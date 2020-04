Jak ušít nejjednodušší jednovrstvou roušku

Šití roušek je doslova naším novým národním sportem. Jsou vychytané střihy i postupy, takže roušku, která mu bude sedět, si může ušít opravdu každý. Po boomu roušek s kapsou na filtr proti koronaviru jsme pochopili, že s postupujícím jarem a nastupujícím létem je ale více než jasné, že nosit vícevrstevné roušky je poněkud nepohodlné. Právě proto vám přinášíme fotonávod na jednovrstevnou roušku, kterou využijete v teplých dnech. Lépe se přes ní dýchá a je jednoduchá na výrobu. Proto jich můžete mít v zásobě hned několik a pokaždé, když vám zvlhne nebo jinak znehodnotí, vyměnit. To může být ve vedrech klidně i každou hodinu. Roušky z jedné vrstvy se bez pochyby hodí také pro děti, které by se pravděpodobně v květnu měly vrátit do školních lavic.

Velikosti roušek:

Pro dospělého budete potřebovat obdélník látky (100% bavlněné plátno) 26 x 20 cm (delší strana je od ucha k uchu)

20 x 18 pro teenagery

18 x 15 cm pro děti 7-12 let

15 x 13cm pro malé děti

Dále budete potřebovat drátek, který se umístí do prostoru nosu (doporučujeme zejména pro dospělé, kteří nosí brýle). Můžete použít 10 cm vázacího drátu, rozevřenou kancelářskou svorku nebo třeba plíšek od chleba.

Užší drátky je nutné na konci zahnout, aby nevylézaly z látky. Použití drátku ale není nezbytné, rouška hezky sedí i bez něho.

Další nezbytností je tkaloun, gumička nebo cokoliv, čím roušku zavážete. Galanterie bohužel nestíhají naskladňovat, takže jsou vhodné tkanice, pruženky, stuhy či kloboukové gumy nedostatkovým zbožím. Proto si můžete pomoci nastříhanými silonkami (pruhy 5 cm) nebo bavlněným úpletem s elastanem (zde stříháme pruhy 2 cm). Právě úplet jsme jako tkanice použili my. Je velmi pohodlný. Budeme potřebovat asi 100 cm pro dospělé a 80 cm pro děti.

Postup, jak ušít jednovrstvou roušku

Ustřihněte požadovaný rozměr látky. Ta by měla být předem vysrážená. To znamená vypraná na teplotu, kterou pak při praní budete používat běžně. Pokud vlastníte overlock, látku začistěte. Jinak jen ohněte a prošijte (na delší straně dole zahněte dvakrát, na delší straně, kde bude drátek jednou, na kratších, kde budou tunely jen jednou). Na velikosti látky není třeba přidávat.

Nachystejte si drátek a vložte doprostřed delší strany a prošijte.

Nachystejte si vhodnou tkanici. A kraší stranu zahněte do tunelu tak, abyste rovnou všili tkanici. To stejné udělejte na druhé straně. Vždy dávejte tkanici v kuse, protože tím odpadá jedno zavazování a o to může být kratší.

Tunely zatáhneme do požadovaného tvaru a máme hotovo!