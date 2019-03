Jak správně vybrat autosedačku

Výběr autosedačky rozhodně nepodceňujte. Vždyť správná autosedačka může v případě vážné autonehody vašemu dítěti zachránit i život. Rozhodně ale netvrdíme, že je jednoduché se ve velkém množství různých dětských sedaček vyznat, natož rychle vybrat tu správnou. Proto se dnes pokusíme vám při výběru trochu pomoci a případně vám ho také usnadnit.

Bude nám jedna sedačka stačit po celou dobu?

Dítě bude potřebovat autosedačku do svých 12 let nebo do výšky 150cm. Je tedy logické, že nám jedna sedačka stačit nebude. Pro novorozence je nejvhodnější tzv. vajíčko. Které se dá pohodlně přenášet z auta například do nákupního košíku. Je pravda, že v dnešní době jsou již na trhu sedačky, které by měly vydržet téměř na celou dobu, tedy od novorozence až do 12 let. Jsou totiž rostoucí, ale přicházíme u nich o výhodu přenosu dítěte i v sedačce. Tato se totiž do auta připne a nelze jí nosit sebou například právě na nákupy.

Pro jak staré dítě kupujeme sedačku?

Dětské autosedačky jsou rozdělené do několika kategorií. Začínáme tedy s označením 0 – 0+. Zde byste měli vybírat podle následujících parametrů. Podívejte se, jak je u sedačky řešena boční ochrana, která je důležitá v případě nárazu z boku. Pro novorozence je také důležité, aby jeho záda byly v co nejrovnější pozici. Vyberte tedy sedačku s co nejrovnějšími zády.

Další kategorie autosedaček je rozdělena podle kilogramů, tedy 9 – 18. Zde vybírejte podle vašich preferencí. Například zda chcete sedačku s pultíkem, nebo bez něho. Poslední kategorie je 15 – 36 kg. Při koupi je velmi důležité vyzkoušet i její maximální rozložení a popřemýšlet nad tím, zda se nám do ní opravdu vejde dítě s váhou 36kg. Právě proto je důležité prozkoumat i celkovou délku podsedáku. Na paměti mějte to, že nohy rostou více jak pánev.

Isofix ano nebo ne?

Další bod, podle kterého můžete vybírat autosedačku je to, zda preferujete isofix, nebo pásy. Pokud je vám sympatický spíše isofix nejprve se ujistěte, zda je jím právě váš automobil vybavený. Ať už se rozhodnete pro kterýkoliv systém, vždy při upevňování autosedačky postupujte přesně dle návodu. Správné uchycení sedačky je totiž to nejdůležitější.

Levná autosedačka z bazaru

Naskytla se vám možnost koupit skvělou autosedačku za dobré peníze z bazaru? Z ní to sice lákavě, ale takový nákup si raději dvakrát rozmyslete. V takovém případě totiž nikdy nemáte možnost zjistit si pravdu o jejím předchozím používání. A už vůbec nemáte šanci zjistit, zda nebyla poškozena při autonehodě. Pokud ale zdědíte autosedačku po příbuzných je to jiná situace, předpokládáme, že v rodině si lhát nebudete a tak o historii autosedačky vše víte a není tak problém ji bezpečně použít.

Kam sedačku v autě umístit?

Dle nových průzkumů se za nejbezpečnější místo v autě považuje sedačka vzadu uprostřed. Velmi často můžete vidět dětskou sedačku umístěnou na sedadle spolujezdce. Toto sedadlo ale opravdu využijte jen v případě nutnosti. Jakmile budete mít dítě vedle sebe, budete mít tendenci se věnovat více jemu než řízení a to rozhodně bezpečně není! Ne nadarmo se mu říká sedadlo smrti. V případě, že na toto sedadlo umístíte dítě v sedačce v protisměru, rozhodně nezapomeňte vypnout airbag. Jestli na tomto místě bude sedět dítě v sedačce po směru jízdy, pak sedačku co nejvíce posuňte dozadu, aby případné vystřelení airbagu dítě nezranilo. Pokud s dítětem cestujete sami, dejte sedačku dozadu za sedadlo spolujezdce. Uvidíte na něj bezpečně ve zpětném zrcátku a po zastavení se jen otočíte a můžete se dítěti pohodlně věnovat.

Čím déle v protisměru tím lépe

Dle nové normy musí jezdit protisměru děti do 15 měsíců. Platí ale, že jízda v protisměru je bezpečnější pro děti až do čtyř let. Děti do tohoto věku mají v poměru vůči tělu poměrně velkou a těžkou hlavu a proto by pro ně případná nehoda mohla mít fatální následky v podobě přerušení míchy. Pokud to tedy jde, děti vozte v protisměru co nejdéle.