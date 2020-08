Jak si zpříjemnit nošení roušky?

Ministr Adam Vojtěch prozradil, že od září bude v Česku opět platit povinnost nosit roušky v uzavřených prostorách. Podle něj se vrátí spousta lidí z dovolených, děti začnou dojíždět do jiné části republiky do školy a celkově se zvýší sociální kontakt.

Povinnost nosit roušky veřejnost příliš nepotěšila. Můžeme být rádi, že jsme se jich zbavili aspoň na nejteplejší měsíce, kdy se v nich opravdu špatně dýchalo. I tak je ale nepříjemné mít neustále něco na ústech. Co můžete dělat, aby se vám rouška nosila co nejpříjemněji?

Vyberte si vhodný střih a vázání

Existuje více střihů roušek, základem jsou dva, kdy ten první je jen rovný poskládaný kus látky, druhý je ušitý přímo ve tvaru obličeje, obepíná ho i s bradou. Nejde říct, že by jeden z nich byl pohodlnější, nejdůležitější vždy je, abyste měli správnou velikost. V malé roušce by se vám dýchalo ještě hůře, velká by všude odstávala a padala, kvůli odstávání by patrně ani neplnila svou funkci.

Vhodný způsob vázání

Zaměřte se také na způsob vázání. Opět jsou dvě varianty – gumičky či provázky. Varianta s gumičkami za uši je pro mnoho lidí příznivější, protože se lépe nasazuje a sundává, nerozcuchává vlasy atd. Gumičky za ušima ovšem nesmí být příliš těsné, jinak tlačí. Provázky jsou variabilnější, snadno si je přivážete, jak zrovna potřebujete, dámy třeba podle toho, co mají za účes. U provázků navíc nehrozí, že se časem vytáhnou a rouška vám bude větší.

Šité roušky jsou vyrobené tradičně ze dvou vrstev látky, mezi něž si můžete dát filtr či aspoň papírový kapesník fungující podobně jako filtr. Je to tak praktičtější, nicméně čím více vrstev, tím hůře se vám dýchá. Pamatujte na to a v horkých podzimních dnech si vezměte možná raději lékařskou ústenku koupenou v lékárně. Ty jsou prodyšnější, přesto účinné.

Ušijte si vlastní roušku

Na internetu se dá sehnat spousta střihů na roušky. Na ty, které mají tvar obličeje, si střih určitě najděte a použijte, ten z hlavy nevymyslíte. Na klasickou skládanou roušku ve tvaru obdélníku ho však nepotřebujete.

Stačí vám vystřihnout si čtverec látky, zapošít kraje, poskládat látku jako harmoniku a k okrajům této harmoniky přišít dva dlouhé látkové pruhy přeložené napůl. Ty budou sloužit jako provázky na zavázání. Poskládanou harmoniku je dobré zajistit špendlíky, až roušku sešijete, určitě ji vyperte a přežehlete, pak budou sklady držet.

Jaké barvy a materiály jsou ideální?

Barva záleží pouze na vás. Světlé odstíny se rychle ušpiní, v tmavých vám za slunečných dnů bude větší teplo. V galanteriích seženete různé látky, i veselé s dětskými obrázky. Nebojte se ničeho, nosí se všechno. Jen hleďte na to, aby se jednalo o bavlněnou látku, která je dobře prodyšná, zabraňuje přenosu kapének a je šetrná k pokožce.

Roušek potřebujete více

Jedna rouška se nedá nosit donekonečna. Správně byste ji měli po každém použití vyprat či vyvařit ve vroucí vodě, abyste odstranili případné bakterie. Jelikož málokdo má čas po každém příchodu domů roušku prát, je vhodné si jich pořídit více. Zejména dámy to ocení i z estetického hlediska. Je dobré mít připravenou jednu ke společenskému oblečení, další do práce, jinou jen tak na nákup. Pořiďte si alespoň dvě látkové roušky, případně nakupte zásobu jednorázových. Raději teď hned, protože víte, jak to bylo na jaře. Tehdy byly k nesehnání.