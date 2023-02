Jak v zimě nepropadnout depresi a smutku

I když už se dny pomalu prodlužují, stále ještě panuje zimní tmavé a chladné období, kdy každodenně čelíme dlouhým večerům. Z principu v tuto dobu omezujeme svoje aktivity a den bychom nejraději strávili zavrtaní v dece s šálkem horkého čaje a knihou nebo ideálně v posteli. Jestliže ale vaše aktivity klesají pod bod mrazu stejně jako venkovní teploty a nechce se vám delší dobu dělat nic, možná se u vás dostala ke slovu zimní deprese. Co dělat?

Až třetina lidí má zkušenosti se sezónní afektivní poruchou

Psychiatři hovoří o sezónní afektivní poruše. Data ukazují, že do nějaké míry se s tímto problémem někdy potýkala téměř třetina populace, což je skutečně velké číslo. Tato porucha přináší pestrou škálu příznaků počínaje absolutní ztrátou energie, přetrvávající špatnou náladou, naprostým nezájmem o běžné denní aktivity, stavy melancholie a podrážděnosti. Přichází i sekundární problémy, které s tím jdou ruku v ruce: špatný spánek, nepravidelné stravování, rezignace na péči o sebe. Všechno může vyústit až do úplného nezájmu o mezilidské kontakty. Přitom právě v takovou chvíli člověk potřebuje socializaci a pomoc druhých. K situaci přispívá i celková nejistota ve společnosti.

Dodržujte denní řád

Pokud na sobě pozorujete některý z popsaných příznaků, je na čase vyhledat odbornou pomoc. Sami byste ale měli o svoje duševní zdraví pečovat. Jak? Nezapomínejte na pravidelný pohyb. Stačí i pouhá dvacetiminutovka denně věnovaná svižné procházky a už to vám zvýší tep a pročistí hlavu. Zároveň je to důležité kvůli tomu, abyste alespoň chvíli nasáli přirozené denní světlo. Cirkadiánní rytmus člověka bez něho neumí fungovat a budete-li celý den zavření v tmavé místnosti, negativně se to projeví na vaší psychice. Snažte se také dodržovat denní řád. Vstávejte a choďte spát pravidelně ve stejnou dobu, i když třeba ráno nemusíte do práce. Vytvořit si pevnou strukturu dne podle psychiatrů velmi pomáhá překonat krizové období.

Nehledejte útěchu v kalorických bombách

Myslete na kvalitu svého spánku. Dvě hodiny před usnutím už nejezte, hodinu před ulehnutím vypněte displeje a obrazovky elektroniky. Počítače, mobily, televize a další zařízení by měla mít do ložnice zapovězený vstup. Zapomeňte na stimulanty typu alkoholu a kofeinu, a to především před spaním. Nezapomínejte ale na kontakty s rodinou a přáteli, i když třeba jenom na dálku formou videohovoru. Sestavte si pestrý a zdravý jídelníček z čerstvých místních surovin. I když vás zima venku nutí sáhnout po nějaké vysoce kalorické bombě plné cukrů a tuků, snažte se odolat. Sice vám cukr na krátkou dobu energii dá, ale pak dojde k propadu, nálada se vám zhorší a popadne vás tzv. vlčí hlad. Zaměřte se na potraviny, které pomáhají zvyšovat hladinu serotoninu, hormonu dobré nálady. Řadíme sem ovoce a zeleninu nebo ovesné vločky, oříšky či vejce.

Obklopte se světlem

Důležité je i správné uspořádání pracovního a domácího prostředí. Samozřejmostí je správný výběr ergonomického nábytku, ale tím by to nemělo končit. Přidejte do prostoru pokojové rostliny, akvárium s rybičkami, svíčky, lampičky, kamínky a mušle z dovolených, fotografie, které vyvolají příjemné vzpomínky, zkrátka předměty, jež vám zlepší náladu. Preferujte teplé barvy, ty navozují příjemný pocit. Pokud se i přes uvedená opatření dlouhodobě cítíte pod psa, kontaktujte psychologa. Pomůže světelná nebo kognitivně-behaviorální terapie. Při světelné terapii se doporučuje strávit denně 20 minut před světelným boxem, který vyzařuje světlo cca 10 000 luxů. Podobnou lampu si můžete pořídit i domů.