Jak správně vybrat a používat opalovací krémy?

Zanedlouho se začnete chystat na letní dovolenou. S tím zákonitě souvisí také otázka nákupu vhodného opalovacího krému a jeho správného používání. Na tom totiž také do značné míry závisí, jestli se nespálíte, nezaskočí vás problémy s pokožkou a budete se moci pochlubit hezky zahnědlou pokožkou. Máme pro vás pár rad, jak toho docílit.

Nepoužívejte zbytky od loňska

Především, pokud máte zbytky opalovacího krému od loňska a chcete ho použít i letos, buďte obezřetní. Vědci to obecně nedoporučují. Velká část opalovacích krémů totiž obsahuje ortokrylen. Jde o látku, která sice účinně absorbuje UVB záření, které působí zarudnutí kůže a může být až příčinou popálenin – je zhoubné a tím pádem nebezpečné, ale na druhou stranu také není biologicky odbouratelná. Když se krém nepoužívá, dochází k jejímu chemickému rozkladu na benzofenon, který je karcinogenní. Ten potom vstřebáte do pokožky. Pokud si tedy nejste jisti, zda váš krém ve skříni oktokrylen obsahuje nebo ne, raději si v obchodě kupte čerstvý krém a v takovém balení, které s rodinou letos spotřebujete. Kosmetické přípravky také stárnou, a i když mají trvanlivost třeba 30 měsíců, ještě to nezaručuje, že jejich složení na konci lhůty odpovídá tomu počátečnímu a je zdravé. Proto pozor na to.

Výběr podle fototypu

Krém vás musí ochránit jak před zmiňovaným UVB, tak i UVA zářením, které způsobuje stárnutí kůže a tvorbu vrásek. Podstatný je hlavně ochranný faktor známý pod zkratkou SPF. Vyjadřuje, jak dlouhou dobu můžete být na slunci. Nejnižší je 6, nejvyšší 50. Čím blíž k rovníku vyrazíte, tím vyšší hodnotu zvolte. Lidé se světlou pokožkou – fototyp I, tzv. keltský, by měli používat SPF 20-35, u moře SPF 30-40. Fototypu II, tzv. evropskému, který sice při opalování rudne, ale potom se barva mění na hnědou postačí SPF 20. Fototypu III, tmavovlasým se snědší pokožkou stačí běžně SPF 15, u moře 20. Konečně fototypy IV, středomořský, tmavovlasí s olivově zbarvenou pletí mohou mít SPF 10-15.

Jednoduchá metoda dávkování

Podstatné je i množství krému, které použijete. Někdo si vezme kapičku, jiný na sebe nalije v dobré víře polovinu lahvičky. Ani jedna možnost není správná. Zkuste si odhadem krém dávkovat na čajové lžičky. Na obličej, krk, dekolt a ramena stačí bohatě dvě. Na ruce, nohy a trup, tedy celý zbytek těla potom šest lžiček. Další metoda dávkování ještě rozpracovává, a to jednu lžičku na obličej s krkem a dekolt, další na ramena a paže, na trup dvě a jednu na pravou a jednu na levou nohu. Tím si zajistíte dostatečný ochranný film proti Slunci, ale zároveň nebudete plavat v tuku.

Natírejte se po dvou hodinách

Co je ještě důležité pro aplikaci krému? Nezapomeňte na žádnou část těla, mohlo by se vám to vymstít. Musíte se krémem natřít zhruba čtvrt až půlhodiny před odchodem na slunce. A nesmíte si myslet, že stačí jedna vrstva. Potřebujete jich více, protože krém zaschne a vstřebá se. Každou další vrstvu v uvedeném množství byste měli natřít po dvou hodinách. Půjdete-li do vody, musíte se namazat hned poté, co z vody vylezete, a to i v případě, že výrobce na lahvičce uvádí, že jde o krém vodotěsný. I tak se ho část smyje a také ji utřete ručníkem.