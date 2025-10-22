RSS Facebook Twitter

Jakou podlahu na balkon? Otestovali jsme dřevo, WPC, trávu i koberec

Říj 2522 Autor: Claudie Kornelová

Balkon je takové malé prodloužení bytu – někdy na něj člověk sotva vejde s hrníčkem kafe, jindy se tam vejde i lehátko nebo truhlíky s rajčaty. Ale ať už máte lodžii v paneláku, nebo menší terasu u bytu, podlaha udělá obrovský rozdíl. Nejen vizuálně, ale i pocitově – protože není nic příjemného na tom chodit po špinavém betonu nebo po rozpálené dlažbě.

koberec

Umělá tráva na balkoně působí hezky a na dotek je příjemná. Zdroj foto: Pixabay.com – TerryJohnson

Možností, čím balkon pokrýt, je spousta. V tomhle článku shrnu ty nejběžnější: dřevo, WPC, venkovní koberec a umělou trávu. Každý materiál má svoje pro a proti – a záleží hlavně na tom, co od svého balkonu vlastně čekáte.

Dřevo: přírodní vzhled a teplý dojem

Dřevěná podlaha na balkoně vypadá krásně – působí útulně, přirozeně a dodá prostoru nádech skandinávského stylu. Nejčastěji se používají tzv. terasová prkna z borovice, modřínu nebo tropických dřevin jako je teak či bangkirai.

Výhody:

  • příjemná na dotek i na bosé nohy
  • krásný vzhled
  • dobré izolační vlastnosti

Nevýhody:

  • vyžaduje údržbu – ideálně 1× ročně naolejovat
  • může časem šednout nebo praskat
  • u levnějších prken hrozí deformace

Tip: Používejte dřevěné dlaždice s klipovým systémem – dobře se pokládají a dají se vyměnit jednotlivě, když se něco stane.

WPC: dřevo bez starostí?

WPC (Wood Plastic Composite) je směs dřeva a plastu, která se tváří jako dřevo, ale nevyžaduje tolik péče. V posledních letech je to čím dál populárnější varianta, zejména pokud chcete něco odolného, ale nechce se vám každý rok brousit a olejovat.

Výhody:

  • nízká údržba – stačí opláchnout
  • odolnost vůči počasí, plísním i hmyzu
  • dlouhá životnost

Nevýhody:

  • vyšší pořizovací cena
  • nepůsobí tak přirozeně jako pravé dřevo
  • v horku se může více zahřívat

Tip: WPC se dodává i jako klipové dlaždice, které můžete položit bez kotvení – skvělé pro nájemní bydlení.

Venkovní koberec: měkký a levný kompromis

Chcete balkon, po kterém se bude dobře chodit, ale nechcete investovat tisíce? Venkovní koberec je dobrá volba. Vyrábí se ze syntetických vláken, která zvládnou vlhko i UV záření, a dá se sehnat v mnoha barvách.

Výhody:

  • nízká cena
  • měkký a pohodlný na chůzi
  • jednoduše se pokládá (stačí přilepit oboustrannou páskou)

Nevýhody:

  • nasákavost – pokud balkon nemá střechu, může dlouho schnout
  • časem se může vyšisovat nebo potrhat
  • nehodí se na velmi frekventovaná místa

Tip: Pokud si nejste jistí, kupte si menší kus a vyzkoušejte ho. Když vás omrzí, snadno ho vyměníte.

koberec

Koberec je elegantní, ale nasákne vodu. Zdroj foto: Pixabay.com – Berry

Umělá tráva: zelená iluze přírody

Když chcete mít na balkoně kousek zahrady, ale bez sekání a hnojení, umělá tráva je ideální řešení. Dá se koupit v různých délkách vlákna i odstínech, od „zahradního“ po výrazně sytě zelený.

Výhody:

  • vypadá hravě a útulně
  • není třeba se o ni starat
  • příjemná na bosé nohy i pro domácí mazlíčky

Nevýhody:

  • v létě se může hodně zahřívat
  • pokud nemá drenážní podklad, drží vodu
  • není úplně ekologická (plast)

Tip: Při výběru se zaměřte na hustotu a výšku vlasu – levnější trávy bývají „řídké“ a hůř vypadají.

Co při výběru zohlednit?

Orientaci balkonu – pokud na něj celý den pere slunce, je dobré vybírat materiál, který se nepřehřívá.

Zastřešení – pokud je balkon krytý, máte větší volnost. Na otevřený balkon se nehodí nasákavé materiály.

Údržbu – jak často jste ochotni uklízet, olejovat, vysávat nebo drhnout?

Styl bydlení – chcete elegantní minimalistický balkon nebo bohémské zákoutí s bylinkami?

Jak na pokládku?

Většinu variant zvládnete sami – bez vrtání a lepení. Nejjednodušší jsou dlaždice s klipy (dřevo i WPC), nebo koberec a tráva, které stačí připevnit páskou. Jen dbejte na odtok vody a rovný podklad, jinak může podlaha trpět nebo klouzat.

Každý materiál má něco do sebe – a ten pravý záleží na vás. Pokud toužíte po přirozeném vzhledu, jděte do dřeva. Chcete pohodlí bez práce? Sáhněte po WPC nebo trávě. A jestli vám jde hlavně o jednoduché řešení s menším rozpočtem, venkovní koberec splní službu.

Nejdůležitější ale je, aby vám na balkoně bylo dobře. A s příjemnou podlahou se to bude dařit o dost líp.

