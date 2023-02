Jak správně třídit odpad v domácnosti: Obálky s plastovým okénkem do papíru, olej do speciálního kontejneru

Odpadů dnes přibývá. Určitě moc dobře víte, že je nejlepší začít už doma. Potom u barevných kontejnerů nebudete váhat. Víte, kam co patří. Barvy jsou ukazatelem, kam co patří. Když si je zafixujete, už budete instinktivně vědět, kam co hodit. Je to překvapivě snadné. A co sporné předměty? Právě na ty se zaměříme.

Barvy všechno jistí

Modrá je tradičně věnována papíru. Žluté patří plast. Oranžová zase lemuje nápojové kartony. Zelená je symbolem skla, někde bývá rozlišováno i čiré a barevné sklo. Do zeleného kontejneru patří barevné, do bílého čiré. Vždy je ale potřeba rozluštit instrukce, které najdete na nálepkách, protože leckde může být leccos jinak a potom byste měli být pozorní. Do hnědých popelnic patří bioodpad, tedy například zbytky, které okrájíte z ovoce a zeleniny, skořápky vajec nebo ořechů. Někde se nacházejí i kontejnery na textil nebo na elektroodpad. V rámci krajů nebo i obcí mohou vzniknout určité odlišnosti, což se zpravidla týká nápojových kartonů. Někde na ně mají speciální kontejnery, jinde je přidávají k plastům nebo papíru.

Nemusíte ujít ani sto metrů

Co podniknout s domácím odpadem před tím, než ho naházíte do barevných třídících kontejnerů? Vypadá to hrozně složitě, ale odpověď může být docela jednoduchá. Schovejte si pytle, tašky nebo krabice v několika kusech. Do každé z nich vkládejte jeden druh odpadu. Uvidíte, že vám to rychle přejde do krve a stane se to pro vás samozřejmostí. Mimochodem, tušili jste, že se u nás nachází na různých veřejných prostranstvích cca 240 000 kontejnerů? Vzdálenost, kterou musíte urazit, když se k nim chcete dostat, je přitom cca 99 metrů, takže jsou bez potíží dostupné prakticky pro každého. Výmluvy, že nemůžete třídit kvůli tomu, že to máte daleko, proto rozhodně neplatí.

Použitý toaletní papír do tříděného kontejneru nepatří

Spousta lidí dumá nad některými věcmi. Třeba mohu dát do kontejneru použité papírové kapesníčky, ubrousky nebo toaletní papír? Jednoznačně ne, a to z hygienických důvodů. Další ošemetnou otázku budí papírové obálky s plastovým okénkem. Ty ale můžete s klidem vhodit do papíru. Rozpory budí také použitý olej z vaření, smažení nebo fritování. Co s ním? Spousta lidí ho vylévá do odpadu, a to je zásadní chyba. Určitě to nedělejte. Vlijte olej do PET lahve a odneste do speciálního kontejneru – není jich mnoho, ale na řadě míst bývají k dispozici.

Zrcadlo do skla nepatří

Vybité baterie schovejte a dejte do speciální, k tomu určené nádoby – velmi často je najdete v supermarketech. Rozbilo se vám zrcadlo? I to budí rozpaky. Ne, do kontejneru na sklo nepatří. Střepy dejte do směsného odpadu, ale zabalte je, aby se o ně nikdo nepořezal. Co se starými prošlými léky? Ty také do odpadu nepatří. Vraťte je do lékárny. Barvy a lepidla také neházejte do popelnic. Jde o nebezpečný odpad, který patří do sběrného dvora. Kovového odpadu se můžete zbavit v rámci železných nedělí nebo ho odvézt do sběrného dvora. Podobným způsobem byste měli nakládat i s nefunkčními elektrospotřebiči. I ty patří do sběrného dvora. Oblečení a boty náleží do kontejnerů na textil pro charitu. Obojí ale musí být čisté, tedy oblečení vyprané, boty vyčištěné.