Jak vybírat dětské přísady do koupele?

Odborníci se shodují, že děti by se měly koupat 2-3× týdně. Pokud to jejich rodiče s hygienou přehání a denní koupání se stává rituálem, koledují si o snížení imunity, vznik alergií a vysušování dětské pokožky. Při koupání a sprchování je třeba rovněž věnovat pozornost mycím prostředkům, aby neudělaly více škody než užitku.

Jaká používat mýdla a pěny do koupele?

U dětí bychom měli dbát na šetrnou očistu, aby nedošlo k narušení ochranné bariéry pokožky. Klasická mýdla a pěny do koupele by proto měly obsahovat minimum přídatných látek, jež jsou největším dráždidlem. Dětská pokožka má být po koupeli zklidnělá a zvláčnělá. Proto volte mýdla a pěny pH neutrální a s vyživujícími oleji. Neměla by v nich chybět tuková a hydratační složka.

Se třpytkami, barvami a slizy opatrně

Řada rodičů se dětem z koupání snaží udělat ještě větší zážitek, proto nakupují třpytky, barvy a slizy, s nimiž si děti užijí spoustu legrace. Je tu ale jedno velké ALE. Zejména slizy mohou obsahovat řadu velmi škodlivých látek, z nichž jmenujme především bor. Tyto zábavné přísady do koupele bychom proto měli používat pro zpestření koupání jenom občas, aby nedošlo ke vzniku alergií či narušení hormonálního systému.

Šumivé bomby pro perličkovou lázeň

Tyto přísady do koupele mohou na první pohled působit relaxačním dojmem. Šumící perličková lázeň je ovšem zprostředkována syntetickými barvivy a toxickými vůněmi. Pokud si děti často tuto koupel dopřávají, může jim hrozit celá řada zdravotních rizik. Ohroženy jsou hlavně nervová a dýchací soustava, činnost ledvin a obranyschopnost pokožky.

Raději vsaďte na domácí výrobu

Zábavu při koupeli nemusíte dětem odpírat. Vyrobte jim tyto koupací přísady doma. Vystačíte si se surovinami, které najdete ve spíži. Navíc ulehčíte též přírodě, neboť je potřeba brát v potaz i ekologické hledisko. Chemické přípravky do koupele jsou nebezpečné a těžko rozložitelné.