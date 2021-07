Jak vyhnat toulavé kočky ze zahrady přírodní cestou

Pro majitele domů se mohou toulavé a divoké kočky stát neuvěřitelně frustrující záležitostí. Ačkoli jsou pro člověka neškodné, ničí nejen místní populace ptáků (některé druhy mohou spadat do kategorie ohrožených), ale také mohou přenášet nevyléčitelné nemoci na vaše domácí mazlíčky. Naštěstí existuje několik humánních způsobů, jak se s tímto problémem vypořádat pomocí jednoduchých, ale velmi účinných metod.

Kočky dokáží být milujícími společníky. Pokud se ale dostanou na váš dvorek či zahradu, mohou způsobovat velké problémy tím, že močí na vaše rostliny a zanechávají exkrementy na trávníku či květinových záhoncích. Proto se nyní společně podíváme na výrobu domácích repelentů, které opravdu pomáhají a hlavně nejsou toxické, takže žádnému zvířeti nijak neublíží!

Odpuzující repelenty s vůní citrusů

Kočky mají lepší čichové vlastnosti než lidé, díky tomu jsou mnohem citlivější na silné vůně, zejména citrusové. Citrusové éterické oleje, jako je pomeranč, citron nebo citronová tráva, vám pomohu přirozeně vyhnat kočky jak z vnitřních, tak i vnějších prostor.

Všechny repelenty se používají tak, že je nastříkáte na místa nejčastějšího výskytu toulavé kočky.

Nikdy nestříkejte éterické oleje přímo na kočku, jelikož by se jí mohly vstřebat do kůže a zdravotně jí uškodit!

Octový repelent

Repelent lze nastříkat přímo na danou oblast, kde se kočka vyskytuje nebo jej nastříkat na hadřík a otřít jím konkrétní místa.

Co budete potřebovat:

bílý vinný ocet

vodu

saponát na nádobí

Uvnitř rozprašovače smíchejte jeden díl bílého octa a jeden díl vody. Láhev promíchejte/protřepejte tak, aby se spojily ingredience. Do rozprašovače vstříkněte/nalijte trochu saponátu na nádobí. Láhev s rozprašovačem dobře uzavřete a protřepejte, aby se saponát zkombinoval s octem a vodou.

Pomerančový repelent

Jak již bylo řečeno, kočkám se nelíbí žádná z citrusových vůní. Na tento recept budete potřebovat pomerančovou kůru, ale stejně dobře bude fungovat i jakákoli kombinace kůry z citronu, limetky či mandarinek.

Co budete potřebovat:

2 šálky vody

1 šálek pomerančové kůry

2 čajové lžičky citronové šťávy

citronový prostředek na nádobí

Nalijte dva šálky vody do středně velkého hrnce a přiveďte k varu. Přidejte jeden šálek pomerančové kůry a snižte teplotu. Nechte vodu a pomerančovou kůru vařit po dobu 20 minut. Odstraňte z tepla a nechte chladnout po dobu 30 minut. Směs nalijte do lahve s rozprašovačem a odstraňte všechny velké kousky slupek, které se do nádobky nevejdou (také je můžete rozřezat na menší kousky a poté vhodit do nádobky). Přidejte dva vstřiky citronového saponátu a 2 čajové lžičky citronové šťávy. Dobře protřepejte, aby se všechny ingredience smíchaly.

Česnekovo-citronovo-pepřový repelent

Tento domácí repelent proti kočkám můžete bezpečně použít jak na venkovní, tak vnitřní rostliny. Pro zpříjemnění vůně můžete místo citronu použít éterické oleje z grapefruitu, limetky či pomeranče. Místo kajenského pepře lze použít také pepř černý.

Co budete potřebovat:

1 čajovou lžičku kajenského pepře

1 čajovou lžičku suché hořčice

1 čajovou lžičku skořice

1 stroužek česneku, drcený

3 kapky citronového éterické oleje

voda

Přidejte kajenský pepř, skořici a suchou hořčici do rozprašovací lahve o objemu 60 ml. Přidejte česnek a citronový éterický olej. Jemně protřepejte ingredience, aby se spojily. Doplňte vodou a znovu dobře protřepejte, aby se všechny ingredience důkladně promíchaly.

Levandulovo-skořicovo-rozmarýnový repelent

Stejně jako česnek, levandule a rozmarýn jsou silně vonící přísady, které nám sice můžou vonět příjemně, ale kočkám rozhodně ne. Vyrobte si z nich silný kočičí repelent, který krásně voní a zároveň udržuje i ty nejodhodlanější kočky mimo vaši zahradu. Tento repelent navíc nepoškozuje rostliny a jako bonus navíc se postará o váš problém se škůdci.

Co budete potřebovat:

2 polévkové lžíce skořice

2 polévkové lžíce rozmarýnu

2 polévkové lžíce levandule

3 šálky vody

bavlněné plátno či tenkou látku

pomerančový éterický olej

½ šálku octa

rozprašovací láhev

Přiveďte vodu k varu, přidejte rozmarýn, skořici, levanduli a snižte teplotu. Roztok vařte po dobu asi 30 minut. Vypněte oheň, směs zakryjte a nechte ji přes noc odležet. Následující den přeceďte směs přes tenkou látku, abyste odstranili všechny zbytky. Přidejte pomerančový éterický olej a ocet a nalijte do rozprašovače.

Kuličky z cedrového dřeva či vatové kuličky

Dřevěné či vatové kuličky jsou báječnými pomocníky, pokud se jedná o vyhánění molů z šatních skříní. Stejně účinné budou ale i v případě odhánění koček. Stačí, abyste je potřeli či namočili do některého z výše zmíněných repelentů a následné je umístili okolo plotu a na všechna místa na zahradě, která toulavé kočky přitahují.

Použijte kávovou sedlinu

Až si příště budete vařit kávu, tak nevyhazujte kávovou sedlinu, která vám nakonec zůstane. Káva má silnou přírodní vůni a chuť, která se uvolní až po zalití horkou vodou. Využijte to a použijte ji jako odstrašující prostředek proti kočkám. Stačí, abyste po dopité kávě rozsypali kávovou sedlinu podél plotu. Kočky tuto výraznou vůni nesnáší a tak se raději vašemu pozemku obloukem vyhnou.

Rostliny jako přírodní pomoc

Můžete také vyzkoušet přírodní pomoc v podobě rostlin. Stačí, abyste na své zahrádce a zkrátka všude, kde je třeba, vysadili například Kopřivěnku psí (avšak ta vadí na čich i psům), Routu vonnou či levanduli. Tyto rostlinky kočky přímo nemohou vystát.