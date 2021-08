Jak vyčistit radiátory a ušetřit díky tomu peníze

Radiátory jsou jednou z nejpoužívanějších věcí v domácnosti a přesto jsou při čištění opomíjeny. Pokud se nyní cítíte provinile, že i vy patříte mezi ty, kteří na ně při pravidelnému úklidu zapomínají, tak nezoufejte. Přinášíme vám několik jednoduchých a efektivních tipů, které vám s jejich čištěním pomohou a navíc nejsou fyzicky náročné.

Nejen, že prach za radiátory působí nevzhledně, ale také může bránit efektivnímu fungování topnému systému. V létě mohou být radiátory poslední věcí, která nám přijde na mysl, ale nemělo by tomu tak být. Věděli jste, že podle odborníků na topné produkty by se prach z topení měl odstraňovat každý týden nehledě na to, jaká roční sezóna právě je?

Většina prachu, přibližně 60 procent, pochází z venku a věcí, které přinášíme dovnitř. Na topení se prach usazuje snadno. Udržování čistoty ale dokáže pomoci snížit náklady na vytápění, protože nahromadění prachu a špíny může bránit úniku tepla. Proto nechte své radiátory pracovat po delší dobu a „tvrději“, abyste udrželi v pokoji teplo.

Vypněte topení

Než začnete čistit vaše radiátory, ujistěte se, že jsou vypnuté. Je to nejen bezpečnější (nehrozí riziko popálení), ale také jim to zabraňuje nasávat více prachu, zatímco je budete čistit.

Začněte s vakuovým vysavačem

Než sáhnete po prachovce je dobré, abyste na očištění topení místo ní použili raději vakuový vysavač. To vám pomůže zachytit prach mnohem lépe, než abyste jej rozvířili prachovkou a navrátili ho tak zpět do vzduchu. Použijte vysavač k odstranění co největšího množství prachu uvnitř topení a okolo něj. Pokud jimi váš vakuovač disponuje je dobré, abyste použili nástavce, které jsou (či by měly být) jeho součástí a díky tomu se dostali dovnitř.

Použijte čistící kartáč na topení

Abyste vyčistili zbývající částice prachu a nečistot, použijte kartáč na čištění topení. Pokud doma žádný nemáte, můžete si ho snadno vytvořit. Stačí, abyste vzali tyč nebo kus dřeva a kolem něj omotali hadřík z mikrovlákna, který zajistíte lepící páskou. Chcete-li se zbavit menších kousků, které se zachytily o úchyty topení, pak vám pomůže fén na vlasy. Pod topení umístěte ručník, na fénu zvolte režim studeného foukání a je po problému!

Otřete ho mýdlem a vodou

Naplňte kýbl teplou mýdlovou vodou a pomocí houbičky otřete vnější části topení. Ujistěte se, že máte na houbě hodně mýdlové pěny a vyždímejte ji tak, aby byla vlhká, ale nekapala. Radiátor následně důkladně osušte hadříkem z mikrovlákna, aby se nestalo, že kov začne rezivět.

Proveďte závěrečnou kontrolu

Po vyčištění topení ho pusťte a nechte zahřát, včetně jeho okolí. Zkontrolujte přitom soklové lišty, zda nespadl nějaký dodatečný prach z radiátoru. Možná budete muset otřít i je. Teplo někdy může způsobit, že nečistoty a prach ulpívají na zdech. Opatrně proto zeď otřete houbou s mýdlovou vodou, ale dávejte přitom pozor, abyste nepoškodili tapetu či barvu.

Pokud budete věnovat několik minut utírání prachu při každotýdenním uklízení, může to časem vést k velké úspoře nákladů. Zvažte také, jak odvzdušnit radiátor, abyste udrželi topení v dobrém a funkčním stavu, což je dalším ze způsobů, který vám může dlouhodobě ušetřit peníze.