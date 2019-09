Jak sušit květiny na dekorace? Zkuste to jednoduše vzduchem

Ve chvílích, kdy už je čerstvých květin pomálu, což je nyní na podzim, stávají se vítanou součástí bytů sušené květiny. Doslova rozsvítí prostor, zlepší náladu v sychravých podzimních dnech. Jenže když se rozhlédneme kolem sebe a v obchodech, zcela jistě dospějeme k názoru, že kupované dekorace jsou velice drahé. Proto se nabízí otázka: Co kdybychom si je zkusili vyrobit sami? Není to zase tak složité.

Vlhké květy nesbírejte

Důležité je ale obstarat si dost rostlinného materiálu v přírodě, dokud je ještě k dispozici. Tedy v květu. Proto se z procházky nevracejte bez natrhaných květin, větviček či nejrůznějších druhů trav. Můžete ale sbírat i makovice, šišky chmele, větvičky šípků, obilí. Pro doplnění se hodí přinést si třeba i kusy kůry. Kdy sbírat? Během slunečného dne, ale až ve chvíli, kdy oschla rosa. V žádném případě ne za deště nebo po dešti. Navlhlé květiny totiž mají samozřejmě sklon plesnivět.

Různé způsoby včetně vody i mikrovlnky

Jak sušit? Dá se to provádět různě. S využitím hygroskopických látek, glycerinu, ale třeba i horkého písku nebo v mikrovlnce. Úplně nejjednodušší to ale je vzduchem. Jsou také květiny jako například růže nebo hortenzie, které se suší ve váze s asi 3 cm vody. Klidně nechte stvoly květin na sušení delší – na konečnou délku je zastřihnete až ve chvíli, kdy budete aranžovat. Aby se vám potom nestalo, že vám bude kus chybět. Měli byste také vědět, že se bohužel k sušení nehodí všechny květiny. Třeba z kopretin nebo vlčích máků vám opadají lístečky většinou ještě, než je donesete domů. Zato třeba vratiče, chrastavce a podobné květiny, které mají okvětní plátky hodně stažené u sebe a jejich květy jsou trochu tužší, jsou k sušení ideálním příkladem.

Půda starého domu je nejlepší

Na sušení je roztřiďte podle druhů a stáhněte gumičkou. Je to lepší než provázek, protože stonky sušením ztrácejí objem a gumička se dá stáhnout. Zavěste menší pugety květů na suché místo, kde proudí vzduch a nejlépe je tma – ta je důležitá, aby barvy květin nevybledly. Světlo či dokonce rovnou přímé slunce vám květy spolehlivě vyšisuje a z krásné květiny zbude zažloutlé či zašedlé cosi. Z tohoto pohledu jsou výborným místem pro sušení půdy starých domů. V městském bytě se dá využít třeba komora, kde je tma nebo alespoň přítmí a zavěsit svazky ke stropu. Jak dlouho sušení trvá? Záleží na tom, o jaké květiny a rostliny jde a samozřejmě také na podmínkách. Pozor také na manipulaci, sušené květiny patří mezi křehké zboží. Snadno se zlomí. Pokud už máte usušeno, můžete se pustit do aranžování. Hotové dekorace ale nepatří ani do vlhkých prostor, ani na přímé slunce.