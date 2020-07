Jak vznikl příběh krmiv Marp?

Chovatelský business je čím dál tím více atraktivnějším odvětvím. Majitelé psů a koček se více než před deseti lety zajímají o to, co svým čtyřnohým mazlíčkům dají a začínají si uvědomovat rizika, která jsou spjata se špatnou stravou. Trh s krmivy pro psi a kočky se rozrůstá a je o ně stále velký zájem. Vyzpovídali jsme na toto téma Martina Pučálku, majitele firmy Krmiva Pučálka, který vytvořil vlastní přírodní krmivo Marp. To dokonce dováží i do dalších více než 15 zemí.

Co Vás vedlo k tomu, vytvořit si vlastní krmivo.

Bude to již více než 10 let, kdy jsme se vydali na cestu obchodování s krmivy pro psy a kočky. Na začátku stála firma Pučálka, kterou založil můj otec a na kterou jsme navázali v roce 2008 s dovozem holistických krmiv Artemis ze Spojených států. „Může“ za to náš pes Vincent, který byl velký nejedlík s citlivým zažíváním. Ten mě „donutil“ se o krmiva začít zajímat a začít hledat. Bohužel tuzemský trh v té době nenabízel příliš možností kvalitního stravování, rozhodl jsem se tato krmiva dovážet.

Přes další značky krmiv a dalších výrobků pro psy a kočky jsme se v poměrně krátké době dostali do stádia, kdy jsme chtěli více než je krmivo dovážet a prodávat. I přestože krmiva, která jsme dováželi byla vysoce kvalitní, stále jsme pociťovali jisté nedostatky. Proto jsme se rozhodli vytvořit první vlastní krmivo – krmivo Marp.

Naším cílem bylo vytvořit krmivo, které bude mít špičkové složení a vysoce kvalitní suroviny a bude funkční. Při vývoji krmiv skutečně řešíme každou jednu surovinu ve složení, abychom dosáhli optimálního vyvážení. Za ta dlouhá léta jsem se setkal s celou řadou krmiv, která měla hezké složení, ale z nějakého důvodu nefungovala. Proto bylo naší prioritou vytvořit krmivo jak se špičkovým složením, tak s velkou funkčností. Díky vlastní značce jsme přestali mít jakákoliv omezení a můžeme zcela svobodně „tvořit“ produkty, které nám dávají smysl.

Je to krmivo, které dávám svému psu a tomu bych nedal nic špatného.

A v čem je zrovna Marp tak kvalitní?

V tom, že si skutečně hlídáme jednoduché složení, které funguje, a žádná ingredience tam není jen tak. Naše krmiva splňují maximální požadavky na špičkové složení. Krmivo má vysoký obsah masa a je vyrobeno z receptů, které neobsahují obiloviny. Krmiva Marp mají až 80% bílkovin ze živočišných zdrojů. Neobsahují také chemické konzervanty, dochucovadla, kukuřici, pšenici a další nevhodné nebo nebezpečné suroviny. Produkty také dále neobsahují levné suroviny jako je pšenice, kukuřice nebo sója. Klademe důraz na maximální funkčnost receptur díky použití omezeného množství surovin. Jeden hlavní zdroj bílkovin, jeden hlavní zdroj uhlohydrátů. Jsme přesvědčeni, že méně surovin znamená více výživy. Naše receptury se hodí pro zdravé psy, stejně tak jako pro psy s alergiemi nebo citlivým zažíváním.

Zmínil jste jeden zdroj bílkovin?

Ano, naše krmiva se mohou pyšnit tím, že např. v kuřecím je vše pouze z kuřete, již tam nemícháme nic jiného ani tuk z jiného druhu. Což je vhodné pro zvířata s citlivým zažíváním. Pro nás to již tak jednoduché není, nemůžeme nabídnout tolik příchutí, protože například u králíka žádný tuk nemáte, ale výsledek, kterého právě tímto docílíme je pak mnohem lepší. To máte jako v přírodě. Vlk si taky neuloví ovci a pak ještě slepici, aby měl hostinu.

Odkud berete suroviny?

Všechny suroviny jsou od farmářů a jsou skutečně čerstvé. Stejně jako my přistupujeme k naší práci v rodinné atmosféře, totéž čekáme i od našich dodavatelů, takže si skutečně vybíráme poctivé farmáře. Ideálně když i vidíme fotku, jak tam ten pán běhá kolem pole. Zkrátka nechceme naše receptury zabít nějakými nekvalitními surovinami. Na produktu si zakládáme a nejprve řešíme, co chceme a až pak počítáme, zda-li se to vyplatí. Nechceme zbytečně snižovat naše nároky na úkor ceny.

Také je skvělé, když vidíme, že to má smysl. Vidíme, jak vaši psi a kočky na našich krmivech fungují a jsou spokojení, zdraví. Nikdy bychom nevytvořili produkt, který bychom nebyli schopni dát našim psům – to je náš standard, který je pro nás nepřekročitelný.

Jaká je vaše představa úspěšně fungujícího businessu?

Obchod pro nás byl vždy víc než jen čísla. Samozřejmě, že máme nějaké cíle, abychom rostli, ale máme také radost z každého nového výrobku, máme radost z každého spokojeného zákazníka. Nejsme žádný investorský projekt a nevlastní nás žádný fond. Jsme rodinná firma a na tom si zakládáme. Máme radost z toho, jaký se nám podařilo utvořit tým, který nám se o celý provoz firmy stará. Všechny nás spojuje láska ke zvířatům a tuto práci děláme hlavně proto, že ji máme rádi.

Jaká je Vaše, jako firmy největší přednost?

Naší největší devizou je to, že výživě a krmivům skutečně rozumíme. Díky tomu se nám daří nejen vyrábět kvalitní a funkční krmiva, ale také vytvářet trendy ve výživě psů a koček. Jednou z klíčových oblastní našich činností je osvěta – píšeme články, píšeme příspěvky na facebook, vedeme poradnu, přispíváme do časopisů – snažíme se v obecné rovině vysvětlovat majitelům psů a koček, jak by měla krmiva vypadat, co by měla nebo neměla obsahovat.