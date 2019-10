Jak vyrobit domácí ochucenou sůl

Sůl nad zlato. To jak moc je pro nás sůl důležitá snad nemusíme ani zmiňovat. Opravdu jen málokdo si dokáže život bez soli představit. Svůj nemálo důležitý význam má v kuchyni ale sůl také velmi často využíváme i v koupelně. Řekněte sami, kdo z vás si občas nenapustí vanu s nějakou příjemně voňavou solí? Máloco patří k podzimu a zimě tak, jako právě horká, voňavá koupel. Ochucené, či ovoněné soli bývají ale velmi často poměrně drahé a navíc v nich často bývá i velké množství různých přidaných látek. Ochucenou sůl si však můžete poměrně jednoduše a levně připravit doma. Taková sůl bude opravdu bez zbytečných přísad a o to více si budete moci vychutnat její sílu.

Fantazii se meze nekladou

Jako první a nejdůležitější úkol bude zakoupit kvalitní mořskou sůl. Zrnka této soli jsou trochu větší než u té obyčejné kuchyňské soli, kterou všichni jistě dobře znáte. Pokud již mořskou sůl máte, pak už záleží jen na vaší chuti a vašich preferencích. Tuto sůl totiž můžete ochutit pomocí různých bylinek, citronové kůry, ale pokud máte větší fantazii, můžete použít klidně i lístky jedlých květin. Takto vyrobenou ochucenou sůl pak můžete bez problémů používat v kuchyni při vaření a dochucování jídel. Použít jí můžete například při přípravě masa, ryb nebo italských jídel. Takto ochucenou bylinkovou solí rozhodně nic nezkazíte, takže se toho rozhodně nebojte.

Sůl do koupele?

Pokud nevíte, že sůl má své využití i v koupelně, přišel právě správný čas na to, objevit i tuto její stránku. Sůl můžete použít například také jako výborný tělový peeling, či si její pomocí vytvořit dokonalou koupel. Pokud chcete sůl použít jako tělový peeling na hrubší pokožku, klidně vyberte i hrubší sůl. Pokud jí však chcete používat na obličej, vyberte spíš sůl jemnější. Vámi vybranou sůl pak jen nasypte do nějaké sklenice, přidejte k ní například olivový nebo mandlový olej, dobře promíchejte a můžete používat. Takto připravenou sůl můžete také přidat do koupele a vytvořit si tak při koupeli nepřekonatelný relaxační zážitek.

Skvělý dárek pro kamarádku

Už vás nenapadá co dát kamarádce, nebo mamince k narozeninám, nebo k rychle blížícím se Vánocům? Doma vyrobená ochucená sůl bude skvělou volbou. Připravte si nějakou hezkou sklenici, kterou můžete ještě dle vaší fantazie dozdobit. Do této sklenice vyrobte sůl podle vašeho uvážení. Můžete samozřejmě vytvořit jak sůl pro použití v kuchyni, nebo také pro relaxační účely. Záleží pouze na tom, co obdarovaný více využije.

Jakou má sůl trvanlivost?

Jedinou nevýhodou takto vyrobené soli může být její poměrně nízká trvanlivost. Takto vyrobená a uzavřená ve vzduchotěsné sklenici většinou vydrží jen půl roku. Sůl obohacená o bylinky, či oleje totiž velmi rychle navlhne a to i v případě, že jí skladujeme tak jak máme. A to tedy v suchu, chladnu a v dobře uzavřené nádobě.

Jak na výrobu soli s přísadami?

Základ je vždy stejný. Na 100 gramů soli použijte 30 gramů sušených bylinek. Sůl i bylinky spolu dobře promíchejte, tak aby se přísady dokonale propojily a následně přesypte do sklenice, kterou si můžete pro vaši lepší orientaci polepit štítkem, na který si napíšete, o jakou sůl se jedná.

Které bylinky se hodí?

Velmi oblíbenou bylinkovou sůl můžete vyrobit například z petrželky, rozmarýnu, kopru nebo z bazalky. Tyto bylinky se skvěle hodí na maso ale i na ryby či do salátů. Na grilování masa se bude také velmi hodit sůl s chilly a naopak rybě bude velmi lichotit sůl s citronem.

Jak vyrobit sůl ke kosmetickým účelům?

Ani výroba tohoto typu soli není nikterak náročná. Podělíme se s vámi o poměrně originální recept na tymiánovou sůl s grapefruitem. Budeme potřebovat jeden hrnek mořské soli, 3 snítky tymiánu a nastrouhanou kůru z 1 grapefruitu. Pak už jen stačí všechny ingredience promíchat, nasypat do sklenice a je hotovo. Tato sůl bude naprosto dokonale vonět, byl by opravdu hřích nevyzkoušet.