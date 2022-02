Jak vycvičit štěně: prvních 6 věcí, které potřebujete udělat

Dostali jste štěňátko a nyní přemýšlíte, jak jej úspěšně vycvičit? Péče o štěně není v žádném případě jednoduchá, přesto ji můžete zvládnout. Výcvik vašeho štěněte je důležitý, aby nedošlo k tomu, že vám doma zničí věci nebo hůře, v dospělosti někoho napadne.

Používejte klec

Není snadné naučit štěně poslouchat, ale přepravka nebo klec je báječným způsobem, jak pomoci vašemu štěněti se doma zabydlet. Jakmile se vaše štěně přizpůsobí vašemu novému rozvrhu, naučí se předvídat, kdy se chystáte jít spát nebo do koupelny. Váš život tak bude mnohem jednodušší. Pokud zůstanou sami doma, mohou se nudit a dělat vám naschvály, jako třeba roztrhat gauč nebo třeba boty. Jedním ze způsobů, jak naučit své štěně milovat klec či bednu je dávat mu pamlsky pokaždé, když se do ní uchýlí.

Voďte jej na vodítku

Štěňátko by si od malička nemělo zvykat na volnost. Tu mu můžete poskytnou až v případě, že slyší na povely a je zvyklé chodit u nohy. Cvičení dělá mistra. Naučte štěně chodit klidně. Pakliže se štěňátko nebude chovat na vodítku poklidně, nemůžete jej pustit volně. Pokud byste svému psovi nechali od mala volnost, byl by problém, neboť by si později na vodítko jen těžko zvykal.

Socializujte jej

Jakmile bude vaše štěňátko dost staré, berte ho mezi ostatní psy, do obchodů a mezi děti. Posílí se tak jeho sebevědomí, rozšíří si obzory a začne si zvykat. Tato socializuje mu pomůže být přátelštější k cizím lidem a jiným psům, dopomůže mu také zůstat klidné i mimo váš dům.

Naučte jej sedět / ležet

Byť se to může zdát jako velmi snadný trik naučit vaše štěňátko sedět či ležet, je to velmi cenná dovednost, kterou neumí každý pes. Použijte příkaz „sedni“, abyste naučili štěňátko, že nemá skákat po příchozích návštěvách a cizích lidech. Naučte jej také příkaz „zůstaň“ a „pojď“. Jakmile váš pejsek větší rasy doroste do plné váhy, budete rádi, že tento příkaz umí splnit.

Přimějte jej nekousat

Štěňata hodně kousají, když jim dorůstají špičáky. Oni nevědí, jak moc takové rozverné kousnutí z legrace bolí. Proto je důležité je naučit, aby nekousali. Pokud vás štěňátko kousne, řekněte silně „au“, podobně štěněcímu ječení. To je upozorní, že kousli příliš silně. Dejte svému psovi pamlsek za to, že vás poslouchá. Další chytrou alternativou je štěně ignorovat. Nikdy na své štěně nekřičte, ani jej fyzicky netrestejte, protože váš chlupatý přítel si toto vaše chování bude interpretovat jako jinou formu pozornosti, i když negativní.

Naučte ho nežvýkat nábytek

Není nic horšího, než přijít domů a najít roztrhaný polštář nebo rozkousané boty. Štěně, kterému se prořezávají zuby, má tendenci kousat cokoliv, hlavně aby se ulevilo jejich bolavým dásním. Toto je optimální čas, aby se pejsek naučil, které věci žvýkat může a nemůže. Pořiďte jim hračky, které mohou žvýkat a nosit v ústech. Ideální jsou také zubní žvýkací tyčinky, které zubům pomáhají. Neházejte jim starou botu nebo ponožku, protože jinak si na to navyknou a budou si myslet, že kousat toto je v pořádku. Pokud svého psa přece jen přistihnete s nepovoleným předmětem, vyjměte mu věc z tlamy a nasměrujte ho na jeho hračku. Pohlaďte jej po hlavě, ať ví, že dělá správnou věc.