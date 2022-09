Jak snadno, levně a účinně neutralizovat nepříjemný odér z bot?

Chodíme v nich denně, a proto trpí. Potíme se v nich. Proto i když dodržujeme hygienická pravidla, často dochází k situaci, že boty zapáchají. Totéž bohužel platí i o ukládání bot. I v botnících se může projevit nepříjemná vůně, boty zkrátka stárnou a vlivem vlhkého prostředí mohou trpět tím, že se na nich mohou objevit různé houby či plísně. Jak s tím zatočit? Vyhodit je, to je až ta krajní možnost. Většinou si při vhodné péči o obuv dokážeme odérem poradit.

Každodenní očista vás zbaví problémů

Pravidelná péče se vyplatí a nebude vás stát mnoho času. Vyndávejte vložky z boty ideálně po každém příchodu domů. Nechte je vyschnout u topení. Občas je můžete umýt vlažnou vodou s mýdlem nebo také přidat do vlažné vody pár kapek octa. V obou případech nechte vložky dobře vyschnout. Když věnujete každodennímu ošetřování obuvi alespoň tuto minimální pozornost, možná, že další rady už ani nebudete potřebovat.

Nezvládli jste prevenci?

Nechte je na pospas UV paprskům

Přírodním čističem, za který nevydáte ani korunu, je sluníčko. Využívejte jeho paprsků jak jen to jde. Otevřete boty, vyndejte tkaničky, aby paprsky mohly co nejsnadněji dovnitř a nechte obuv bez obav vystavenu slunci klidně i několik hodin. Výjimkou jsou boty semišové, tato jemná kůže by na přímé slunce přijít neměla, vyžaduje opatrnější zacházení. UV paprsky patří k přirozeným dezinfikátorům, které ničí bakterie.

Pomůže jedlá soda, citron i kostka mýdla

Jedlá soda vyniká jednou výbornou vlastností: dokáže účinně absorbovat pachy. Proto vložte prášek jedlé sody do bot, můžete ho zabalit do jemného papírového kapesníčku, abyste pak neměli plné boty jedlé sody. Nechte působit minimálně přes noc, lépe ještě déle. Schovávejte si citronovou kůru. Její kousky vložte dovnitř do bot a nechte působit několik hodin. Uvidíte zřejmý rozdíl. Éterické oleje udělají svoji práci. Máte doma zásobu kostek tuhého mýdla? Určitě ano. Vložte kostku mýdla do boty. Zbaví je zápachu a ponechá po sobě příjemnou vůni.

Plátěnky klidně vyperte

Tenisky a jiné boty, jejichž hlavním materiálem je plátno nebo jiné tkaniny, můžete vyprat v pračce. To se ale netýká kožených bot – ty by praním utrpěly. Do pračky také nepatří lepené boty. Řada současných praček má dokonce ve svém menu přímo program pro praní obuvi, takže neexistuje jediný důvod, proč ho nevyužít, jestliže jím váš stroj disponuje. Chce to ale předem podle informačního štítku na obuvi prověřit, jestli vaše boty můžete skutečně prát – bude tam patřičná ikonka. Co dělat, když máte třeba starší pračku, která automatickým programem na praní obuvi není vybavena? Potom se nabízí možnost nastavit nejnižší rychlost a nejnižší možnou teplotu a zvolit krátký program. Je dobré dát boty před praním do speciální k tomu určené prací tašky. Vyprané boty vycpěte zmačkanými novinami a nejlépe nechte schnout na slunci.

Nízké teploty zatočí s bakteriemi

Nejsou-li vaše boty vhodné do pračky, nabízí se další spotřebič, který je běžnou součástí domácnosti a s bakteriemi v botách si snadno poradí. Mrazák. Mražení botám prospěje, nízké teploty dokážou bakterie působící nevhodný odér likvidovat. Přes akcí ale obuv zbavte nečistot a vložte do sáčku, který uzavřete zipem. V mrazničce boty nechte přes noc.