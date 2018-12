Jak účinně posilovat paměť

Nemůžete si vzpomenout na to, co bylo včera k obědu? Otevřete lednici a vlastně už nevíte, proč? Nebo něco neustále hledáte? Všechny tyto nepříjemnosti bohužel patří k životu a s vyšším věkem jich nejspíš bude přibývat. Naštěstí, se však mozek a paměť dají skvěle trénovat, a díky tomu můžete omezit vznik těchto nepříjemných událostí opravdu na minimum. Jak na to?

Sportem ku zdraví

To, jak moc je důležitý zdraví životní styl určitě slýcháte ze všech stran. Není se čemu divit, mírná fyzická aktivita je opravdu základem v každém věku. Pomůže nejen vaší kondičce, ale také paměti. Nebojte, nechceme po vás, abyste začali běhat maraton. Naprosto postačí jen půl hodina chůze denně. Velmi vhodné je do svého programu alespoň jednou za týden zařadit nějaké lehké protahovací a posilovací cviky. Za tuto činnost vám bude vděčné doslova celé tělo.

Zdravé jídlo

Vašemu tělu a také paměti rozhodně neprospívají těžká, nebo smažená jídla. Naopak pozitivní účinky na vás bude mít zelenina, ovoce, ryby, kvalitní maso a hlavně správný pitný režim. Velmi příznivé účinky mají také oříšky a lněné semínko.

Neseďte jen u televize

Pokud se televize stala vaší jedinou denní náplní, děláte velikou chybu. Pro vaši paměť je důležitá úplně jiná činnost, jako je například učení se cizím jazykům, nebo luštění křížovek.

Vyhýbejte se stresu a hodně spěte

Velmi důležité je, vyhýbat se situacím, ve kterých se cítíme nejistě, či jsme dokonce ve stresu. Dalším důležitým faktorem je i spánek. Při něm totiž neodpočívá jen naše tělo, ale také mysl. Nedostatečný spánek pak vede nejen ke snížení fyzické aktivity, ale i ke špatné paměti. Dospělí člověk by měl spát alespoň 6 až 9 hodin. Přesná doba spánku se liší podle konkrétních potřeb každého z nás. Platí však, že pod tuto hranici byste se rozhodně dostat neměli.

Mezilidské vztahy

Jen těžko se vám bude chtít sedět doma a učit se anglická slovíčka. Proto se ve svém okolí poohlédněte po možnostech kolektivního vzdělávání. V dnešní době je už možností mnoho, můžete se například připojit do programu celoživotního vzdělávání. Pokud se ale na studium už necítíte, můžete využít jiné možnosti. Příjemné pro vás může například být hlasité čtení partnerovi, hraní karet, nebo jiných stolních her.

Choďte na pravidelné zdravotní prohlídky

Ve vyšším věku lidé často podceňují pravidelné kontroly u lékaře, což rozhodně není dobře. Ba naopak. S přibývajícím věkem bychom o své zdraví měli přeci dbát dvakrát tolik. Tyto prohlídky jsou totiž spojeny i s vyšetřením krve, ze kterého se může včas odhalit nějaká závažná nemoc. I když se to možná nezdá i cukrovka, nebo zvýšený cholesterol může v negativním slova smyslu ovlivňovat stav paměti.

Léky a doplňky stravy

Pokud to bude jen trochu možné, vyhýbejte se pravidelnému užívání léků na spaní, nebo uklidnění. Jejich dlouhodobé užívání má velmi špatný vliv na zdraví a samozřejmě i na paměť. Pokud se rozhodnete pro zlepšení paměti užívat nějaké doplňky stravy, vždy si kupte takové, které pocházejí od prověřeného výrobce. Mohou být sice o něco dražší, ale do zdravé paměti se přeci vyplatí investovat. Na paměť se nejvíce doporučují doplňky, které obsahují výtažek zvaný Ginkgo biloba. I zde však platí, že braní těchto doplňků nejdříve raději zkonzultujte se svým lékařem.