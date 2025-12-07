Jak zazimovat balkonové rostliny, aby přežily do jara
Když se začne ochlazovat a rána jsou plná jinovatky, vím, že je čas pustit se do zazimování balkonu. Každý rok si říkám, že letos už to stihnu včas, ale nakonec stejně bývám na poslední chvíli venku s květináči a snažím se zachránit, co se dá. A protože vím, že v tom nejsem sama, chci se podělit o pár osvědčených tipů, jak připravit balkonové rostliny na zimu tak, aby ji ve zdraví přežily.
Které rostliny zvládnou zimu venku
Ne všechny květiny je nutné hned stěhovat dovnitř. Některé druhy snesou i chladnější počasí a stačí jim trochu ochrany. Patří mezi ně třeba vřesy, chryzantémy, okrasné trávy, jalovec, borovice v květináči nebo zimostráz. Tyto rostliny klidně nechávám venku, jen jim dopřeju trochu tepla navíc – květináče obalím jutou nebo starým pytlem a ke kořenům přidám trochu mulče či listí.
Důležité je, aby nádoba nestála přímo na zemi. Já pod květináče dávám kousky dřeva nebo polystyren, aby se dno nepromrzlo. I pár centimetrů udělá velký rozdíl.
Které rostliny potřebují zazimovat
Pak jsou tu druhy, které zimu venku prostě nezvládnou. Typicky muškáty, fuchsie, begonie, oleandry, lantány, rozmarýny a další teplomilné druhy. Ty už koncem října přenáším dovnitř.
Než je uklidím, vždycky je zastřihnu – odstraním suché nebo poškozené výhony a zkrátím je zhruba na polovinu. Rostliny pak neztrácí tolik energie a lépe odpočívají. Zároveň kontroluju, jestli se někde neusadil hmyz nebo plíseň. Pokud ano, ošetřím je postřikem ještě venku, aby mi s nimi neodcestovaly i mršky domů.
Kde rostliny přezimovat
Nejlepší místo je světlé a chladné, ideálně kolem 5–10 °C. Skvěle poslouží chodba, garáž s oknem, zimní zahrada nebo nevytápěná veranda. Pokud rostliny nemají dost světla, natáhnou se a oslabí, takže se snažím je mít co nejblíž k oknu.
Když jsem bydlela v bytě bez sklepa, pomáhalo mi i to, že jsem muškáty dala do papírové krabice a přikryla je novinami. Nevypadalo to sice nijak esteticky, ale rostliny to zvládly. Důležité je hlavně to, aby neměly průvan a nestály u topení.
Jak se o rostliny starat přes zimu
I v zimě rostliny potřebují trochu pozornosti. Vždycky jednou za pár týdnů zkontroluju půdu – nesmí být úplně suchá, ale ani přelitá. Stačí opravdu málo vody, jen aby bal nebyl prašný.
Muškáty nebo fuchsie občas „proberu“ – odstraním suché listy a kouknu, jestli se na nich nedělá plíseň. Když je delší období tmavého počasí, pomůže jim i trochu světla navíc – třeba obyčejná žárovka poblíž, která pár hodin denně svítí.
Co s truhlíky a hlínou
Když jsou truhlíky prázdné, nikdy v nich nenechávám hlínu až do jara. V zimě promrzne, praskne a může poškodit i samotný květináč. Hlínu buď vysypu do kompostu, nebo ji přemístím do pytle a nechám v suchu.
Plastové truhlíky a keramické květináče skladuju v garáži, aby mi nepraskly. Dřevěné nádoby se hodí natřít olejem nebo lazurou, aby vlhkostí nepopraskaly.
Když chci mít balkon hezký i v zimě
Nemám ráda, když je balkon po zazimování úplně prázdný, takže si vždycky nechávám pár zimních truhlíků. Naplním je chvojím, šiškami, pár větvičkami s bobulemi a přidám světýlka. Vypadá to útulně a přitom to skoro nic nestojí.
Do květináčů se dají zasadit i vřesy, vřesovce, okrasné zelí nebo drobné jehličnany, které vypadají hezky celou zimu. Ty pak na jaře přesadím na zahradu nebo je vyměním za letničky.
Na co nezapomenout
- Květináče nezapomínejte zvednout nad zem, aby dno nepromrzlo.
- Rostliny nepřelévejte, i když to svádí. V chladu potřebují minimum vody.
- Kdo má balkon otevřený, může rostliny zabalit do netkané textilie nebo jutového pytle.
- A hlavně – nečekejte na první mráz. Když už se objevují první jinovatky, je nejvyšší čas jednat.
Zazimování balkonových rostlin není žádná věda, ale chce to trochu načasování a péče. Já si tenhle rituál vlastně docela užívám – člověk si při tom uvědomí, že sezóna končí, a připraví se i sám na zimu. A když pak na jaře z truhlíků znovu vyraší zelené výhonky, mám z toho pokaždé radost. Je to malá odměna za tu péči, kterou jsme jim teď na podzim věnovali.
