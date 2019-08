Jaké si vybrat okenní parapety?

Důležité je, zda budou vně či venku. Prioritou se stává kvalitní materiál a dlouhá životnost

Okenní parapety tvoří vizitku vašeho domu. Pěkná stavba, u které ale jsou ale nedotažené okenní parapety, nepůsobí dobře. Proto správný výběr okenních parapetů, ať už jde o jejich materiály či rozměry, je nesmírně důležitý, tvoří jakousi estetickou tečku za celým domem.

Znemožňují únik tepla

Samozřejmě je snahou sladit venkovní parapety s celou fasádou domu a také například vchodovými dveřmi. Vnitřní parapety zase přizpůsobit interiéru domu. Ale nejde jenom o to. Především je třeba upozornit na to, parapety nejsou pouze okrasným, ale plně funkčním prvkem. Jejich úkolem je vyplnit prostor, který se nalézá mezi ostěním a oknem. Mají tedy za úkol znemožnit únik tepla ven. Zatímco venkovní parapet má zabraňovat tomu, aby voda vtékala do fasády, od toho vnitřního pro změnu žádáme, aby díky němu nestékala voda do místnosti.

Dovnitř si vyberte plast nebo dřevotřísku

Záleží na tom, jaká máte okna, zda hliníková, dřevěná nebo plastová. Podle toho se samozřejmě bude odvíjet i výběr parapetů. Vnitřní parapety mohou být plastové, zde je obvyklým materiálem pro výrobu polyvinylchlorid. Jeho výhodou je, že velmi snadno odolává jak vlhkosti, tak i teplu. Je odolný poškrábání, ale rovněž i UV záření, které nemění jeho zabarvení. Další variantou vnitřních parapetů jsou dřevotřískové, které jsou také odolné UV záření, vyznačují se stálou barevností a jejich životnost je vysoká. Stejně tak ale můžete zvolit i dřevo nebo umělý kámen. V případech, kdy parapety přesahují přes jednotku topného radiátoru, se velmi často dřevotřískové parapety.

Na ven je ideální hliník

Pro venkovní parapety se jako materiál hodí především hliník. Jde buď o tažené hliníkové plechy, které se vyznačují tloušťkou až do 3 mm. Snadno odolávají extrémním životním podmínkám, k dispozici je celá řada barevných provedení, jsou pevné a mají dlouhou životnost. Vhodné jsou především pro rodinné domy. Ohýbané hliníkové parapety mají menší tloušťku než tažená varianta, pohybují se cca do 1 mm. Jsou také levnější, nemají tak vysokou životnost, ale i tak vykazují výborné vlastnosti. Lakují se nebo stříkají a je možné je upravit do celé řady odstínů. Konečně třetí variantou venkovních parapetů je pozinkovaný ohýbaný plech, nejlevnější způsob, jak parapety vyřešit. Potom je možné vybrat naopak cenově nákladné varianty, a sice titanzinkové nebo měděné. Zde jde zpravidla o to, sladit všechny prvky fasády.

Pečlivé zaměření je základem

Podstatné je také parapety správně zaměřit. Tuto činnost by měl provádět ten, kdo parapety montuje, a to platí jak u vnitřních, tak u vnějších parapetů. Jak vybrat velikost parapetů? U vnitřních hraje roli skutečnost, jestli je budete zasekávat do zdi nebo ne. Dalším kritériem je, jestli se bude špaleta rozevírat či bude kolmo. Rozhodnout musíte u vnitřních parapetů i to, zda budou přesahovat topení. V případě venkovních parapetů by měla délka dosahovat stejného rozměru jako okenní rám.