Jak začít s kompostováním na balkoně ve městě

Chtěli byste mít svůj vlastní kompost, který má neskutečně mnoho benefitů? Vidíte jako problém to, že ale nežijete v domě se zahradou, kde je pro kompost dostatek prostoru, nýbrž v městském bytě, kde máte k dispozici pouze balkon? Nezoufejte! Pokud již ve svém omezeném prostoru pěstujete jedlé plodiny – kompostování na balkonu je stejně snadné a hlavně velmi zábavné!

Každý den vytváříte dostatek potravinového odpadu a zbytků, které mžete využít k výrobě vlastního kompostu. Ten pak můžete použít ke krmení rostlin – nejlepší organické hnojivo! Na svém balkonu se hlavně nemusíte obávat, že se do vašeho kompostu dostanou otravná zvířata, kromě vašich domácích mazlíčků.

Pokud si myslíte nebo se obáváte, že je kompostování špinavá práce, která produkuje nepříjemný zápach a rozhodně se nehodí na balkon, tak se vás vyvedeme z omylu. Faktem je, že to není o nic rozdílnější než obyčejné zahradničení a vůně je snadno potlačitelná. Pokud kompost skutečně zapáchá, pak děláte něco špatně. Může to být například nedostatkem kyslíku a provzdušňování. Nyní se už pojďme podívat na to, jak si můžete vytvořit svůj vlastní kompost na balkoně – snadno a rychle!

Co budete potřebovat pro kompostování na balkoně

Uzavíratelnou nádobu na sběr kuchyňského odpadu, jako je malý odpadkový koš.

Velký koš na udržení hromady kompostu. Může být klidně starý a s prasklinami, protože váš kompost bude potřebovat vzduch. Zapotřebí také budou také otvory ve dně kvůli odvodňování.

Větší tác, který umístíte pod kompost, abyste udržovali balkon čistý.

Zeminu nebo písek, které mohou být nižší kvality, než používáte pro své rostlinky.

Mokrý organický materiál. Sbírejte kuchyňský odpad včetně slupek, semen, shnilých či uvařených produktů, drcené vaječné skořápky, kávovou sedlinu a další organické materiály. Můžete dokonce přidat několik proužků novin.

Nezahrnujte živočišné produkty kromě drcených vaječných skořápek. Mléčné výrobky jsou pro kompost také vhodné, ale způsobují nepříjemný zápach, protože se rozkládají. Proto se jim raději vyhněte, jestliže se bojíte hrozícího zápachu.

Mokré nebo sušené listy, větve, trávu.

Vodu

Jak začít kompostovat na balkoně – postup:

K výrobě kompostu musíte podporovat růst bakterií. Stejně jako všechny živé věci i bakterie potřebují vzduch, vodu a jídlo. Organický materiál slouží jako jídlo, díky kterému se budou bakterie krásně množit a budou doslova všude. Vaším hlavním úkolem tedy je zpřístupnit vašemu rozkládajícímu se materiálu vzduch a vodu.

Začněte shromažďovat kuchyňský odpad. Umístěte nádobu někam do kuchyně a každému v domácnosti dejte pokyn, aby do ni vhazoval vhodný materiál. Když se nádoba naplní, vezměte ji na balkon a vyprázdněte ji do větší nádoby na kompost.

Jakmile máte v nádobě několik centimetrů kuchyňského odpadu, položte na ni 2-5 cm vrstvu zahradního materiálu (listy, tráva). Následně zakryjte vrstvou zeminy či písku. Zemina a listy brání šíření zápachu z rozkládajících se kuchyňských odpadků.

Takto navrstvený odpad navlhčete velkým množstvím vody. Odvodnění je nezbytné, protože určitě nechcete, aby byl kompost namočený ve vodě. Hromadu není nutné zakrývat, pokud se nemusíte obávat, že by se do ní dostala zvířata či děti.

Každých několik dní kompost zkontrolujte a v případě potřeby přidejte vodu. Pokaždé, když přidáte nový kuchyňský odpad, doplňte jej vrstvou rostlinného materiálu a půdy a hromadu navlhčete. Takto pokračujte každých několik dní, dokud není koš zcela plný.

V tomto bodě ho můžete nechat být. Pouze ho udržujte vlhký, dokud nebude po několika týdnech či měsících připraven k použití.

Pokud chcete proces uspíšit, promíchejte a protočte směs každý týden, aby se do hromady dostal čerstvý vzduch. V raných fázích, kde je rozkládající se jídlo páchnoucí, byste měli hromadu po promíchání zakrýt novou vrstvou zeminy.

Kompost je připraven, když je rovnoměrně černý se strukturou drsné půdy a voní trochu sladce, ale bez zápachu. Je v pořádku, pokud stále poznáte kousky skořápek či semen. Pomocí domácího kompostu nakrmte své rostliny a užijte si ekologické zahradničení!