně zahřívat
- pokud nemá drenážní podklad, drží vodu
- není úplně ekologická (plast)
Tip: Při výběru se zaměřte na hustotu a výšku vlasu – levnější trávy bývají „řídké“ a hůř vypadají.
Co při výběru zohlednit?
Orientaci balkonu – pokud na něj celý den pere slunce, je dobré vybírat materiál, který se nepřehřívá.
Zastřešení – pokud je balkon krytý, máte větší volnost. Na otevřený balkon se nehodí nasákavé materiály.
Údržbu – jak často jste ochotni uklízet, olejovat, vysávat nebo drhnout?
Styl bydlení – chcete elegantní minimalistický balkon nebo bohémské zákoutí s bylinkami?
Jak na pokládku?
Většinu variant zvládnete sami – bez vrtání a lepení. Nejjednodušší jsou dlaždice s klipy (dřevo i WPC), nebo koberec a tráva, které stačí připevnit páskou. Jen dbejte na odtok vody a rovný podklad, jinak může podlaha trpět nebo klouzat.
Každý materiál má něco do sebe – a ten pravý záleží na vás. Pokud toužíte po přirozeném vzhledu, jděte do dřeva. Chcete pohodlí bez práce? Sáhněte po WPC nebo trávě. A jestli vám jde hlavně o jednoduché řešení s menším rozpočtem, venkovní koberec splní službu.
Nejdůležitější ale je, aby vám na balkoně bylo dobře. A s příjemnou podlahou se to bude dařit o dost líp.
